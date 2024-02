Bryan Reyna pasa un buen momento en el club Belgrano de Argentina, ya que es tomado en cuenta y anotó su primer gol, por lo que su objetivo es consolidarse en su equipo y dar el salto al fútbol europeo .

En diálogo con el programa “Futmax League” de la L1MAX, el extremo indicó que la liga argentina es “competitiva” y que le permitirá “potenciarse” y “crecer futbolísticamente”.

Además, Reyna señaló que otro de los objetivos es que el técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, lo tenga en cuenta, por lo que consideró que debe hacer buenos partidos con su equipo, Belgrano.

“Acá (en Argentina) el campeonato es muy físico. Si bien en Perú tenía las ganas de nuevo de irme afuera, porque era lo que más quería, y ahora que estoy aquí no voy a desaprovechar esta oportunidad y feliz de estar aquí. Lo están viendo en Perú que yo estoy dando todo de mí. Mientras más pase el tiempo, yo me voy a repotenciar como jugador porque la liga argentina es competitiva, lo que yo más quiero es crecer futbolísticamente”, manifestó Reyna.

“Yo estaba muy emocionado con irme a Brasil, me salió esa propuesta, pero por cosas de la vida no pude irme. Lo que yo más quería era irme afuera, eso no quita que en su momento yo fui feliz en Alianza, pero uno como jugador siempre quiere crecer”, declaró.

“Yo he salido del Perú, la mejor oferta que tuve fue aquí, en Argentina, y eso me va a ayudar a mí a repotenciarme y yo quiero dar el salto, quiero seguir creciendo como futbolista e irme a Europa y que me vaya bien”, añadió

“Firmé por 3 temporadas, hasta el 2026. Ahorita mismo no pienso en volver al Perú, yo quiero que mi camino vaya para Europa y, a los 35 años, volver como un jugador que ya ha hecho algo bueno en Europa”, expresó.