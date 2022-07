Melgar salió campeón del Torneo Apertura 2022 luego de empatar ante Alianza Atlético y ser inalcanzables a Sport Huancayo. Sin embargo, durante los festejos del del cuadro rojinegro, lo que más llamó la atención fue el trofeo en pésimo estado que los jugadores recibieron.

Al respecto, el gerente de la Liga 1, Víctor Villavicencio, explicó la razón por la cual se entregó un premio que terminó desarmándose. Durante una entrevista con Depor, la autoridad señaló que, desde el 2019, se trabajó con un mismo proveedor que diseña los platos los cuales son entregados a los ganadores y nunca hubo problema.

“Estos (platos) se los hemos entregado a Binacional, yo mismo he llevado el plato a Juliaca y no ha pasado absolutamente nada. En Moyobamba premiamos a Alianza Lima y tampoco hubo inconvenientes. Igualmente a Universitario, Sporting Cristal, Ayacucho. A todos los hemos premiado con el plato grabado”, mencionó.

El gerente precisó, que en esta oportunidad, el equipo de Marketing se inspiró en la Liga de Países Bajos para diseñar el trofeo y lo mandaron a elaborar con el mismo proveedor. “Sin embargo, el jueves que les hacen la entrega, se percataron que las letras no estaban grabadas, sino pegadas. En principio, les aseguraron que no iba a haber ningún inconveniente, que no se iban a salir”, añadió.

Villavicencio precisó, que durante el viaje al norte del país, se presentó un problema con el plato. “El sábado que llegó el plato a Piura, lo llevó el mismo jefe de marketing, en el avión había tenido un inconveniente con un par de letras. Ahí es que yo me entero. Le dije que hable con el proveedor y le consulte cuál es el pegamento adecuado”, explicó.

“Se lograron pegar y se hizo esa prueba previo al partido y hubo un problema con unas letras adicionales. Había que solucionarlo. Buscaron otra vez el pegamento, lo resolvieron. Y yo esperé a que terminara el partido, porque se tenía que saber si se premiaba en Lima o en Villa El Salvador a Sport Huancayo o en Sullana a Melgar”, reveló.

El gerente explicó que habló con las personas de Melgar (Bettocchi, Edgar Villamarín y Bernardo Cuesta) antes de la premiación sobre los detalles del trofeo. “Les ofrecí mis disculpas, de la Liga 1 y de la organización. Le comenté que podía suceder que se desprendan las letras y que me comprometía a entregarles el plato como corresponde de forma grabada. Y yo mismo, personalmente, se los iba a llevar a Arequipa o donde ellos decidan para entregárselo, como corresponde. Me entendieron”, añadió.

“No hay excusas. Es un papelón. No debió suceder. Ya está. Son situaciones que tenemos que resolver, pero les pedimos las disculpas del caso al plantel de jugadores, a la directiva, al comando técnico, a los oficiales de Melgar y a su linda hinchada. A todos los que siguen la Liga 1. Nos comprometemos a que no vuelva a suceder y a resolverlo rápido para entregar el plato como corresponde”, expresó.