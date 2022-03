Conforme a los criterios de Saber más

La globalización se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en el negocio del fútbol. Ha permitido, por ejemplo, el acelerado crecimiento económico de esta industria, teniendo como uno de sus pilares la exportación de futbolistas. El Perú no es ajeno a esta coyuntura, aunque con el pasar del tiempo empieza a perder terreno pese a la sensación de crecimiento ligado al éxito que nos genera el rendimiento de la selección peruana liderada por Ricardo Gareca.

Según el estudio de CIES Football Observatory del 2019, un total 43 futbolistas peruanos militaban en el fútbol del exterior. A nivel sudamericano solo superábamos a Bolivia, que contaba con siete representantes ‘foráneos’. Un año después ese número se redujo a 32, y para esta temporada (2022) Perú cuenta con 27 ‘embajadores’, repartidos en doce diferentes ligas alrededor del mundo, ratificando así el penúltimo lugar de “exportadores” en esta parte del continente. Muy lejos de los líderes Brasil y Argentina, que actualmente mantienen 790 y 1287 ‘foráneos’, respectivamente, y solo por encima de los 9 de Bolivia.





UN MAPA PARA ENTENDER LA EXPORTACIÓN DE CRACKS EN SUDAMÉRICA

Tomando como base todos los futbolistas nacionales involucrados en el mercado de fichajes desde 2015, se halló que el 70% terminó volviendo a nuestro país. Hoy, el 80% compite en la Liga 1 2022 y el resto en el ascenso, todos con el anhelo de poder tener nuevamente una chance de emigrar.

Asimismo, los jugadores que en algún momento fueron considerados las nuevas ‘joyas’ de nuestro campeonato, no pudieron permanecer más de un año y medio; arribando a equipos como Alianza Lima, Sporting Cristal, Carlos Mannucci y FBC Melgar.

Una tendencia que se acentúa

No se trata de un suceso reciente, ya que es algo recurrente en nuestro balompié. Deporte Total realizó una investigación tomando en cuenta las últimas siete temporadas entre enero del 2015 y enero del 2022. Se encontró que 60 futbolistas armaron maletas en ese lapso de tiempo, y que solo el 30% se mantiene hasta el día de hoy luciendo su fútbol afuera (una relación de 3 de cada 10).

De ese reducido grupo, el 33% no forma parte de las habituales convocatorias de Ricardo Gareca para la Selección Peruana: Gustavo Dulanto (Sheriff Tiraspol- Moldavia), Didier La Torre (NK Osijek-Croacia), Kluiverth Aguilar (Lommel SK-Bélgica), Rodrigo Vilca (Newcastle- Inglaterra) y Matías Succar (FK Teplice-República Checa), son algunos de los casos.

Con respecto a la lista de jugadores que pegaron la vuelta, estos promediaron 15 meses de estadía . El que más prolongó su estancia fue Beto da Silva con 4 años, vistiendo las camisetas de PSV (2016), Gremio (2017), Argentinos Juniors (2018), Lobos BUAP (2019), Deportivo La Coruña (2019). Por otro lado, Mario Velarde (Cimarrones -2015) y Alexi Gómez (Gimnasia y Esgrima La Plata-2019) figuran como los que menos duraron, con tal solo tres meses.

En cuanto a la cantidad de minutos que registraron, Christian Ramos comanda la lista. Durante su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata (2016), Emelec (2017), Veracruz (2018) y Al-Nassr (2018-2019) estuvo en el campo de juego 4489′. Por otro lado, Benjamín Ubierna no pudo disputar minutos oficiales en el Moreirense (2016), club donde solo gozó de cuatro convocatorias.

Estrella -casi siempre- estrelladas

El 20% de los futbolistas, que formaron parte de la base de datos, promediaron entre 19 y 22 años cuando recibieron la primera chance de pegar el gran salto. Muchos de ellos con más de dos temporadas en primera división y siendo titulares en sus respectivos equipos; considerados como grandes prospectos para el fútbol nacional. La realidad terminó siendo otra. Salvo Beto da Silva, el resto no pasó de los dos años migrando.

Aldair Fuentes aparece como el caso más reciente. Tras su discreto paso por el Fuenlabrada de España, el mediocampista se integró a finales de enero al plantel de Alianza Lima, tras ser cedido hasta junio del 2024. Aunque no es el único que arribó a la Liga 1 este año. Fernando Pacheco y Alexander Lecaros también lo hicieron. Ambos procedentes del fútbol brasileño, Fluminense y Botafogo, respectivamente.

Jugador Edad a la que emigró Meses de permanencia (meses) Actual equipo País de procedencia Beto da Silva 19 48 César Vallejo España Fernando Pacheco 20 24 Sporting Cristal Brasil Roberto Villamarín 20 6 Universitario de Deportes México Alexander Lecaros 20 21 Carlos Mannucci Brasil Aldair Fuentes 22 16 Alianza Lima España Kevin Quevedo 22 12 FBC Melgar Brasil Alexander Succar 22 24 Universitario de Deportes Chile Ray Sandoval 22 24 Atlético Grau México Alex Magallanes 22 10 Sport Chavelines Armenia

En contraparte, Christian Ramos, Rodrigo Cuba (Zacatepec-2020), Iván Santillán (Veracruz-2019) y Joel Sánchez (Queretaro-2018), aparecen como los más veteranos en emigrar por primera vez. Lo hicieron con 27 abriles en el calendario. En cuanto a su duración afuera, la ‘Sombra’ saca larga ventaja con 32 meses, mientras que los otros apenas promedian medio año.

