En el fútbol se usan las tarjetas amarillas y rojas para amonestar a los jugadores que van en contra de las reglas y/o cometen faltas arteras. Pero el uso de la tarjeta blanca va por otro lado. Esta representa un gesto de felicitación para quien la reciba.

Este nuevo color de tarjeta se usa para reconocer públicamente a los clubes por actos de juego limpio durante el partido. Esto con la finalidad de “mejorar el valor ético en el deporte”. En el clásico entre Benfica vs. Sporting de Lisboa, el juez principal le mostró la tarjeta blanca a los cuerpos médicos de ambas escuadras por ayudar a un aficionado enfermo en las gradas del estadio.

“Indudablemente que en las reglas de juego no se encuentra la tarjeta blanca. Se iba a poner una tarjeta azul, pero no llegó a imponerse”, nos comenta César Mongrut, ex referí peruano. El nacional explica el contexto. “Esto puede ser que sea una decisión de la comisión de árbitros de Portugal, que se muestre una tarjeta blanca cuando se hace una jugada de Fair Play. Entonces, el referí reconoce ese Fair Play y le muestra al equipo una tarjeta blanca. Al no estar en la regla, es algo extraordinario que seguramente la comisión de Portugal ha hecho”, agrega.

Así se usó Árbitro usó la primera tarjeta blanca en la historia del fútbol ¿Cuándo se utiliza?

El origen de la Tarjeta Blanca

El Comercio se comunicó con Luciano Golcanves, presidente de la Federación de Árbitros de Portugal, para encontrar una explicación al uso de la tarjeta blanca y por qué se viene usando. “Es una iniciativa del PNED (Programa Nacional de Ética en el Deporte) en colaboración con CAJAP (Confederación de Asociaciones de Árbitros y Árbitros de Portugal) que comenzó en 2015″, empieza explicando Goncalves desde el país europeo.

“La tarjeta blanca/fair-play es una tarjeta que tiene como objetivo reconocer, resaltar y premiar actitudes y comportamientos éticamente relevantes de atletas, entrenadores y directivos, entre otros agentes directamente involucrados en el juego, así como de los espectadores. Es una tarjeta pedagógica”, agrega. Ese es el verdadero uso que se tiene pensado para esta tarjeta.

Pero Luciano Goncalves dejó en claro que la tarjeta blanca ya se había utilizado el año pasado. “No era la primera vez que un árbitro portugués utilizaba esta tarjeta. Por ejemplo, en septiembre pasado, un árbitro mostró una tarjeta blanca a un miembro del cuerpo médico del Benfica por ayudar a brindar asistencia médica a uno de los jugadores oponentes en la Supercopa de Portugal de Futsal entre Benfica y Sporting. Sin embargo, a pesar de que estos dos ejemplos son los que más atención mediática tienen, hemos visto miles de tarjetas blancas mostradas en los últimos años en los deportes más diversos de Portugal”, acotó.

En Portugal se usa la tarjeta blanca en varias de sus competiciones de fútbol, pero no se usa en Primera ni Segunda División al no estar reglamentada. “No creo que pueda ser aplicada en la Liga 1. Al ser algo extraordinario iría en contra del espíritu de la regla. Habría que ver bajo que circunstancias el árbitro levantó la tarjeta blanca”, nos dice César Mongrut.

En efecto. En el reglamento FIFA solo se lee de las conocidas tarjetas amarillas y blancas: “El árbitro tiene autoridad para mostrar tarjetas amarillas o rojas y, cuando así lo permitan los reglamentos de las competiciones, excluir temporalmente a un jugador”, dice la Regla 12.

--