Como no podía ser de otra manera, las primeras menciones de Claudio Pizarro en las secciones deportivas estaban ligadas al gol. Y no nos referimos a 1996 cuando debutó con Deportivo Pesquero en Chimbote, sino a noviembre de 1993, cuando la Academia Cantolao logró su tercer título nacional de menores en una goleada de 8-0 sobre Colegio Nacional San José de Chiclayo. Aquella vez anotó dos goles como volante de avanzada. Tenía 15 años y ya era un ‘Bombardero’, aunque aún no era conocido como tal. “Junto a Budge crearon situaciones de riesgo”, publicó El Comercio el 14 de noviembre de ese año.

Ahora, con 41 en la espalda, Claudio Pizarro disputó esta mañana sus últimos cinco minutos de la Bundesliga. El Werder Bremen goleó 6-1 al Colonia y con la derrota del Düsseldorf ante Unión Berlín (3-0), logró el objetivo de alcanzar la revalidación en la Bundesliga, una vida más para permanecer en Primera.

Claudio Pizarro ingresó sobre el final del partido entre Werder Bremen vs. Colonia





El Bremen, un equipo que en las últimas temporadas ha pasado del protagonismo al intento de salvar la categoría, ahora vuelve a tener una oportunidad más para seguir en la élite del fútbol alemán. La duda pasa ahora por si Claudio Pizarro estará el 2 y 6 de julio en el encuentro que defina la vida de los verdes. Sus rivales están entre el Heidenheim y Hamburgo, su clásico rival.

El contrato de Pizarro finaliza el 30 de junio, y queda esperar a ver qué decide el atacante peruano con la directiva, si estará disponible o no para esos trascendentales partidos. Unos guiños al final del encuentro pueden ser la primera señal. ¿Habrá más de Claudio en Alemania?

El adiós de Claudio Pizarro: ¿qué dicen de él sus ex entrenadores y ex compañeros?

-EL MAR Y UN RÍO-

Lejos queda aquel 16 de marzo cuando Roberto Chale apostó por él para que, pese a sus 17 años, ponerlo de titular para enfrentar nada menos que a Alianza Lima. Con la camiseta de Deportivo Pesquero en el hoy casi desaparecido estadio Manuel Gómez Arellano, un larguirucho delantero con el ‘7′ en la espalda hacía su aparición. En el puerto de Chimbote empezó a remar hacia el éxito, y no se detuvo en ello. “Era un aprendiz, de los buenos ejemplos”, recuerda ahora el técnico sobre el goleador, mientras ríe al recordar que Pizarro se quejaba con sus padres de dormir en una pequeña habitación por donde las ratas se paseaban entre los colchones.

Claudio Pizarro (derecha) con 17 años en el equipo B de Sipesa en 1996. (Foto: Delmin Solorzano Villanueva - Facebook)

En unos días, Claudio levantará las manos y dirá adiós en el Weserstadion, un magnifico escenario a orillas del río Weser, que lo acogió desde 1999 y que lo vio en acción por primera vez el 12 de setiembre de dicho año, en la goleada de 5-0 del Bremen al Kaiserlautern con un gol y una asistencia. Quince días antes había hecho su debut en la Bundesliga, en la visita al Hertha Berlín, duelo en el que ingresó en el minuto 58 de juego. Han pasado 21 temporadas desde aquella vez y Pizarro decidió decir alto.

Sin público en las tribunas comenzó a despedirse, pero no es el adiós que su nombre merece. Ya lo adelantó el director deportivo Frank Baumann. Le realizarán un partido homenaje “como se lo merece”.

-GOLES SON AMORES-

“Mi primer gol no nació de una jugada que yo haya hecho, mi primer gol fue un rebote. Jugando en Deportivo Pesquero, un defensor del Torino trata de rechazar, me rebota y entra al arco. Que tu primer gol en Primera sea así de rebote es algo raro, pero así empezó mi carrera goleadora”, recordó Pizarro hace un tiempo. Sí, el goleador de raza nació con un tanto que no fue pensado por él. El 31 de marzo de 1996, Deportivo Pesquero recibió al Atlético Torino y Claudio marcó un doblete. El primero de ellos llegó por obra y gracia de un ‘blooper’. El zaguero Percy Peña rechazó un balón y este pegó en la pierna izquierda de Claudio. El rebote elevó el balón y terminó colgando al portero Martín Castro. Un golazo inició su cuenta. Un disparo raso, tras un control con la rodilla, minutos después, confirmó que un goleador había nacido.

El último gol que marcó Pizarro data ya desde hace casi un año. El 10 de agosto del año pasado, el peruano marcó un tanto en la goleada del Bremen por 6-1 sobre el Atlas Delmenhorst por la primera ronda de la Copa Alemana. Sus últimos años no han sido de provechosa cosecha goleadora, pero su nombre siempre ha estado ligado al gol.

Máximo goleador histórico del Werder Bremen con 152 tantos

Top ten de goleadores en la historia del Bayern Munich

Fue durante 9 años el máximo goleador extranjero de la Bundesliga

En su carrera, Pizarro ha marcado 339 en partidos oficiales, 280 de ellos en el fútbol europeo según el portal alemán Kicker. En el fútbol peruano sumó 39 tantos entre Pequero (once) y Alianza (28) y otros 20 vistiendo la selección peruana, que incluyen duelos amistosos pero oficializados por FIFA.

Club Descentralizado

Bundesliga

Premier Copa

Alemana Champions Qualy

Champions Europa

League Qualy

Europa

League Conmebol Pesquero

1996 3 / 16 Pesquero

1997 8 / 25 Alianza

1998 7 / 22 2/11 Alianza

1999 19 / 22 Bremen

99-00 10 / 25 2/5 3/9 Bremen

00-01 19 / 31 0 / 1 4 / 5 Bayern

01-02 15 / 30 0 / 4 4 / 14 Bayern

02-03 15 / 31 2 / 6 1 / 5 1 / 2 Bayern

03-04 11 / 31 1 / 4 0 / 7 Bayern

04-05 11 / 23 6 / 5 4 / 7 Bayern

05-06 11 / 26 5 / 5 1 / 6 Bayern

06-07 8 / 33 0 / 2 4 / 10 Chelsea

07-08 2 / 21 0 / 2 Bremen

08-09 17 / 26 4 / 5 2 / 6 5 / 9 Bremen

09-10 16 / 26 1 / 4 9 / 8 2 / 2 Bremen

10-11 9 / 22 2 / 2 1 / 3 2 / 2 Bremen

11-12 18 / 29 Bayern

12-13 6 / 20 3 / 2 4 / 6 Bayern

13-14 10 / 17 1 / 2 0 / 5 Bayern

14-15 0 / 13 1 / 2 0 / 2 Bremen

15-16 14 / 28 2 / 4 Bremen

16-17 1 / 19 Colonia

17-18 1 / 16 Bremen

18-19 5 / 26 2 / 4 Bremen

19-20 0 / 18 2 / 1 Goles /

Partidos Fuente: Kicker

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Las indisciplinas de una selección que se ausentó en ocho Mundiales seguidos

Claudio Pizarro se retira: un repaso de sus títulos y lo que dijo el 'Pep' Guardiola

-SU HOGAR-

“Chimbote es especial. Nunca olvidaré a la ciudad y a su gente. A veces, cuando venía a Lima, mis amigos se acercaban y me decían: ‘Hueles a pescado’ (risas)”, le dijo a Depor hace varios años. Es que en el puerto norteño empezó su carrera, pero fue Alianza Lima el club que lo mostró al mundo.

Tras once goles entre 1996 y 1997 decidió marchar al cuadro íntimo, a quien le marcó un tanto de tiro libre en Matute. En La Victoria se hizo figura y más aquella tarde del 8 de agosto de 1998 cuando le marcó cinco goles al Unión Minas. Directivos del Bremen estaban en los palcos, pero Pizarro pensaba en España. “Me gusta el fútbol de Europa. Tal vez me gustaría ir a España, por el idioma y porque tengo familia. Pero el fútbol es así. Se da cuando las oportunidades se presentan y hay que tomarlas”, señaló a CMD el día de sus cinco goles. Su futuro estaba en Alemania.

“Encontré mi segundo hogar en Alemania. Mi casa es Perú, pero nuestra casa es Alemania”, aseguró hace un par de años cuando se debatía su retorno al país para jugar en Alianza. Sus dos primeros hijos nacieron en Bremen, el menor en Munich. Su vida está allá. En el último año también se habló de su retorno al país para vestir la blanquiazul, pero tampoco se dio. En Alemania está en casa y no lo dejó ni siquiera por jugosas ofertas del Medio Oriente y Asia.

-SUS CLUBES-

Su corazón se parte y reparte, pero el sentimiento es único. Los colores blanquiazules gobiernan en sus sentimientos. Hincha de Alianza, ganador de todo con Bayern e ídolo en el Werder Bremen. Tuvo ofertas para jugar en otros cuadros, sí, pero su corazón pudo más. Aunque, también tuvo la chance de ir al Real Madrid, tal como lo comentó alguna vez Chemo del Solar.

