La jornada 5 de la Liga 1 2022 se juega desde este viernes 4 de febrero y algunos conjuntos buscarán liderar la tabla de posiciones este fin de semana. Es un hecho que el Alianza Lima vs. Sporting Cristal será el partido que tendrá mucha expectativa por los fanáticos del fútbol ; por ello, ambos equipos tendrán una dura tarea en el Alejandro Villanueva .

De otro lado estará el Universitario vs. Deportivo Municipal . El club ‘crema’ llega a este duelo luego de quedar fuera de la fase 2 de la Copa Libertadores y ahora, tendrán la misión de seguir sumando en la tabla. ¿Podrán sumar en condición de visitante?

Asimismo, te presentamos los resultados en vivo de la tabla de posiciones para esta presente jornada 5 de la Liga 1 2022.

TABLA DE POSICIONES - RESULTADOS EN VIVO

FIXTURE DE LA LIGA 1 - JORNADA 5

Viernes 4 de marzo

UTC vs. Melgar | 3:30 p. m.

Cienciano vs. Ayacucho FC | 7 p. m.

Sábado 5 de marzo

Deportivo Municipal vs. Universitario | 3 p. m.

U. César Vallejo vs. Sport Boys | 7 p. m.

Domingo 6 de marzo

AD Cantolao vs. Carlos A. Manucci | 11 a. m.

Carlos Stein vs. Alianza Atlético | 3 p. m.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal | 3:30 p. m.

Lunes 7 de marzo

U. San Martín vs. Atlético Grau | 3 p. m.

Binacional vs. ADT | 7 p. m.

Descansa

Sport Huancayo

PERCY LIZA Y SU OPINIÓN AL PARTIDO CONTRA ALIANZA

“Ahí hay un tema pendiente que tenemos con Alianza Lima por el tema de la final pues creímos que pudimos haber tenido un mejor resultado. Igual, siempre está ahí el tema del clásico ante Universitario y Alianza y por ahí sacar lo mejor para llegar bien a ese partido”, declaró Liza para GOLPERU.

Posteriormente, el futbolista también se refirió a la buena amistad que viene construyendo con su compañero, Christofer Gonzáles, además contó algunos consejos que le da ‘Canchita’ dentro y fuera del terreno de juego.

“Es una buena persona y un gran jugador. Poco a poco vamos afinando esa amistad. Siempre me habla en los entrenamientos, me busca y me dice que esté bien posicionado para el pase. Hemos creado virtudes entre nosotros que han sido buenas para el equipo”, agregó Liza.

Conforme a los criterios de Saber más