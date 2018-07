Juventus vs. Benfica EN VIVO: se enfrentarán este sábado (12:05 pm. EN VIVO ONLINE vía DirecTV) en duelo de invictos por la International Champions Cup 2018. El cotejo se celebrará en el Red Bull Arena, New Jersey y los italianos no podrán contar con Cristiano Ronaldo.

Juventus, sin Cristiano Ronaldo en el equipo ni algunos mundialistas, como Mario Manduzukic, sorprendió al ganar 2-0 al Bayern Munich con doblete de Andrea Favilli. El cuadro de Massimiliano Allegri se mostró muy sólido sin sus figuras y, ante Benfica, espera demostrar que será de temer en Europa.

En tanto que Benfica, rescató, sobre la hora, un buen empate contra Borussia Dortmund y mantiene sus chances de ganar el título porque ganó la tanda de penales, lo que hizo sumar 2 puntos en la tabla general.

El choque entre la 'Vieja Señora' y 'Las Águilas' portuguesas pinta de entretenido. Juventus tendrá que demostrar que también sabe hacerse dominador de los partidos y que no solo juega al contra golpe, Mientras que el cuadro de Rui Vitoria quiere demostrar que la velocidad por bandas es un arma difícil de doblegar.

El choque será el penúltimo para Juventus y Benfica que se encontrarán en el Red Bull Arena de Nueva York.

Juventus vs. Benfica: probables alineaciones



Juventus: Mattia Perin; Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, GIorgio Chiellini, Alex Sandro; Claudio Marchisio, Miralem Pjanic, Emre Can, Joao Cancelo; Filippo Bernardeschi, Andrea Favilli.

DT: Massimiliano Allegri



Benfica: Mile Svilar; André Almeida, Jardel, Ruben Dias, Alex Grimaldo; Ljubomir Fejsa, Pizzi, Andrija Zivkovic, Rafa Silva, Gedson Fernandes; Nicolás Castillo.

DT: Rui Vitoria



Estadio: Red Bull Arena



Hora: 12:05 pm.

Así va la tabla de posiciones de la International Champions Cup 2018: