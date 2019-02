Sporting Cristal: presidente celeste presentará reclamo tras 'injusta' expulsión de Emanuel Herrera 

El último sábado, Sporting Cristal se impuso por 2-0 en su visita a Sport Huancayo. Sin embargo, la noticia del encuentro fue la sorpresiva expulsión de Emanual Herrera tras chocar con Luis Maldonado, por lo que Carlos Benavides, presidente celeste, afirmó que presentará un reclamo a las instancias pertinentes.

"Sobre el caso Herrera mañana haremos llegar el reclamo a las instancias pertinentes y solicitaremos audiencia para el jugador. Los hechos están claros y nos asiste la verdad. Esperemos acción rápida, como fue con Viana en su momento, para que haya justicia para el jugador y club.", precisó Benavides en su cuenta de Twitter.

El delantero rimense mostró toda su frustración en redes sociales, donde colocó una publicación con la imagen de su pierna, la cual tiene la marca de una mordedura.

No puedo creerlo. Siento mucha impotencia por lo que sucedió en Huancayo. Es la primera vez que me echan en mi carrera. El 2018 solo una amarilla. Y da bronca que sea por una injusticia. El rival me mordió la pierna, el árbitro lo vio, lo sabía, yo me alejé pensando que se haría justicia y no fue así. ¡Me expulsaron!", colocó Emanuel Herrera en su cuenta de Instagram.