El gobernador regional de La Libertad -y cabeza de la UCV- necesitaba un golpe de efecto que le permitiera recuperar la confianza de la población norteña, desesperada por la escalada de violencia que debe soportar todos los días. Y decimos golpe de efecto porque los estados de emergencia han probado sobradamente su ineficacia, como lo pueden atestiguar los habitantes del Callao o San Martín de Porres. El último jueves también, la bancada del acuñismo presentó un proyecto de ley para amnistiar a los miembros de la policía y las fuerzas armadas que se encuentren inmersos en procesos judiciales por combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Sobra decir cuáles fueron las condiciones del acuerdo en Palacio de Gobierno.

¿Es un exceso relacionar estos compromisos políticos con el fichaje de Guerrero? Saque usted sus propias conclusiones, pero en política -lo sabemos todos- las coincidencias no existen.

Si la inseguridad de Trujillo fue la razón -o una de ellas- de la demora en finiquitar el contrato, no hay nada que criticarle a Paolo. La incapacidad del Estado para resolver los problemas básicos de la población hace que el Perú se parezca cada vez más a esas sociedades distópicas que abundan en los libros y las películas, donde cada quien se las rebusca para sobrevivir. El país, casi sin darnos cuenta, se está convirtiendo en una locación de “The last of us”. Y a nadie le gusta vivir a salto de mata como ‘Joel’, el personaje de Pedro Pascal.

Aunque no se han revelado los detalles de la negociación, ha trascendido que Paolo ganará el sueldo más alto de la historia de la Liga 1 por una temporada, junto con otros beneficios propios de un jugador de su categoría. ¿Quién gana con esta operación? Definitivamente, la UCV. Es un enorme salto de calidad tener entre sus filas a un jugador de los galones de Guerrero. Su presencia no solo le dará realce en lo deportivo, sino que generará un enorme atractivo comercial (taquilla, auspiciadores, mercadeo, derechos de televisión, etc.) que pagará su inversión con creces. De paso, se beneficia la universidad que desde hace varios años ha estado envuelta en diversos escándalos, muchos de ellos relacionados sobre las dudas que despierta la calidad de la educación que imparte.

Gana también la Liga1, a la que le viene muy bien tener en competencia al jugador más querido del país. ¿Se imaginan lo que será el Mansiche cuando le toque a la UCV enfrentar a Alianza? Den por seguro que el próximo encuentro con Cristal no se jugará en el Gallardo sino en el Nacional. Guerrero será atracción donde juegue, incluso en ciudades como Huancayo que suelen darle la espalda a sus clubes.

La gran pregunta es ¿Gana Guerrero? La tonelada de dinero que recibirá difícilmente haga diferencias en su cuenta corriente. Seguramente, el club le brindará todas las facilidades para que viva tranquilo en Trujillo y pueda visitar a su familia en Lima o Brasil. La pregunta, en todo caso, debe enfocarse en si la UCV debía ser el equipo que albergue su regreso al Perú. ¿Es la camiseta con que queríamos verle anotar los últimos goles de su carrera?

Paolo no será el último gran jugador que se retire en un club que no corresponda a su prestigio. Su destino natural debió ser Alianza o el mismo LDU, donde consiguió la Copa Sudamericana. Pero a los 40 años, está convencido de que aún se encuentra en condiciones de seguir marcando goles y entregar destellos de su grandeza. Que la suerte lo acompañe.