—¿Por qué el Consorcio Fútbol Perú pelea por los derechos de TV si, según FPF, les pertenece a ellos?

Lo que está haciendo el Consorcio es defender un derecho consagrado en la Constitución peruana. Los contratos en el Perú se respetan, su protección tiene rango constitucional. Los contratos que Consorcio tiene firmado con los clubes y que finalizaron en diciembre del 2022 –y no estamos hablando de los cuatro clubes aún con contrato hasta 2025- tienen una cláusula de primera opción.

—¿De qué se trata dicha cláusula?

Es una cláusula muy potente que indica que, durante un año después de terminado el contrato -es decir, este 2023-, los clubes tienen la obligación de, en caso que reciban alguna otra oferta, presentarla al Consorcio porque el Consorcio tiene el derecho de igualar o mejorar esa oferta. De hacerlo, debe continuar el contrato con el Consorcio. Esa cláusula está vigente en todos los contratos y lo que está haciendo la FPF es empujar a algunos clubes a incumplirla.

—¿Qué va a pasar con esos clubes que no cumplen con la cláusula? Uno de ellos es Sporting Cristal.

Lamentablemente algunos clubes han seguido el mal consejo de la FPF y están cometiendo un error. Porque si no cumplen con esa cláusula son pasibles de unas penalidades altísimas. Y a la federación eso no le está importando porque intentó hacerles firmar un documento a los clubes, amenazándolos de que si no lo hacían no los dejaría jugar, en el que señalaba, en letras chiquitas, que no se hacía responsable ante cualquier demanda por los derechos de televisión.

—¿Los clubes que no cumplan corren el riesgo de entrar en bancarrota por la penalidad altísima que está en la cláusula?

Sí. Pero son cláusulas a las que se comprometieron. Y si incumplen el contrato, deberán pagar. Cualquier juez del mundo mira el contrato y ordenará el pago. Pero el pensamiento del Consorcio no es ese, sino levantar el fútbol peruano. Son años en los que está acá, cuando nadie daba ni medio por nuestro fútbol. Existe la ilusión de que esta crisis se solucione, de que entren todos en razón.

En el siguiente video 📹 te contamos todo sobre el aporte del Consorcio Fútbol Perú en los últimos años, demostrando un constante compromiso en beneficio del desarrollo del fútbol peruano ⚽🇵🇪. pic.twitter.com/ow0Ryy1qPe — GOLPERU (@GOLPERUoficial) January 24, 2023

—¿Por qué se hizo esa cláusula de primera opción? ¿Los clubes siempre estuvieron de acuerdo?

Evidentemente porque después de haber hecho la inversión más millonaria en la historia del fútbol peruano, el Consorcio busca protegerse. No se trata de invertir, de generar un producto de valor y después que venga cualquiera y se lleve todo fácil. Si va a venir alguien a operarlo, que ofrezca más que el Consorcio, algo que mejore la situación del fútbol peruano y no como está ocurriendo en estos momentos, en que pretenden sacar al Consorcio, con una oferta que no es mejor y vulnerando la legalidad.

—Pero Federación dice que está amparado en la FIFA para que sean los dueños de los derechos de TV…

¿FIFA es el dueño del fútbol? ¿Existe un dueño del fútbol como tal? No, no existe. Lo que dicen los estatutos FIFA, y también los de la federación, es que son los dueños de los campeonatos que organizan. Y acá hay que tener en cuenta algo, que son los usos y costumbres en el fútbol peruano: desde toda la vida, los que han comercializado sus derechos son los propios clubes amparados también en derechos constitucionales. Pero el problema urgente es que se están violentando contratos firmados y eso es inconstitucional, ilegal y contra eso lucha el Consorcio.

—¿La oferta del Consorcio hoy es superior a lo que ofrece 1190 Sports?

La oferta que están dando es gaseosa, es nada. Para que la gente lo entienda, la FPF no ha firmado con un canal de televisión que le ofrece una cantidad de dinero, sino con un intermediario para que ese intermediario salga a buscar el negocio con el agravante de que se llevará el 30% de lo que consiga. Quiere decir que para que los clubes, y la propia FPF, reciban lo mismo que están recibiendo hoy, ese intermediario va a tener que conseguir por lo menos una cantidad similar al 150%. Y eso en el mercado peruano ya es una locura. Por eso es económicamente incomprensible esta situación.

