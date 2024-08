La visita de Universitario de Deportes a Melgar en Arequipa por la cuarta fecha del Torneo Clausura significó una doble derrota. Primero, porque los cremas quedaron relegados al quinto lugar de la tabla de posiciones; y, segundo, porque las consecuencias de la gresca que se armó al final del partido afecta de cierto modo el armado del equipo. Con un campeonato tan cerrado y en el que cada tropiezo puede ser decisivo, a los cremas les toca recomponerse rápidamente y mantener esa regularidad en su rendimiento. Por eso, el partido de este domingo contra UTC en el Monumental será la prueba de fuego.

De acuerdo al periodista de L1 MAX, Gustavo Peralta, cuatro son los futbolistas expulsados en Universitario tras la pelea con los jugadores de Melgar: Yuriel Celi, Jorge Murrugarra, Aamet Calderón y Aldo Corzo (doble amonestación). Todos figuran en el informe del árbitro Jesús Cartagena y, por lo menos, se perderán el próximo partido ante UTC, a falta de conocer cuántas fechas de castigo tendrán.

Por otro lado, el caso de Alex Valera es distinto. A pesar de ser señalado como uno de los responsables de lo ocurrido al final del compromiso, el delantero crema no vio la tarjeta roja por parte del juez principal y todo hace indicar que estará a disposición de Fabián Bustos. Eso sí, no se descarta una sanción de oficio por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF, quien tendrá la última palabra al respecto.

Edison Flores tras perder ante Melgar en Arequipa: “Todos celebran la caída de la ‘U’” https://t.co/VBLAqNg1Q7 — Deporte Total (@dt_elcomercio) August 1, 2024

Universitario: ¿Cómo podría armarse para recibir a UTC?

De los cuatro expulsados por Cartagena, solo uno es titular indiscutible. Aldo Corzo conforma la línea de tres defensores en Universitario bajo el sistema 3-5-2. Es muy poco probable que Fabián Bustos cambie su dibujo táctico por la ausencia de un futbolista y lo más sensato es reemplazarlo por otro elemento que pueda rendir en esa zona. Justo allí aparecen los nombres de Marco Saravia y Gustavo Dulanto, aunque cada uno con un porcentaje determinado de ser titular.

Saravia es la primera opción de cambio en Universitario y con mayores posibilidades de ser titular. Es defensor, tiene el perfil derecho y ha jugado como stopper reemplazando a Corzo bajo el mando de Fabián Bustos. La duda está en la poca continuidad que ha tenido desde que el entrenador asumió el cargo. Solo disputó cinco partidos en lo que va de la temporada y cuatro de ellos fueron por Copa Libertadores. En el Clausura, no sumó un minuto y tampoco salió en lista de convocados para el partido contra Melgar en Arequipa.

En cambio, Dulanto sí ha sido considerado por el técnico en el Clausura y ya jugó dos partidos (uno de ellos como titular) con camiseta de Universitario. Poco a poco, va sumando minutos desde que volvió de su prolongada recuperación y es cuestión de tiempo para recuperar su mejor versión. Sin embargo, para reemplazar a Corzo, tendría que jugar con el perfil cambiado (es zurdo) y asumir el desafío. Las veces que ingresó, lo hizo en lugar de Matías Di Benedetto, stopper por izquierda.

Sin cambiar el sistema, este sería el probable once de Universitario para el partido del domingo ante UTC. El problema de Bustos está en las variantes de su equipo inicial.

Pocas variantes y la opción ‘Canchita’ Gonzales

Donde verdaderamente está el dolor de cabeza para Bustos es en la volante. Celi y Murrugarra no saldrán en lista frente a UTC por expulsión y eso limita las variantes del técnico en esa zona del campo. El primero es habitual reemplazante de Pérez Guedes, mientras que el segundo sustituye a Ureña. Sin ellos, el DT solo cuenta con Calcaterra para cumplir esa función en la medular. También está la opción de ‘Gabi’ Costa’, quien puede hacer gala de su polifuncionalidad para adaptarse como un volante mixto de emergencia para este Universitario.

Frente a ese panorama, el hincha crema piensa en Christofer Gonzales -quien todavía tiene contrato con el club- como alternativa de recambio. Sin embargo, este Diario pudo conocer que el futbolista tiene como prioridad irse a un equipo donde pueda gozar de la continuidad que no tuvo en Ate. “Todo muy bien (sobre su estado físico). Ya llegará el momento donde me toque hablar con ustedes”, dijo el volante hace poco. Por reglamento, si juega un minuto con camiseta de la U, no podrá vestir otra indumentaria. En ese sentido, es poco probable que salga en lista de convocados de cara al domingo.

Y si se mira a los más jóvenes, está la opción de Álvaro Rojas, volante de 19 años que tiene contrato profesional con el club y entraría en la lista de convocados de Bustos.

Christofer Gonzales. (Foto: Getty Images)

Diego Romero, la única alternativa en el arco

Aunque no es un problema menor, la expulsión de Calderón también coloca al arco crema en una situación complicada. Sin Sebastián Britos por lesión, Diego Romero será el amo y señor del pórtico contra UTC. Y como una medida exagerada, tiene prohibido hasta resfriarse, porque Universitario no cuenta con otro arquero con experiencia en Primera División para este compromiso.

Asimismo, Bustos deberá recurrir a su cuarto arquero, Jhefferson Rodríguez (18 años), quien será convocado a este partido y estará expectante a lo que pueda pasar frente a los cajamarquinos. Rodríguez goza de la confianza del DT, firmó su primer contrato profesional hace poco y también formó parte de la selección peruana Sub 23 que dirigió Chemo Del Solar.





