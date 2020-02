El Super Bowl es un negocio más que redondo que se juega con pelota ovalada. Show, publicidad, música, ‘touchdown’, todos los ingredientes necesarios para un espectáculo de primer nivel donde millones de dólares danzan alrededor de una gran final. Lo curioso es que en la última edición disputada el domingo, ninguno de los 10 jugadores mejor pagados de la NFL estuvieron presentes en el Hard Rock Stadium de Miami.

Los equipos protagonistas de este encuentro fueron el Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers. La victoria finalmente fue para los Chiefs, que volvieron a coronarse campeones luego de 50 años. Sin embargo, su jugador con mejor salario en la NFL no logra integrar el top 10 de los más valorados. Se trata de Frank Clark, quien percibe 27 millones de dólares de ganancia anual.

La gran estrella del últimos Super Bowl fue Patrick Mahomes, mariscal de campo de los campeones Kansas City Chiefs. Pese a ello, no figura entre los jugadores mejor pagados de la NFL. (Foto: REUTERS).

En el caso de los 49ers pasa lo mismo. El jugador más valioso que tienen en sus filas es su mariscal de campo, Jimmy Garoppolo, quien tiene un sueldo anual de 25 millones de dólares. Aunque esas cifras sean realmente millonarias, no se acercan a los primeros lugares, según la última lista publicada por la revista “Forbes”. Pese a no ser tan popular como el fútbol a nivel mundial, el fútbol americano no tiene nada que enviarle en cuanto a los millones que se mueven a su alrededor.

1. Russell Wilson

Russell Wilson es el mejor pagado de la NFL

Según la información de “Forbes”, Russell Wilson es el mejor pagado de la NFL. El quarterback de los Seahawks de Seattle percibe una ganancia total de 89,5 millones de dólares por calendario, en lo que está considerado su sueldo, los patrocinios, entre otros. Wilson fue el héroe en el primer y único título de su equipo en la temporada 2013-14.

Además, con esta gran cantidad de dinero sumada anualmente, Russell es el sexto deportista mejor pagado en el mundo. Solo está detrás de estrellas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, ‘Canelo’ Álvarez y Roger Federer.

2. Aaron Rodgers

El gran Aaron Rodger es considerado uno de los mejores mariscales de campo actualmente. Su gran talento lo respalda con distinciones como dos veces MVP en el 2011 y 2014, seis veces incluido en la Pro Bowl y dos en el primer equipo All Pro. Por ello, es el segundo mejor pagado de la NFL con 89,3 millones de dólares al año.

El ídolo de los Green Bay Packers consiguió el título del Super Bowl en el 2011 y firmó la extensión de su contrato en el 2018, logrando percibir esa enorme cantidad de dinero. Rodgers y Wilson son los únicos futbolistas americanos que integran el top 10 de los deportistas mejor pagados del mundo, según “Forbes”.

3. Ben Roethlisberger

Con 37 años, Ben Roethlisberger extendió su contrato con los Pittsburgh Steelers hasta el 2021 y ahora percibe un salario de 54,5 millones de dólares. A ello se suma un millón más de endosos, que completan 55,5 millones y lo convierten en el decimosegundo deportista mejor pagado del mundo.

‘Big Ben’ ganó dos veces el Super Bowl en el 2006 y 2009. Incluso, tras el primer éxito, el norteamericano se convirtió en el quarterback más joven en ganar el título con 23 años y 320 días. Aún lidera esa lista.

4. Khalil Mack

Se ha ganado un gran nombre desde la posición que ocupa en la NFL. Mientras militó en el Oakland Raiders tuvo grandes acciones que, finalmente, lo convirtieron en el Jugador Defensivo del Año en el 2016. Es entonces que su cambio hacia los Chicago Bears resultó un impulso millonario en su carrera.

Khalil Mack firmó por seis años y, actualmente, percibe un salario de 54 millones de dólares con los ‘Osos’. A ello se suma el millón que recibe por los patrocinios.

5. DeMarcus Lawrence

La evolución deportiva de Lawrence ha permitido que su equipo, el Dallas Cowboys, le ponga la etiqueta de jugador franquicia en marzo del 2019. Los ‘Vaqueros’ convirtieron a ‘Tank’ en el ala defensiva mejor pagada de la NFL.

De esta manera, Lawrence ahora disfruta de una ganancia de 46,9 millones de dólares anuales y es el quinto con mejores ingresos de la NFL.

6. Drew Brees

El veterano mariscal de campo de 41 años ha dejado en suspenso su continuidad en la NFL. Su idea es retirarse bajo sus propias condiciones. Sea como fuere, el legendario jugador del New Orleans Saints integra esta lista no tanto por el sueldo que recibe, sino más bien por los ingresos de sus patrocinios.

Su figura vende más que su actual rendimiento. Y es que tampoco podemos olvidar que Brees llevó a la gloria a su equipo en el 2010, tras ganar el Super Bowl y convertirse en el MVP. Por ello, el salario del quarterback alcanza los 26,4 millones de dólares, mientras que los ingresos de patrocinio llegan a 16 millones, completando un total de 42,4 millones.

7. Aaron Donald

El dos veces Jugador Defensivo del Año en la NFL en el 2017 y 2018 se ha ganado un puesto entre los mejores de la NFL. Sus grandes actuaciones con Los Angeles Rams le permitieron extender su contrato con el equipo angelino hasta el 2024.

Es así que el ‘99’ de los Rams es el segundo, desde su posición defensiva, mejor pagado en la NFL. Solo por debajo de Khalil Mack, Donald recibe 40,9 millones dólares al año, más 500 mil dólares de patrocinio.

8. Brandin Cooks

Cooks ha tenido dos oportunidades para ganar el Super Bowl, una con los New England Patriots y otra contra ellos. En ambas, lamentablemente para él, perdió. Luego de formar parte de los Patriotas, el receptor abierto firmó para Los Angeles Rams en el 2018 por cinco años, convirtiéndose en uno de los jugadores mejor pagados de la NFL.

Así, Cooks cuenta con un salario anual de 37,5 millones de dólares. A ello se suman 500 mil dólares de ingresos por patrocinios. Sin duda, la figura de los Rams irá en busca de otra oportunidad para entrar en el salón de la fama.

9. Nick Foles

Con 30 años encima, Nick Foles puede presumir de haber figurado en varios equipos de la NFL. Su aventura comenzó con los Philadelphia Eagles y luego tuvo un corto paso por los St. Louis Rams y otro con los Kansas City Chiefs. En el 2017 pegó la vuelta a las ‘Águilas’, a quienes condujo a su primer y único Super Bowl en el 2018.

Tras su gran performance, Foles fue elegido MVP del partido luego de convertirse en el primer quarterback de la historia en ejecutar un pase de anotación y recibirlo en un Super Bowl. Los Jacksonville Jaguars no dudaron en desembolsar millones por Foles, quien tienen un sueldo de 33,8 millones de dólares más dos millones en patrocinios.

10. Trey Flowers

Tenía que cerrar esta millonaria lista Trey Flowers. El joven de 26 años dio su granito de arena para que el New England Patriots pueda conseguir sus triunfos en el Super Bowl del 2017 y 2019. Tras ello, los Detroit Lions se interesaron en el muchacho y le hicieron firmar un contrato jugoso.

El joven ala defensivo se ha convertido en uno de los mejores pagados de la NFL, tras recibir un salario anual de 30 millones de dólares con su actual equipo. En patrocinios solo recibe 250 mil dólares, alcanzando un total de 30,2 millones.