—Pero ni FPF ni 1190 Sports han dicho que ese 30% vaya a afectar a los clubes. Lo único que ha dicho es que darán el 20% de lo que reciban…

Ellos han ofrecido el 20% de los derechos de tv, pero el asunto no es tan sencillo. Los contratos que tienen los clubes desde hace tiempo con el Consorcio dividen el monto en dos grandes conceptos: los derechos de tv como tal y todo lo que se considera derecho de imagen, marketing y todo lo demás. Todos esos derechos de utilización de marca están divididos. Es 60% de los derechos de tv y 40% a lo otro. Entonces lo que está ofreciendo 1190 Sports es el 20% más de los derechos de tv; es decir, de ese 60%. Por eso los clubes no han aceptado.

Liga 1 2023: Universitario, Alianza y los equipos se rehúsan a iniciar al campeonato por derechos de TV | Foto: Jesús Saucedo@photo.gec

—¿Entonces por qué los clubes no han argumentado eso durante todo este tiempo?

No lo sé. Los clubes finalmente están interesados en que se les respete lo que han estado haciendo porque ha salido bien, porque han recibido un dinero que no se había conseguido antes. En la historia del fútbol peruano no se había conseguido la cantidad de dinero que se logró ahora. Y encima estaba mejorando para este 2023. Por eso firmaron contratos pese a las amenazas de la FPF.

—En una entrevista con El Comercio, el asesor legal de la FPF insinuó que los clubes opositores no han sido transparentes a la hora de declarar el pago por los derechos de TV. ¿Qué piensa el Consorcio de esas declaraciones?

Ahí el Consorcio no tiene nada que decir. Los temas entre la FPF y los clubes lo arreglan ellos. Lo único que puedo decir es que todos los años se hacían las bases del campeonato y en ellas se señalaban con claridad que los derechos de tv eran de los clubes. La FPF recibía religiosamente el 10% de dicho contrato. Si la cantidad declarada por parte de los clubes era más o menos, esa parte no lo sabemos, lo único que sabemos es que la federación ha aprobado esta situación año a año. Pero acabo de escuchar a Sergio Ludeña de Cienciano, diciendo con toda claridad que la FPF tiene los contratos.

—¿Es cierto que la FPF no debería organizar el campeonato este año?

Hace algunos años, la FIFA dio una serie de recomendaciones a sus federaciones. Producto de eso, la FPF envió un oficio a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), que venía organizando el torneo desde 1962, y a los clubes señalando que había que hacer algunos cambios en el torneo y que por tanto iban a tomar la organización por cuatro años para hacer esas mejoras que eran indispensables.

—¿Cuáles eran esas mejoras?

Mejora en los torneos de Reserva y menores, en infraestructura de los clubes y en la solidez de los equipos por lo cual se creó Licencias. Para cumplir con todo eso, la FPF tomaba el campeonato por cuatro años y después tenía que devolver la organización a los clubes. Ese es un oficio firmado por el mismo Edwin Oviedo, entonces presidente de la federación. Ese tiempo venció el año pasado porque la FPF organizó el certamen en 2019, 2020, 2021 y 2022. En este momento, los clubes deberían estar pidiendo que se les devuelva el fútbol peruano, deberían defenderse porque la FPF les está metiendo la mano al bolsillo.

—¿Hay alguna manera de denunciar a la FPF para que devuelvan el torneo?

Claro que sí. Además, hay que determinar si en estos cuatro años la federación lo hizo bien o mal. Y la respuesta es que lo hizo muy mal. No ha mejorado en nada. Ni en menores, donde fuimos los últimos de Sudamérica en volver a entrenar tras la pandemia (mira los resultados del sudamericano sub 20). La infraestructura tampoco se mejoró. Y las Licencias son un desastre. Hemos empeorado. No hay ninguna razón para decir que ellos deban continuar con la organización. En lo único que están interesados es en meter la mano en lo único que sí funcionaba: los derechos de televisión.

Foto 1: Oficio en el que la FPF pide y señala a los clubes que organizarán el torneo durante cuatro años: 2019, 2020, 2021 y 2022.

—¿Qué opina de la medida cautelar? ¿El Consorcio presionó a Universitario señalando que no puede transmitir sus partidos?

