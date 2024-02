Nunca antes el club de la universidad recibió tanta atención: incluso el periodista argentino Juan Pablo Varksy se ha referido a la institución que hereda el hombre de nuestro poeta más universal.

Ahora, El Milagro, un centro poblado humilde que hace unos años carecía de recursos básicos, pero por las imágenes se ve que ha ido mejorando, en dicho lugar se encuentra ubicado el Complejo Deportivo de la Universidad César Vallejo y ahí no solo tiene presencia de prensa, sino de niños, que ilusionados y soportando altas temperaturas de calor buscan vencer la seguridad o en todo caso ver como Paolo Guerrero muestra su talento en una cancha de fútbol y lo contemplan como el ídolo que es.

Pero ahora, todos se hacen la pregunta, ¿qué falta para ver a Paolo Guerrero jugar con la camiseta de César Vallejo?

Con respecto al tema de inscripción para que Paolo Guerrero juegue en la Liga 1 hay una documentación que César Vallejo debe presentar y a continuación te la contaremos:

El jugador debe firmar contrato con el club

Realizar exámenes médicos - los pasó el último sábado

Firmar la declaración jurada de integridad.

Firmar autorización de datos personales.

El club le pide copia de su DNI y su pasaporte.

Debe de tener el finiquito de contrato con LDU.

¡Qué bonita te queda la naranja!



Desde Río de Janeiro, nuestro 9 luciendo nuestros colores 😎



Nos vemos pronto Paolo 🤜🏻🤛🏻#FuerzaVallejo #VallejoEsTrujillo #UnSoloCorazón pic.twitter.com/27lwrZdrZo — UCV - Club Deportivo (@clubucv) February 6, 2024

Una vez la César Vallejo cuente con esos documentos inicia la etapa de inscripción. Ahora, ¿qué se necesita para pedir el transfer internacional? Se necesita el finiquito de contrato de LDU, la copia de su pasaporte y el contrato firmado con César Vallejo. Por eso, decimos que es un proceso la inscripción y se tiene que ingresar al sistema de la Liga 1 y se evalúa cada documento, que por ahí, también puede haber observaciones, pero ese es el trámite para inscribir a un jugador en el fútbol peruano.

En el caso de solicitar el transfer internacional demora mínimo una semana, en cuánto a los exámenes médicos y otros documentos, también tiene un aproximado de completarse en una semana, y esto sería por lo menos dos semanas para que Paolo Guerrero pueda tener su carnet de cancha y este apto en la Liga 1 Te Apuesto.

Al cierre de este informe, antes que Paolo Guerrero desista de no jugar, ya estaba casi completa la documentación en la FPF y solo faltaban los exámenes médicos. Ahora, el último viernes 23 de febrero, Paolo Guerrero se realizó las pruebas de rigor y según nos contó nuestra fuente que trabaja en Çésar Vallejo están con los tiempos justos para culminar la evaluación.

Con salud y determinación 🤩👏



Nuestro poeta siguiendo el protocolo, se sometió a los exámenes médicos, asegurándose de que todo marche bien. 🧡🫂#FuerzaVallejo #VallejoEsTrujillo #UnSoloCorazón pic.twitter.com/8nxdOpwwa1 — UCV - Club Deportivo (@clubucv) February 23, 2024

“Tengo tiempo de entregar los resultados médicos más el certificado médico y la historia clínica de Conmebol hasta el lunes 26 de febrero por la noche, así que estamos con los tiempos exacto”, nos dijo.

Y es que, una vez entregado esa documentación, Paolo Guerrero tendrá su carnet de cancha y podrá jugar sin ningún problema en la Liga 1 Te Apuesto.

¿Cuándo debutaría Paolo Guerrero en César Vallejo? Según pudo conocer El Comercio, el plan es que Paolo Guerrero tenga minutos este sábado 2 ante Cusco FC por la Liga 1 Te Apuesto en el Mansiche, donde se pronostica estadio lleno. Luego, y a partir de la decisión de Roberto Mosquera, sería titular ante Sport Huancayo por la Copa Sudamericana. El partido está programado para el jueves 7 de marzo.

Además… Un tuit sobre Paolo ahora alcanza 1 millón de vistas Este es el histórico tuit que publicó la Universidad César Vallejo cuando se hizo oficial la contratación de Paolo Guerrero. Hasta hoy alcanzó 1 millón de alcance solo en X, además de 4 mil interacciones en la misma red social. Una revolución.

Paolo y el marketing

Eduardo Flores, CEO de la agencia Toque Fino, explica a El Comercio lo que significa la llegada de Paolo Guerrero a César Vallejo y despeja la interrogante sobre lo histórico que puede ser su arribo al Perú, quizá comparable a la llegada de Lionel Messi a la MLS.

“Definitivamente, la llegada de Paolo Guerrero a la Liga 1 a un equipo de provincia como César Vallejo va a traer no solo beneficios para el club sino para la liga peruana, porque por ejemplo, yo que trabajo con clubes en Cuzco, ya se está hablando de la llegada de Paolo Guerrero y eso es un fenómeno que nunca antes ha pasado, pues se trata del actual 9 de la selección peruana y campeón de la Copa Sudamericana. Esto hace que se genere un interés grande no solamente para el club que lo fichó sino para la Liga Peruana y el nombre de Paolo Guerrero sigue sonando fuerte en medios, ya que es una marca reconocida que le va a dar muchos réditos al campeonato. El hincha va a pagar para ver a Paolo Guerrero en su cancha. Es un fenómeno que no se ha visto nunca, ya que es como que Lapadula juegue en la U o Alianza Lima y la expectativa es demasiada alta y una gran oportunidad para que Vallejo pueda sacarle provecho a eso”, comentó.

La llegada de Paolo Guerrero a César Vallejo puede ser vista desde tres aspectos según lo que nos cuenta Eduardo Flores, de la agencia Toque Fino.

“El primer frente es el ticket, un partido que por ejemplo ante Melgar se espera entre 5 mil o 6 mil espectadores, con la llegada de Paolo Guerrero puede llenarse, ya que todo Trujillo deseará verlo con la camiseta de César Vallejo, así que por ese lado, será algo alucinante. Lo otro es la venta de camisetas, el club tiene que moverse rápido para que la camiseta se venda como pan caliente, porque será una oportunidad única, ya que los trujillanos incluso que no son hinchas de César Vallejo querrán tener esa camiseta. El último punto tiene que ver con las marcas auspiciadoras: es hoy deben aprovechar en utilizar la imagen de Guerrero porque llamará la atención y estoy seguro que los dirigentes poetas le sacarán el máximo provecho. Yo no recuerdo en los últimos 10 años que se haya dado un fichaje como el de Paolo Guerrero en la Liga Peruana”, explica Flores.

En el Perú somos hinchas de Paolo, Bajo esta idea se espera una revolución en Trujillo desde este martes, cuando sea presentado de forma oficial.

