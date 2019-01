Manny Pacquiao vs. Adrien Broner: conoce las millonarias cifras que se embolsarán por pelear este sábado

La gran primera pelea boxística del año 2019 se llevará a cabo este sábado (10:00 pm. EN VIVO ONLINE vía FOX Premium) en Las Vegas. El púgil filipino Manny Pacquiao defenderá su cetro peso wélter AMB ante el deportista estadounidense Adrien Broner.



▷ Manny Pacquiao vs. Adrien Broner Sigue EN VIVO desde Las Vegas la pelea de boxeo por título wélter

​



Alejados de los dígitos que cobra Floyd Mayweather Jr. la pelea entre Manny Pacquiao y Adrien Broner es una buena muestra que a veces el talento no puede derrotar al espectáculo. Ninguno ganará como lo hace 'Money', pero seguramente sostendrán un mejor combate y llevarán algunos millones a sus arcas.

Broner y Mayweather, antes amigos hoy enemigos. (Foto: AFP)

Las cifras oficiales en este tipo de megaeventos nunca son reveladas con exactitud, pero sí se puede deducir ciertos márgenes y dígitos por PPV, transmisión, bolsas y apuestas.

Así pues, se conoce que de la bolsa general de dinero Manny Pacquiao ganará no menos de 10 millones de dólares. Mientras que Adrien Broner se embolsará un máximo de 2.5 millones de dólares.

En los números mencionados anteriormente, no ingresan los montos pagados por patrocinadores, apuestas y Pay Per View. De incluirlos, tanto Manny Pacquiao y Adrien Broner podrían duplicar y hasta triplicar sus millones.

Adrien 'The Problem' Broner: discípulo de Mayweather, polémica con Maidana y el apelativo que lo describe. (Video: YouTube/Foto: AFP)

Pacquiao pelea contra Broner y el tiempo



Con la potente luz de los reflectores cayendo sobre sus hombros, Manny Pacquiao sube una vez más a un ring profesional. Resistiéndose a oír la palabra ‘retiro’, el púgil filipino se mide con Adrien ‘The Problem’ Broner, un talentoso pero desordenado boxeador estadounidense que ha sentido más las esposas de los policías que el metal de los títulos.

Único boxeador en la historia que consiguió campeonatos en ocho divisiones diferentes, el rival más complicado del filipino no es Adrien Broner sino el tiempo. Menguando su velocidad y evidenciando el paso de los años, Pacquiao se respaldará en su talento y buen físico para doblegar al alumno más aplicado de Floyd Mayweather Jr.

Manny Pacquiao a El Comercio: “Quiero seguir siendo una inspiración para los fanáticos”. (Foto: AFP)

“Es un boxeador muy rápido. Yo estoy muy preparado para la pelea. Sabemos que debemos tener mucho cuidado con su contragolpe. Estamos listos para contrarrestar eso. Sé que está pensando repetir lo que hizo Márquez, pero no creo que le vaya a funcionar”, declaró ‘Pac-Man’ para El Comercio hace una semana y su plan no cambió.

Apostando más por el espectáculo que por el resultado, el filipino tiene la responsabilidad de retener su título y dejar una gran imagen para iniciar negociaciones en busca de Mayweather vs. Pacquiao II.“¿Quién es mejor? Bueno, repasemos las estadísticas. ¿Quién de los dos tiene más derrotas? Ahí tienen la respuesta”, expone Broner para graficar su superioridad frente a Manny. Aunque esta vez el número no respalda la relación talento-boxeador.

Manny Pacquiao vs. Adrien Broner: así peleaba a los 12 años el próximo rival del campeón filipino | VIDEO. (Video: YouTube / Foto: AFP)

‘The Problem’ tiene la opción de ganar otra vez el cinturón peso wélter AMB. Pero si el filipino lucha contra el tiempo, el estadounidense lo hace contra sí mismo. Desordenado, fanfarrón y delincuencial, Broner ha visitado las comisarías tantas veces como los gimnasios de boxeo.

“Estoy en un gran nivel. Pacquiao no es invencible. Lo que quiero es noquearlo y por eso no me preocupa lo que él haga. Yo estoy enfocado en lo que haré”, comentó Adrien Broner hace una semana vía telefónica.

Ensombrecido por la estela de Mayweather –entrenaron en el mismo gimnasio y fueron grandes amigos–, ‘The Problem’ buscará vencer a Pacquiao y obtener la luz de los reflectores de Las Vegas, esas que solo alumbran a las leyendas, a los virtuosos, a los mejores.