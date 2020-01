Jaime Munguia derrotó a Gary O’sullivan este sábado 11 de enero en el Alamodome de Texas - Estados Unidos en una pelea a doce asaltos en el peso mediano. La lucha favoreció al mexicano la mayoría del tiempo y consiguió el triunfo luego de noquear al irlandés en el round once de la contienda.

Desde un primer momento se notó la superioridad técnica y la fuerza destructiva de Jaime Munguia. En su estreno en las 160 libras (peso mediano), el mexicano logró noquear a un rival más experimentado, pero menos poderoso. El irlandés Gary O’sullivan soportó el castigo hasta el asalto once, pero no pudo más y cayó cerca a las cuerdas.

“Me sentí un poco más fuerte y me desgasté menos por el peso. Sentí que tiré más golpes, más combinaciones, nunca bajó mi fuerza. Yo creo que estoy en mi peso ideal. Estaba un poco inseguro, pues cuando Gary O’sullivan venía más mal, es cuando sacaba golpes de poder. Entonces había que estar con cuidado. Es por eso que trate de llevarlo más rounds. Cansarlo un poco más para que sean menos fuertes", comentó en declaraciones para DAZN.

Los mejores momentos de la pelea entre Jaime Munguia y Spike O'Sullivan

La contienda ante Gary O’sullivan marcó el debut de Jaime Munguia en las 160 libras. El mexicano, que venía de derrotar al ghanés Patrick Allotey en lucha por el peso superwelter, también brindó sus opiniones sobre su debut en el peso mediano, categoría que dominan ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin.

“Sobre mi debut en las 160 libras yo creo que fue un ocho o un nueve pues me hicieron falta algunas cosas, pero pelea con pelea vamos mejorando”. Luego comentó cómo se fue gestionando el nocaut en el asalto once de la pelea ante Gary O’sullivan. “Estaba entre si atacarlo o no atacarlo, estaba un poco confundido. Pero gracias a Dios se dieron bien las cosas, hablé con Erik (‘Terrible’ Morales, su entrenador) y pues nos pusimos de acuerdo en todo y gracias a Dios salió bien todo”, sostuvo.

Con el triunfo ante Gary O’sullivan, Jaime Munguia reafirma su condición de buen prospecto en las 160 libras y, quizá le falta una pelea más, ya toca la puerta del club de los grandes de los pesos medianos del momento: ‘Canelo’ Álvarez, Gennady Golovkin, Jermall Charlo entre otros.

