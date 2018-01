Mario Salas: "Busco que Cristal sea ofensivo e intenso"

Por Kenyi Peña Andrade



Mario Salas es de esos técnicos que se han convertido en una especie en extinción. Después de una nueva jornada agotadora de pretemporada en La Florida y de atender previamente a otros medios de comunicación, el flamante técnico de Sporting Cristal nos recibe con gentileza. El chileno nos cuenta su plan para sacar campeón al conjunto celeste, lo hace con pasión y convicción absoluta. Está claro que Salas es un romántico del fútbol ofensivo.

—Siendo bicampeón en Chile y seguramente teniendo propuestas más importantes, ¿por qué venir a dirigir al Perú?

Cristal es un equipo grande a nivel sudamericano y porque somos un cuerpo técnico que se deja guiar por parámetros distintos. Nos gustan los desafíos y el campeonato peruano es bastante exigente. Además, Cristal como institución te ofrece varias herramientas para cumplir el objetivo.

—Usted utiliza siempre el sistema táctico 4-2-3-1 así pierda o gane. ¿Es verdad que es muy rígido en ese aspecto?

Me gusta mucho pero tengo algunas mutaciones a partir de ese sistema. Igual el sistema solo me permite distribuir a los jugadores. No soy rígido, solo me aboco mucho a que se cumpla el plan.

—Entonces, si es necesario meterse atrás para cuidar un resultado, ¿lo haría?

Como todo profesional, me baso en una esencia y nunca renuncio a mis ideas o convicciones. Sin embargo, sí respondo a los distintos momentos que te plantea el juego. No se trata de quedar bien con todo el mundo. Se puede tomar estrategias para defender el marcador e ir igual hacia adelante, que es lo que me gusta.

—¿Se considera un técnico obsesivo de la táctica?

Ponerse el cartel de obsesivo no es lo correcto. Trato de ser feliz en la vida, pues ser obsesivo no es bueno en ninguna profesión y es peligroso. Y soy romántico porque sigo entendiendo que el fútbol te otorga muchos valores, que hay que mojar la camiseta, que el equipo es más importante que las individualidades y que no hay que perder nunca el espíritu amateur.

Mario Salas, nuevo entrenador de Sporting Cristal, se mostró muy optimista por su llegada al club bajopontino y pidió unión a la hinchada celeste. (Foto: Agencia Uno) Mario Salas, nuevo entrenador de Sporting Cristal, se mostró muy optimista por su llegada al club bajopontino y pidió unión a la hinchada celeste. (Foto: Agencia Uno)

—En Chile tuvo varios roces con la prensa por defender a sus jugadores de problemas extradeportivos...

Con el tiempo uno va mejorando. A mí me gusta hablar solo de fútbol y los límites que tiene mi profesión. No hablo de lo que hacen los jugadores en sus tiempos libres. Sin embargo, si esta conducta afecta negativamente en su rendimiento, tendré que hablarle y aconsejarlo.

—¿Se considera estricto o paternal en su trato con el plantel?

Los dos. El liderazgo va acorde con eso. Soy paternalista y también pongo límites.

—¿Tiene algún técnico modelo?

Tengo influencias de varios. Le tengo cariño a Gustavo Benítez, que me dirigió en Colo Colo en la década del 90, y a Nelson Acosta, que fue mi técnico en la selección de Chile y luego me hizo su asistente. Igual soy un técnico muy distinto a ellos, pero tengo su influencia.

—Jorge Sampaoli pasó por Cristal y no le fue bien...

Es muy entendible lo que le pasó y está dentro de las posibilidades. A veces uno busca plasmar un estilo que no es aceptado. No obstante, es un reto acoplar esa metodología de trabajo en otro país.

—Cristal tiene una carga pesada en los torneos internacionales en los últimos años. ¿Cómo afrontará la Sudamericana?

Vengo de una realidad muy similar que es el fútbol chileno. Cuando los equipos van a afrontar una copa internacional requieren inversión, buena logística y una buena idea de juego para enfrentar a los equipos de igual a igual.

—¿Qué es lo que busca de su equipo?

Busco que Cristal sea ofensivo e intenso en cualquier cancha.

—¿Le pidió referencias del equipo a Chemo del Solar?

Sí. Conversé con él y me contó sobre distintos aspectos de la institución, pero también sobre otras cosas.

—¿Tras los primeros trabajos está contento con el plantel que tiene?

El material futbolístico es lo más importante y lo tenemos. Esperamos poder demostrarlo en la cancha. Nuestra idea no dista mucho de lo que han intentado hacer los anteriores técnicos que pasaron por Cristal. La esencia de Cristal no se pierde.

—¿Algún jugador le sorprendió positivamente?

El grupo en general me ha sorprendido. Hay muchos jóvenes que me han llamado la atención por el buen nivel que vienen mostrando. Tengo lo necesario para llegar a conformar una fuerza colectiva importante.

—¿Se puede ser campeón con un plantel tan joven?

En Cristal tratamos de romper mitos y buscaremos lo mismo con esa frase trillada, que dice que solo la gente de experiencia te gana títulos.

—¿Es posible hacer que dos veteranos como Cazulo (35 años) y Lobatón (37) jueguen con la intensidad que busca?

Hay que hacerlos vivir una segunda juventud [risas]. Es cuestión de motivarlos. Además, la cuestión de ser intenso no va de la mano con cuánto corres, sino con el cómo corres, y ellos lo hacen muy bien, pues tienen calidad.

—¿Necesitará tiempo para plasmar su idea? Porque casi siempre lo que no sobra es paciencia...

Como todo proceso deberemos tener paciencia todos. Pero tengo confianza en que todo comenzará bien y terminará igual. Puede haber altibajos y los caminos no son perfectos, pero podemos reforzar la confianza en el camino.

—En Chile le han criticado porque sus equipos reciben muchos goles...

Hay un ideal que se busca respetar, ese de ser equipos con muchos goles a favor y pocos en contra. Sin embargo, a mí me gusta ganar, así sea 1-0, 3-0 o 4-3, lo importante son los tres puntos, el resto es estadística.