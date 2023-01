Yuriel Celi. Fue el mejor futbolista de la selección Sub 17 en el Sudamericano de Lima, donde anotó tres tantos y fue la bandera de un equipo sacrificado que quedó a poco de clasificar al mundial. Eran los tiempos en que el mundo no sabía que iba a vivir tres años debajo de una mascarilla. El rostro de Celi, nacido en el Callao y curtido en la brisa de esas calles, se hizo rápida estampa por su juego agresivo, y su voluntad para ir al ataque y una patada que no se veaía, digamos, desde el Loco Vargas. Zurdo como él, Celi volvió a Cantolao ese 2019 y desde entonces, hinchas de todos los clubes grandes de Lima se preguntaban, con distinto interés, cuándo iba a fichar por uno de ellos.

MIRA: “No creo que pueda ser aplicada en la Liga 1″, la tarjeta blanca y el verdadero significado de su uso Hace unos días ocurrió. Yuriel Celi fue comprado por un grupo inversor que lo colocó en el Hull City de Inglaterra y luego de resolver la documentación correcta, firmar los documentos y que todo queda en regla, firmó dos años de préstamo con Universitario, quizá, el club con el que más se identifica su juego de sacrificio. El plan con él está aquí. Primero, conocieron las canchas de la VIDU. Luego, el nuevo CAR, el centro de alto rendimiento de Universitario allá en Lurín. Finalmente, una breve charla con el entrenador, Carlos Compagnucci. Yuriel Celi y Jean Ferrari pasaron la mañana completa del último miércoles en Campo Mar, el fortín de playa merengue, en una suerte de inducción para el mediapunta en el mundo de la ‘U’. “Quedó encantado. Le presentamos todo el club y quedó encantado. Ahora solo le toca a él romperla”, dice Ferrari, actual administrador del club, en una breve charla con DT. El área deportiva, enterada de la posibilidad, pidió acelerar la negociación. Y ya está, se hizo. Acordado el pase de Yuriel Celi a Universitario. Será crema. Si todo sale bien haría exámenes médicos mañana y el viernes lo presentarían. Con Hull está todo tratado. La demora con el cuadro de la Championship se debió a que necesitaban aceptación de liga inglesa. — Mauricio Loret de Mola (@Mauricioldm1) January 25, 2023 ¿Cuál es el plan con Celi? En principio, poder tenerlo hasta el Centenario -2024-, en un ambicioso proyecto en el que están involucrados el 80% de los refuerzos fichados para la temporada. Valera, por ejemplo. Calcaterra, por ejemplo. Luego, que las actuaciones de Celi en el equipo de Compagnucci puedan devolverlo a la selección, donde ya estuvo en noviembre del año pasado, en un amistoso con Bolivia. Para el comando técnico de la selección, liderado por Juan Reynoso, es importante que Celi juegue en un club de fuste, con competencia internacional y los rigores que exigen las deudas deportivas pendientes de la ‘U’: diez años sin campeonar. En la negociación con el Hull City, finalmente, hay un acuerdo: si Celi hace todo bien, se gana el puesto, y transita su paso con el club con altura, será rápidamente puesto en una vitrina que permita una negociación futura. Para ello, la ‘U’ participa del 15% de cualquier futuro traspaso del zurdo atacante, que ahora sí, a los 20 años, tiene la gran oportunidad para dejar de ser promesa. Los jugadores como él, valientes, con apetito, sacrificados, se ganan un lugar en la ‘U’ que trasciende a los domingos. Ojalá lo sepa.