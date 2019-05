Maradona exigente: estas son las tres condiciones del 'Diez' para seguir al frente de Dorados de Sinaloa

En medio de un viaje a Argentina, Diego Maradona aún no define su continuidad en Dorados. Luego de caer en la búsqueda del Ascenso a la Liga MX, el estratega de 58 años viajará a su país para someterse a una operación al hombro izquierdo. Posteriormente volverá a México para definir su situación con el cuadro de Sinaloa.

En una de sus últimas conferencias de prensa, Diego Armando Maradona hizo pública sus tres peticiones para renovar con la directiva de Dorados de Sinaloa.

El entrenador de 58 años Diego Armando Maradona había puesto en duda su continuidad al frente del equipo de la Segunda División mexicana.

"Yo les pido un proyecto de dos años con presupuesto para comprar los jugadores que me gusten. También tengo que hacer una limpieza de jugadores que ya no van con el juego que tenemos. Si me dicen que con algo no llegan me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo", había dicho el campeón del mundo con Argentina en 1986 Diego Armando Maradona.

Diego Armando Maradona, entrenador de Dorados de Sinaloa. (Foto: AFP)

Las tres exigencias responden a pedidos explícitos de Maradona que, según el técnico argentino, podría acercarlos a la hazaña del Ascenso a la Liga MX la próxima temporada.

Proyecto de dos años

Diego Armando Maradona llegó a Dorados de Sinaloa con un primer contrato de seis meses, el tiempo del torneo vigente. Tras llegar a dos finales de Ascenso a la Liga MX, las cuales cayó ante Atlético San Luis, 'El Pelusa' entiende que debe tener más respaldo y un extenso contrato sería justo lo que está buscando.

Presupuesto para comprar jugadores a pedido

En el último mercado de pases de Dorados, Maradona no tuvo ninguna injerencia pues padeció una hernia abdominal y debió ser intervenido en Buenos Aires. Las llegadas y salidas estuvieron a cargo de la dirigencia, punto que no le pareció al astro del fútbol mundial.

Limpieza de jugadores

A pesar del fuerte vínculo que existe entre Maradona y sus jugadores, en algunas ocasiones 'El Diego' ha declarado que algunos futbolistas "no van de acorde al esquema táctico" y serían ellos los que saldrían, si es que le dan la potestad para decidir este punto.

Dorados tras caer ante Atlético San Luis por el Ascenso Liga MX. (Foto: AFP)

El representante de Diego Armando Maradona, Matías Morla, explicó al diario Clarín que la intervención quirúrgica de este martes estaba "programada" y que, una vez recuperado, Maradona regresará a México.

Sin embargo, su agente fue taxativo, aseguró que Maradona "sigue en Dorados" y descartó haber recibido propuestas para dirigir en Argentina, como se rumoreaba.