El origen de todo: la formación

Víctor Zaferson, periodista y scout, explicó el por qué un gran número de jugadores peruanos no logran trascender fuera de nuestra fronteras. Atribuye mucha responsabilidad a la etapa formativa de los nuevos valores y también señala lo importante que es ganar rodaje en primera división desde muy jóvenes.

“La formación en Perú siempre fue mala o incompleta. Antes bastaba con jugar bien y hace años que eso ya cambio . Recién estamos reaccionado y tratando de nivelarnos con los niveles superiores. Depende también de que el jugador quiera o este convencido. No sólo depende del entrenador. Por eso la mayoría regresa rápido. Le cuesta todo porque esa exigencia nunca la vivió en Perú. El pasaporte comunitario influye, pero no es determinante. Si eres realmente bueno te fichan. Por eso Colombia exporta tanto.”, indicó el reconocido especialista.

“El factor formativo influye mucho, pero -para mi- es más determinante competir desde los 16-17 años. Pizarro, Farfán y Guerrero son ejemplo de eso. Sumar unos 4-5 años de competencia en primera y luego emigrar. Con esa acumulación de partidos (entre 100 y 120) ya no costará tanto la adaptación a un nivel más exigente”, añadió el ‘descubridor’ de Lapadula.

Cabe precisar que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) solo pudo organizar un torneo -Copa Generación Sub 18- durante 2020 y 2021, producto de la pandemia. El resto de categorías se tuvo que conformar con regresar a sus entrenamientos, agudizando aún más el respirador artificial por el que atraviesan nuestras canteras. Por si fuera poco, Sporting Cristal no estuvo a la altura en la Copa Libertadores Sub 20 2022, quedando fácilmente eliminado. Una muestra del poco nivel de competencia internacional que goza nuestra fútbol.

Lo ocurrido con Renato Tapia es un hecho atípico. Hizo todas las divisiones de menores en el Perú (Esther Grande de Bentín) y debutó como profesional en Países Bajos. Desde el 2013 juega en el fútbol de la más alta élite, actualmente con los colores del Celta de Vigo. Su valor en el mercado es de 15 millones de euros, siendo el peruano más caro en la actualidad y el único en la liga de España. Todo esto da lugar a una interrogante, ¿Es cuestión de formación o de sumar rodaje de primer nivel desde muy jóvenes?

Ecuador, un ejemplo a tener en cuenta

Entre 2018 y 2021, Ecuador exportó 31 futbolistas a ligas de primera división. El 90% sigue representando a los norteños en el extranjero. Uno de ellos tuvo un paso por nuestra torneo y pertenece a Sporting Cristal. Se trata de Washington Corozo, actualmente en Pumas UNAM. Llegó a la Florida el 2020 y todo hace indicar que no volverá en un buen tiempo a su país.

El fútbol ecuatoriano vive un gran momento futbolístico a nivel integral. Desde sus inferiores, hasta la selección absoluta. Lo que viene ocurriendo no es producto de la casualidad. Por esa razón, tomamos contacto con Jorge Célico, ex director de formativas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

“Lo que pasa acá es que en los últimos diez años se mejoró muchísimo el trabajo en divisiones de menores. Esto se ha dado con clubes que se han puesto a la cabeza de eso. A su vez, también se priorizo a los juveniles. Se les dio mucha importancia, generándose inversiones. Esto generó que los jugadores compitan bastante. Todos ya saben del trabajo que viene realizando Independiente del Valle. Han sido ejemplo para otras instituciones, que vienen replicando lo que hacen. Algunos de mejores manera, otros no tanto. Pero todo ha crecido mucho. Hoy Ecuador tiene una cantidad enorme de jóvenes de buen nivel, exporta y siempre dan que hablar”, precisó.

Sobre Independiente Del Valle, que hoy alcanzó su tercera final de Copa Libertadores Sub 20 consecutiva. Actualmente, una de las mejores canteras del mundo... pic.twitter.com/rEIntxKReG — Juez Central (@Juezcentral) February 17, 2022

“Gran parte es por el nivel de juego que tienen. Dentro de la formación de los chicos, también se da una preparación mental. Vuelvo una vez más el ejemplo de IDV. No solo se preocupan por que jueguen. Ellos tienen un propio colegio. Además, también compiten a nivel internacional desde muy chiquitos. Van a varios torneos. Todo eso repercute para que puedan consolidarse en el extranjero”. zanjó.

El factor mental es algo que adeuda nuestro fútbol. No se forma al jugador con una proyección exportadora. El desapego emocional no se trabaja. Muchos terminan generando cierta dependencia en la familia, parejas o amigos. En más de una ocasión, algún exjugador señaló que extrañaba mucho a su gente, por eso decidió no seguir luchando por ganarse un lugar en el exterior. Otra de las muchas tareas pendiente para los clubes y la FPF.

No todas son malas noticias. Cada nueva camada genera una nueva ilusión. Percy Liza, Jhilmar Lora, Jairo Concha, Paolo Reyna, Alex Valera, entre otros, son los próximo llamados a emigrar desde el campeonato peruano. Se espera que puedan cambiar el rumbo de las estadísticas y quedarse fuera del Perú por muchos años. Solo el tiempo lo dirá.

