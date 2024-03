Universitario vs César Vallejo en vivo

Universitario visita a César Vallejo en Trujillo por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Sigue el partido minuto a minuto.

Horario Universitario vs César Vallejo

El partido entre Universitario y César Vallejo inicia a las 8:00 de la noche (hora peruana) en el estadio Mansiche. Mira los horarios por país:

19:00 horas - Si estás en México

20:00 horas - Si estás en Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Miami)

21:00 horas - Si estás en Venezuela, Bolivia

22:00 horas - Si estás en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay

02:00 horas - Si estás en España

Dónde ver Universitario vs César Vallejo

El partido de Universitario vs Vallejo se puede ver a través del canal Liga 1 MAX, que se emite a través de DirecTV, Claro TV y Best Cable. El encuentro también se puede ver por streaming en DirecTV GO (DGO).