“Yo llamé por teléfono a Claudio y le dije que había esa posibilidad. Valdano quiere hablar contigo, me ha pedido que le diga cuál es tu cláusula de rescisión en el Bremen. Claudio me explica todo, lo llamo a Jorge, le dije, mira, las cosas son así y me dijo: ‘bueno olvídate, tranquilo. Lo traemos’. Sin embargo, con el pasar de los días, no llegaron a un acuerdo económico”, contó el hoy técnico de la Universidad César Vallejo.

“Soy hincha de Alianza Lima, pero en Bayern Múnich tengo hecha casi toda mi carrera. Escojo a Alianza porque soy hincha desde el pequeño, siempre iba al estadio y por eso los elijo”, declaró hace poco en un video de Instagram. Esos años de pequeño en Lima o viéndolo desde Paita lo marcaron.

Pizarro ganó un Clausura con Alianza.

“Una cosa que me falta en el fútbol es ser campeón en Perú”, también dijo, y no se brindó esa posibilidad en el último tramo de su carrera. No pudo serlo en 1998, en el que Alianza perdió la definición del Clausura con Cristal, ni en 1999, cuando se marcha a mitad de año, aunque juega algunos partidos del Clausura, certamen que ganan los blanquiazules, ya sin él. “Con Pizarro hubiéramos ganado el título”, nos comentó hace poco Tressor Moreno. Ese año el cuadro íntimo disputó la final, pero la perdió ante Universitario. Pizarro hizo falta en ese ataque.

TÍTULOS Alianza Lima Torneo Clausura 99 Werder Bremen 1 Copa Alemana Bayern Munich 7 Bundesliga

5 Copa de Alemania

1 Supercopa de Alemania

2 Copa de la Liga

1 Champions

1 Intercontinental

1 Supercopa de Europa

1 Mundial de Clubes





-LA GRAN DEUDA-

Hace menos de quince días se cumplieron cinco años del último gol de Claudio Pizarro con la selección peruana. Vistió la Bicolor desde la Sub 17 (en el Sudamericano de Lima y Trujillo 1995) cuando el yugoslavo Dragan Miranovic lo colocó de volante de contención, y en 1997 era de los pocos futbolistas de la Sub 20 que ya jugaba en Primera (estaba en Pesquero). En el Sudamericano Sub 20 de Iquique jugaba de volante junto a Marko Ciurlizza, Paulo Zabárbulo y Carlos Zegarra. Los delanteros eran Andrés Mendoza y Juan Luna.

“Me pusieron en esa posición, increíble. Yo era más ofensivo en el colegio, siempre hacía goles, pero me pusieron de 6 en la selección peruana Sub-17, me acuerdo perfectamente”, reconoció Pizarro en una entrevista con América Televisión.

Pero uno de los torneos mejores recordados de Claudio fue el Preolímpico Sub 23 del 2000. Un año antes ya había debutado con la selección mayor gracias a Juan Carlos Oblitas, en un amistoso ante Ecuador el 10 de febrero en Lima. Marcó su primer gol siete días después en la revancha en Guayaquil. Fue parte de la Copa América 1999 en Asunción.

En el torneo Preolímpico, que clasificaba a Sydney 2000, disputado en Brasil, Pizarro marcó cinco tantos, tres de ellos ante Paraguay. Destacaban también en ese equipo Henry Quinteros, Abel Lobatón, el ‘Chino’ Huamán, ‘Machito’ Gómez y el ‘Pompo’ Cordero. Lamentablemente la selección dirigida por Teddy Cardama no logró avanzar al cuadrangular final por diferencia de goles.

La historia con la selección mayor ya habla de cinco eliminatorias y seis goles en todas ellas (45 partidos en total). Estuvo en cuatro Copa Américas y tiene la medalla del tercer puesto de la edición del 2015. En total, su registro es de 20 tantos en 85 partidos.

Selección peruana

Sub 15: 1995

Sub 17: 1997

Sub 23: 2000

Mayor: 1999-2016 – 20 goles

* Tercer puesto en Copa América 2015

* Ausente 2002, 2008-2010

Capaz de despertar amores y odios, Claudio Pizarro no ha dejado de ser un referente del fútbol peruano en el exterior. Quizá tenga dos partidos más para ponerse los chimpunes, el balompié seguirá estando en él.

MÁS EN DT

VIDEOS RECOMENDADOS

Conoce a los mejores mediocampistas de la historia

Sadio Mané colgó un video gracioso tras ganar el título de la Premier League con Liverpool. 26/06/20