Para los clubes profesionales peruanos, la prioridad no es evaluar un nuevo calendario sino ver lo más urgente: pagarle los sueldos a los futbolistas, técnicos y trabajadores que tienen en sus planillas. Por eso, ayer no se desarrolló la videoconferencia con los directivos de la Federación Peruana de Fútbol. Se ha pedido resolver primero el tema de los pagos y después ver lo estrictamente deportivo.

La Federación Peruana de Fútbol ha informado que está en etapa de conversaciones con la Agremiación de Futbolistas y así definir un margen de negociación con el tema de los salarios. Los clubes profesionales, sobre todo después del recorte de sueldos (25%) en la misma federación, encuentran pertinente anunciar cuanto antes esa medida para los próximos dos o tres meses. Aún no se establece un porcentaje concreto de recorte, pero este iría entre 30% y 50%. La agremiación también está gestionando esas salidas ante una paralización indefinida del balompié local.

Otro detalle que está por confirmarse es que el diálogo del presidente de la FPF, Agustín Lozano, con los clubes solo será con voceros elegidos. Es decir, la videoconferencia se haría esta semana con cinco clubes que ya fueron elegidos: César Vallejo, Carlos A. Mannucci, Ayacucho FC, Alianza Lima y Universitario. Estos equipos serán los voceros ante el resto de cuadros profesionales.

Con ese tema de los sueldos como asignatura pendiente en la agenda, será difícil que se programe el diálogo bajo la modalidad de videoconferencias. Los clubes, a través de sus gerencias, desean iniciar el recorte salarial desde finales de abril. Hasta marzo los pagos se realizaron con normalidad y la Agremiación de Futbolistas se encargó de fiscalizar todo. El único representante de club que se ha adelantado a solicitar el recorte salarial ha sido Carlos Moreno, administrador de la ‘U’ que aún tiene pendiente su registro en Indecopi.

—¿Ascenso congelado?—

En cuanto al tema del calendario del fútbol, la FPF buscará abrir el diálogo con la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, la cual ha planteado la cancelación de torneos de menores, de reservas, la Copa Bicentenario y el torneo femenino.

Un tema que comienza a preocupar es la Liga 2, un torneo que ni siquiera había empezado al momento de que se decretó el aislamiento social. Eso ha detenido de manera fulminante la cadena de pagos en los clubes del ascenso. Los patrocinadores han dejado de pagar, prácticamente no habrá opción de taquillas y eso ha determinado que equipos como Coopsol despidieran a todo su personal deportivo.

Deportivo Coopsol anunció la rescisión de contrato de sus jugadores. (Foto: Deportivo Coopsol)

“Los de la Liga 2 no reciben ni un solo centavo por los derechos de televisión, y hemos hablado con la FPF para ver si de alguna manera nos podían ayudar. Específicamente, he hablado telefónicamente con el presidente de la federación, pero me respondió que la FPF no tenía recursos”, dijo Freddy Ames, presidente de Coopsol a Radio Ovación. Hay países como México donde ya se evalúa que los torneos de ascenso no se jueguen este año.

Como informamos la semana pasada, el factor que más preocupa a los organizadores de la Liga 1 es el cierre indefinido de los aeropuertos. Eso ha llevado a que se evalúen opciones para modificar el formato del torneo.

Hasta el momento se han expuesto dos posibilidades (ambas sin público en tribunas): que la Liga 1 se juegue solo en Lima y que se establezcan grupos divididos por región y evitar inconvenientes de transporte.

—USMP cuestiona a Lozano—

Uno de los clubes que más han cuestionado las decisiones de Agustín Lozano, como presidente de la FPF, es la San Martín. El gerente del cuadro albo, Álvaro Barco, criticó que solo se haya escogido a cinco clubes para las reuniones virtuales con Lozano.

Álvaro Barco, gerente deportivo de la USMP, ha cuestionado incluso hasta la legitimidad de Agustín Lozano como presidente de la FPF. (Foto: GEC).

“No podemos permitir que un condenado siga en la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol”, le respondió Barco a radio Ovación, refiriéndose a la multa económica que Conmebol le aplicó a Lozano por el caso de la reventa de entradas durante las Eliminatorias mundialistas. Para Barco, lo más preocupante es que la federación ya haya recortado los sueldos de sus trabajadores, lo cual refleja que no hay ingresos en la Videna.