El juez dicta una medida cautelar donde dice que nadie puede transmitir. Lo dice con toda claridad. ¿Qué dice la FPF al día siguiente? “No, el Juez no quiere decir eso, sino que nadie puede transmitir salvo que tenga mi autorización”, como si no supiésemos leer. Y ahora han presentado un escrito pidiendo una aclaratoria al juez. Ahí queda todo claro: así como está la cautelar hoy nadie puede transmitir.

—El asesor legal de la FPF señaló que la parte donde se refiere a los clubes con contrato con Gol Perú está en los considerandos nueve y diez, por lo que no salió en el documento que se hizo público…

Yo he leído la medida cautelar y eso no es verdad. Esa página que se ha mostrado es la página resolutiva y en una resolución judicial vale la parte resolutiva. Todo lo demás son argumentos. Además, ¿por qué está pidiendo entonces la FPF una variación? Frente a eso, obviamente los clubes no tienen ninguna confianza.

—¿Y con el Consorcio sí hay confianza?

Sí, porque durante años el Consorcio cumplió escrupulosamente con los contratos, inclusive en época de pandemia cuando no jugaban los clubes y el negocio estaba resquebrajado. En esos momentos de incertidumbre los clubes pudieron cobrar y mantener a sus equipos a pesar de que no se jugaba. El único que aguantó todo el golpe económico fue el Consorcio y lo aguantó bien, honrando su palabra.

—¿Por qué el Consorcio no participó en la licitación?

Porque esa licitación estuvo tan mal hecha que no se presentó nadie. Fue un papelón de la FPF. Pero, adicionalmente, porque el Consorcio tenía la tranquilidad de la cláusula de primera opción.

—Según 1190 Sports siempre buscaron el diálogo. ¿El Consorcio no lo hizo?

No entiendo por qué dicen que buscaron el diálogo, salvo que sea cuando le dieron ya los derechos de televisión. Ahí entraron a dialogar, pero ¿qué deberíamos conversar ahí? Nada. Sencillamente el Consorcio no reconoce la validez de lo que quiere hacer la FPF.

—En los últimos días, a través de los canales de GolPerú, el Consorcio advierte a los hinchas que con 1190 Sports se tendrá que pagar un dinero extra para ver la Liga 1. ¿Tener Movistar es más fácil?

En el modelo actual, el fútbol está en el paquete básico. En el que está proponiendo la FPF se tendrá que pagar un dinero adicional. A la larga el hincha va a salir perdiendo.

—¿Por qué los clubes volvieron a firmar con el Consorcio pese a las amenazas de la FPF?

Porque hay una mejora en el contrato. Pero más allá de esa mejora, hay confianza. Ellos saben que lo que el Consorcio está diciendo se va a cumplir. Y saben cuánto y cuándo van a recibir sus ingresos. Eso es muy importante para un club serio porque te permite hacer planes, proyectarte, hacer presupuestos. Del otro lado evidentemente no hay nada de eso, todo es incierto, no hay cifras ni fechas.

—¿Qué beneficios otorga el Consorcio a los clubes?

El ingreso económico es lo mejor que se podía conseguir en el mercado. Como ejemplo, lo que recibe Alianza Lima o Universitario de Deportes ni siquiera se compara con lo que acaba de declarar que recibe el Nacional de Medellín de Colombia, campeón de la Libertadores en su momento. Imagínate la inversión.

—¿El monto es comparable con otras ligas más poderosas de Sudamérica?

En este momento el fútbol peruano ha logrado cantidades que no se consiguen en Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay.

—¿El Consorcio solo da dinero a los clubes o intenta influir en la mejora del fútbol peruano?

En el respeto escrupuloso de la libertad de los clubes, el Consorcio no puede meterse en eso. Sí hay diálogo permanente en el que les hacemos ver nuestras opiniones. Porque quien tendría que ver eso, por obligación, es la FPF. Esa es responsabilidad de la fpf. Tendrían que verlo. De hecho, se comprometieron a hacerlo y no lo hacen.

—El Consorcio puede demandar a la FPF por daños y perjuicios?

Prefiero no adelantar cuáles serían los pasos legales que se puedan tomar, pero sí estoy seguro que hay reacciones legales que se van a tomar porque son las que ordena el contrato. Nosotros, respetuosos de la legalidad, vamos a cumplir con lo que dice el contrato.