El Super Bowl está a la vuelta de la esquina y aquí, podrás conocer los horarios en el mundo para ver la final del juego entre Kansas Chiefs vs. Eagles , acontecimiento que se llevará acabo este domingo 12 de febrero en el Estadio de la Universidad de Phoenix, ubicado en Arizona, Estados Unidos.

La delegación de Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles arribaron este domingo a Phoenix, Arizona (EE.UU.), para el Super Bowl LVII que disputarán este fin de semana.

Asimismo, Chiefs fueron los primeros en aterrizar en el Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix, encabezados por su ‘quarterback’ Patrick Mahomes, el principal candidato a ser designado Jugador Más Valioso (MVP) de la liga en la temporada 2022.

Horarios del Super Bowl para ver Kansas Chiefs vs. Eagles

Revisa los horarios en el mundo para que no te pierdas el Super Bowl 2023 con Kansas Chiefs vs. Eagles.

Perú: 18:30 horas

Colombia: 18:30

Ecuador: 18:30

Estados Unidos: 18:30

Panamá: 18:30

México: 18:30

Venezuela: 19:30

Bolivia: 19:30

Canadá: 19:30

Chile: 21:30

Argentina: 21:30

Uruguay: 21:30

Brasil: 22:30

España: 00:30

Italia: 00:30

Alemania: 00:30

Costa Rica: 17:30

Honduras: 17:30

El Salvador: 17:30

A qué hora es el Show de Medio Tiempo 2023

El medio tiempo del Super Bowl 2023 será entre las 18:45 y 19:00 (hora de México). Aquel show estará presente Rihanna, célebre cantante de pop que brindará su más exitosos temas musicales.

VIDEO RECOMENDADO El Super Bowl es uno de los eventos más esperados en todo Estados Unidos y paraliza a los que son amantes del fútbol americano. Sin embargo, en este evento no solo se juega el partido, sino que durante el mediotiempo, un artista de talla mundial sube al escenario para realizar su mejor performance.

Mahomes aseguró que llegará mejor al Super Bowl que al último encuentro contra los Cincinnati Bengals, pese a que sigue arrastrando molestias en el tobillo derecho.

“Voy a jugar pese a cualquier lesión si los entrenadores me lo permiten. Eso es lo de menos. Si me dan el visto bueno, jugaré”, dijo. El mariscal de campo, campeón del Super Bowl en 2020 con los Chiefs, no escondió su voluntad de crear un legado para la eternidad en Kansas City.