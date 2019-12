Boca Juniors busca reforzarse de la mejor manera para lo que resta de la superliga y para la Copa Libertadores 2020. Después del aparente alejamiento del delantero Paolo Guerrero, el nombre de otro peruano aparece en el radar del club argentino: el mediocampista del Feyenoord de Rotterdam de la Eredivisie Renato Tapia.

Según información que trascendió en la red social Twitter estas últimas horas, el periodista argentino Nicolás Ambrogi de ‘diario xeneize’ publicó: “Renato Tapia. Peruano que juega en el Feyenoord. Lo están viendo desde Boca. Ténganlo en cuenta”. mencionó.

Las reacciones de los argentinos a la publicación de Nicolás Ambrogi fueron favorables. Varias respuestas aprobaron la posible llegada del mediocampista Renato Tapia a Boca Juniors. Otro importante grupo lo referenció por ser un jugador versátil y trabajador en la selección peruana.

Aunque también es cierto que cada mercado de pases el nombre de Renato Tapia aparece en varios clubes. Si bien hasta ahora sólo ha sido mencionado por cuadros europeos; lo cierto es que se le podría abrir la puerta al mercado mexicano, argentino o brasileño.

Renato Tapia vs Brasil

⚽️ Perú 1-0 Brasil

📆 10-09-2019 pic.twitter.com/QR2p8xfyuE — 🇸🇪 (@LaMitadMas1Cba) December 22, 2019

El cuadro de Boca Juniors actualmente está ubicado en el segundo puesto de la reñida Superliga argentina. Tras dieciséis fecha el club xeneize tiene 29 puntos y está a uno de Argentinos Juniors, líder absoluto del certamen.

El cuadro dorado y azul también está clasificado a la Copa Libertadores 2020. En el certamen internacional Boca Juniors está en el grupo H junto a Libertad de Paraguay, Caracas de Venezuela y el G3, que saldrá del ganador del C3 (Independiente Medellín vs. Deportivo Táchira) vs. C6 (Bolivia 3 vs. Atlético Tucumán).