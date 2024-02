El último sábado 3 de febrero la Universidad César Vallejo confirmó el fichaje de Paolo Guerrero a través de sus redes sociales. La llegada del ‘Depredador’ a la Liga 1 Te Apuesto generó gran controversia entre los amantes del fútbol, ya que se esperaba que aterrice en un club extranjero.

Debido a esta decisión que sorprendió a muchos, muchos hinchas ‘blanquiazules’ fueron a reclamarle a Instagram. Recordemos que Guerrero había asegurado que en Perú solo jugaría por el club íntimo. “¿No que aún estabas para ligas competitivas y vas a Vallejo? Por eso, no eres nada en Alianza?”, reprochó un aficionado.

El máximo goleador de la selección peruana no tardó en responder con ironía: “Sí, porque yo no quise, mi amigo. No te confundas. Yo no quise ir, ¿ok? No te equivoques, amigazo.”

Tras este suceso, decenas de hinchas se agolparon en el post para dejar su opinión sobre la incorporación del ‘9′ al conjunto trujillano.