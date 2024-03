Partido de Sporting Cristal vs. UTC: sigue el partido por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. El encuentro se juega en el estadio Municipal Germán Contreras Jara de Cajabamba. El compromiso será el domingo a las 3:30 de la tarde (hora peruana). Para ver la transmisión se puede mirar Liga 1 MAX en DirecTV, Claro TV, Best Cable o DirecTV GO (DGO).