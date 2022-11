A los 30 años, el peruano Gastón Bolaños se ha convertido en el octavo peleador peruano en la historia que firma con UFC, la empresa de artes marciales mixtas (MMA) más importante del mundo.

En diálogo con El Comercio, Bolaños reveló que las conversaciones con UFC comenzaron en abril de este año, después de su último combate en Bellator, liga en la que debutó como profesional.

El peruano, conocido como ‘El asesino de sueños’, tiene un récord de nueve peleas: seis victorias y tres derrotas. Todos sus triunfos hasta ahora han sido por nocaut (KO) o nocaut técnico (TKO). La agresividad en la pelea de pie es la principal característica de Bolaños.

En Bellator, Gastón Bolaños compitió en peso pluma (65.7 kg), pero su plan es competir en UFC en peso gallo (61 kg). “Toda mi vida, en muay thai y kickboxing he peleado en 63.5 kg. No he tenido dificultad para llegar a peso pluma. Por eso, mi equipo y yo hemos decidido que lo mejor es bajar a gallo”, explicó a este Diario.

Por otro lado, el atleta peruano sostuvo que espera debutar en el octágono en los primeros meses del próximo año. “Ahora estoy entrenando a full, estoy tratando de ser un peleador lo más completo posible para esta nueva etapa de mi carrera”, añadió.

Sobre su paso por Bellator, Bolaños afirmó: “Siento que logré bastante ahí y demostré que en cualquier momento puedo noquear a quien sea. […] Todos los días aprendo algo especialmente con el entrenamiento que estoy siguiendo ahora”, concluyó.

Gastón Bolaños competirá en la misma categoría que Daniel ‘Sóncora’ Marcos, quien ganó un contrato de UFC después de una contundente victoria sobre Brandon Lewis en el programa “Dana White’s Contender Series”.

El Perú en el octágono

En poco más de dos décadas, ocho atletas peruanos han peleado en UFC. El primero fue Tony de Souza, quien debutó en la compañía en mayo del 2001 con una victoria por decisión unánime sobre Steve Berger.

Este es un resumen de la presencia peruana en UFC:

Peleador Fecha de debut Victorias en UFC Derrotas en UFC Empates en UFC Récord profesional Tony de Souza 4/5/2001 3 3 0 11-4 Enrique Barzola 21/11/2015 6 3 1 18-7-2 Claudio Puelles 5/11/2016 5 2 0 13-3 Humberto Bandenay 5/8/2017 1 3 0 21-8 Jesús Pinedo 17/11/2018 1 1 0 20-5-1 Carlos Huachín 11/5/20199 0 2 0 11-6-2 Daniel Marcos Aún no debuta - - - 13-0 Gastón Bolaños Aún no debuta - - - 6-3