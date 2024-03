César Vallejo vs. Cusco FC: partido por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto este sábado 2 de marzo, desde la 7:00 de la noche (hora peruana), en el estadio Mansiche de Trujillo. Paolo Guerrero convocado y listo para tener su debut en el fútbol peruano con camiseta de la UCV. ¿Dónde ver la transmisión? Se puede seguir por TV en el canal Liga 1 MAX (L1 MAX), mediante operadores de cable como DirecTV. Claro TV y Best Cable. Para ver el duelo vía streaming son opciones DirecTV GO (DGO) y Liga 1 Play. No recomendamos el uso de Fútbol Libre TV.

VIDEO RECOMENDADO El delantero peruano fue presentado como nuevo jugador de la Universidad César Vallejo