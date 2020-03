Aquella versión del Loco era la de los “huevos de Vargas”. Hablamos de octubre del 2008, cuando Juan Manuel era el jugador bandera que todos querían tras el 1 a 1 con Argentina logrado gracias a él. Peredo ya lo había narrado, Battaglia ya lo había perseguido sin éxito y ya el hincha peruano lo había distinguido. Sin los juergueros del Golf los Incas y sin Paolo lesionado en sus ligamentos, Vargas era el futbolista del pueblo, casi casi el único indiscutido del discutido equipo de Chemo del Solar.

El técnico, por su lado, estaba siendo criticado como nunca. Perú jugaba mal y le iba peor. Sumaba solo 7 puntos al final de la primera rueda y la clasificación a Sudáfrica 2010 era utópica. ‘Chemo’ solo era defendido por quienes creían que su castigo a Pizarro, Farfán, Acasiete y Mendoza instalaba una nueva disciplina en Videna: “conmigo no hay joda”, parecía decir el lema Del Solar. El problema es que a la par de que el técnico se mostraba estricto sobre la disciplina en sus conferencia no hallaba, en la cancha, funcionamiento en un Perú sin juego ni garra ni ideas. Su relación con Vargas se había fundado de compañeros en la U del 2002, pero luego ya habían sido técnico y jugador en Colón de Santa Fe del 2005, cuando Del Solar recomendó su pase y el de Juan Cominges a los argentinos. La carrera del ‘Loco’ se había ido al cielo -destacaba en la Fiorentina en ese momento- y la patadita de impulso había sido de ‘Chemo’. De hecho, por esos años, Emilio Butragueño, el líder de la famosa Quinta del Buitre que lo ganó todo en los 80 con el Real Madrid, llegó a Lima para dar una charla y en uno de esos breves espacios que tenía entre café y charlas, le dijo a El Comercio cómo se veía a Vargas fuera del país: “¿Llevármelo? [Ríe] Yo creo que es un gran jugador, pero no estoy en el área deportiva del club ahora mismo. Todos esos jugadores de gran nivel están siendo observados al día por nuestros responsables”. De que Vargas era observado, lo era. De que las recomendaciones hacia España nacían en su pie izquierdo y de la boca de Del Solar, también era verdad.

Juan Manuel Vargas en 2010, cuando militaba en la Fiorentina. (Foto: AFP)

La previa a la fecha doble con Bolivia (derrota 0 a 3) y Paraguay (derrota 0 a 1) sí los separó gravemente. El escenario de choque fue la Videna. ‘Chemo’ había citado a los jugadores lunes a las 9 a.m., pero aquella mañanita Vargas no se apareció. Había arribado a Lima la noche anterior, junto a otros ‘extranjeros’ de entonces. Todos fueron puntuales menos Vargas, quien llamó por teléfono a Del Solar y, en voz cómplice, casi de amigo, se excusó de llegar a la hora “por una cena que me hicieron unos familiares y que me ha demorado” (sic). Del Solar sospechaba por su tono que la cena no había sido cena y que no habían bebido especialmente café y, molesto, le dijo que si no se presentaba en una hora haría una conferencia de prensa anunciando su desconvocatoria por indisciplina. ‘Chemo’, cuenta un integrante del cuerpo técnico cuyo nombre se mantiene en reserva, amenazó al ‘Loco’ con darle el estricto trato que a Pizarro y compañía. Es decir, purgarlo bajo el argumento de la indisciplina. Arrinconado, Vargas llegó a la hora y media y entrenó calladamente, pero no conciliador con Del Solar. De hecho, ese día hablaron poco y nada. Canal N tiene unos videos de lo que era usual en aquellos tiempos: Vargas trotando aparte, “cansado” por el jet lag. El juego con los paraguayos en Asunción fue uno de los peores partidos del colectivo y en especial de un Vargas que solo se mantuvo en la cancha por su apellido. Del Solar gritaba al borde del campo todo tipo de arengas pero nadie aprecia oír. Mas de una fuente cercana al técnico creía ver en el desgano de Vargas y dos jugadores mas del cuadro titular un intento de desestabilizar al técnico en busca de que este saliera y regresasen algunos de los castigados. En su sospecha exagerada o sustentada creía ver la mano de un agente de jugadores muy poderoso por esa época.

Chemo del Solar en junio de 2008, antes de partido contra Colombia como parte de las Eliminatorias para Sudáfrica 2010. (Foto: AFP)

Del lado de los seleccionados negaban cualquier complot y mas bien criticaban los planteos “básicos y predecibles” de Del Solar, no muy dado a ver videos de los rivales y, según la queja, algo “simplista” en sus tácticas. El final del partido con derrota trajo un final de vestuario muy cargado. El técnico pidió quedarse solo con un grupo de jugadores y cargó sobre Vargas quien lo escuchó al técnico con una calma zen que no parecía esperable en alguien al que apodan el ‘Loco’. Testigos de aquel camarín cuentan que nunca vieron a ‘Chemo’ así. Miguel Villegas, periodista enviado de El Comercio a esa fecha doble, recuerda que detrás de la puerta del vestuario en el Defensores del Chaco se escuchaba la voz de Del Solar en un tono que no era el de la diplomacia. Otros periodistas enviados especiales supieron del incidente, pero cuando interrogaron a Vargas antes de que este regresara a Italia no hallaron mayores pistas. Incluso el ‘Puma’ Carranza, padrino del ‘Loco’ y uno de los mejores amigos del fútbol de ‘Chemo’, dijo entonces que “la selección estaba por encima de todo”. Se ofreció a ser un mediador en la relación de ambos. Vargas, a El Bocón, le dijo que no pasó nada y que “hay que respetar al técnico” (sic). Del Solar también negó públicamente el tema, aunque le facturó a Vargas el tema con su indiferencia. La relación, estaba claro, no era ni sería ya la misma. El incidente fue de tal magnitud que en las fechas siguientes de las Eliminatorias ‘Chemo’ tuvo que sumar al ‘Puma’ Carranza a su comando técnico, pues este sí se llevaba bien con Vargas. Como se lee, el ‘Puma’ terminó siendo traductor de ‘Chemo’ en su relación con el ‘Loco’.