Sebastián Britos, portero de Universitario, se refirió a una jugada polémica ocurrida en los descuentos del partido de los cremas ante Cienciano por la penúltima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Hay contacto en la acción, pero no necesariamente fue penal, señaló desde la zona mixta instalada en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El uruguayo comentó sobre el pedido de penal de su compañero Matías Di Benedetto sobre el delantero Carlos Garcés, sin tener una versión clara sobre lo sucedido.

“Sinceramente no sé (si fue penal). Yo veo que se lo lleva puesto, pero creo que, también, el delantero se frena, eso hace que Matías (Di Benedetto) se lo lleve puesto. No vi la repetición por lo que no podría dar una mayor opinión al respecto,” señaló Britos para L1Max.

Sobre el partido también se pronunció Jean Ferrari, administrados del conjunto merengue. “Me quedo con el rendimiento del equipo, en un muy alto nivel, viniendo de partidos difíciles en Copa (Libertadores) y en el torneo local, el desgaste está, pero me saco el sombrero por los muchachos, por el comando técnico,” expresó Ferrari, resaltando el esfuerzo y compromiso del plantel y cuerpo técnico en una etapa crucial del campeonato”, declaró a la prensa.