Hoy, Facebook nos recuerda el segundo aniversario del único triunfo de la selección peruana en la última Copa del Mundo. Sin embargo, entre el grito de gol Guillermo La Rosa (5-1 ante Polonia) y André Carrillo (2-0 contra Australia), es decir, entre Italia 1982 y Rusia 2018 pasaron 13.153 días. Mídalo como quiera: siete presidentes de La República, tres monedas nacionales, siete titulares de la FPF, veintiún directores técnicos, ocho Mundiales de fútbol y una larga lista de indisciplinas que hicieron foco en todos los fracasos de la Blanquirroja. Cualquier parecido con un expediente de reprobados es pura coincidencia.

Las luces por el día 100 de la cuarentena han pasado por alto las últimas declaraciones de Ricardo Gareca con Nexo, un medio colombiano que le volvió a preguntar por la disciplina en su equipo. El ‘Tigre’, con la solemnidad de los cardenales, hizo un llamado de paz. “La indisciplina no es un tema peyorativo de un país. En el mundo pueden haber indisciplinas, pero pasa que cuando no hay resultados se centraliza. Hay casos como Perú, en el que pasan casi cuatro décadas sin ir a un Mundial y la indisciplina para a ser predominante”, dijo el técnico.

Gareca no ha vivido escándalos extradeportivos en su mando con Perú desde el 2015. Apenas tuvo algunos chispas que logró apagar, corregir y reinsetar. Las muestras son Advíncula y Zambrano. Aleccionados en el proceso y hoy piezas claves de la Bicolor. O Cueva, quien de vez en cuando ha recibido un jalón de orejas por sus excesos fuera de las canchas.

“Quien no respeta una manera de proceder o determinadas normas, es muy probable que se quede afuera. Esto va a ir consolidando un grupo, en este caso nos ha ido fortaleciendo con el tiempo y hemos contado con la mayoría de muchachos”, resaltó Gareca.

¿Qué sucedió en los 36 años previos? ¿Cuánta culpa tuvieron las indisciplinas en la ausencia peruana en las Copas del Mundo?

Miramar, 1996

Ampay

1. interj. Perú. U. en el juego infantil de las escondidas para avisar cuando un jugador descubre a otro.

2. m. Perú. Descubrimiento de algo o alguien que trataba de ocultarse.

El proceso al Mundial Francia 1998 se inició con baches. En las seis primeras fechas de las Eliminatorias, la selección peruana apenas sumó seis puntos (una victoria y tres empates). Sin embargo, el ánimo de vencer a Venezuela (4-1) en Lima creó un oasis en medio del desierto de alegrías que era el fútbol nacional.

La victoria ante la ‘Vinotinto’ cortó una racha de 11 años sin ganar en las clasificatorias, digamos, con el mismo protagonista. Juan Carlos Oblitas había sido el autor del 1-0 a Argentina -camino a México 1986- y ahora estaba sentado en el banco como entrenador.

Sporting Cristal era el tricampeón del Descentralizado. Y Perú se preparaba en diciembre de 1996 para visitar a Ururuay en Montevideo a mediados de mes. Oblitas llamó a una lista de jugadores y antes de que se integren a los entrenamientos, Waldir Sáenz, uno de los convocados, tuvo un altercado en una discoteca de La Victoria sufriendo un golpe en el pómulo. “Aún no se integraba a la selección”, fue la respuesta del ‘Ciego’ y zanjó la polémica.

Lo que no se presagiaba era lo que vendría días después. El jueves 6 de diciembre, a 11 días de la visita a la selección charrúa, los seleccionados cumplieron con el entrenamiento matutino. Con la tarde libre, algunos jugadores decidieron romper el pacto de seguir la concentración en casa. El Complejo de Miramar, en San Miguel, se convirtió en el epicentro del escándalo más fuerte que vivió la gestión de Oblitas.

Percy Olivares fue uno de los ampayados en el Caso Miramar. (Foto: El Comercio)

Manuel Marengo, Percy Olivares, Roberto Farfán, convocados para la fecha eliminatoria, junto a Nolberto Solano -ausente por suspensión- fueron captados por el lente del diario deportivo Todo Sport. “Siguen chupando”, fue el titular a todo color del viernes 6 de diciembre. La frase obedecía, claro, al último ampay protagonizado por Waldir Sáenz días antes.

“Se trata de un tema bochornoso”, explotó Oblitas al iniciar la conferencia de prensa que anunciaba la desconvocatoria de los implicados. “Yo siento que no he fallado. Llamé a los mejores jugadores que tenemos actualmente, pero es evidente que son ellos los que han fallado”, reporta DT El Comercio el 7 de diciembre.

“Su caso (Nolberto Solano) es distinto, aunque no por ello lo estamos justificando. El de momento no está en la selección por tanto no podemos hablar nada de él”, siguió mascullando Oblitas delante de la prensa.

Tres días después, y tras un sinfín de reuniones, la Comisión Francia 1998 convenció al ‘Ciego’ de dejar sin efecto las desconvocatorias para no perjudicar el partido contra Uruguay. Se iniciaría una investigación para determinar responsabilidades.bue

“Acepto la falta que cometí, pero solo le pido perdón a Dios y disculpas a mis compañeros”, dijo Percy Olivares, el único de los tres ampayados que dio la cara en una conferencia de prensa que compartió con Pablo Zegarra, seleccionado al que los medios olvidaron por llenar de preguntas al ‘Zancudo’.

(Foto: cortesía Todo Sport)

Mario Fernández, enviado especial de El Comercio a Montevideo, se cruzó con Oblitas en el hotel de concentración y logró arrancarle algunas declaraciones. “Apenas me enteré lo de Percy, Farfán y Marengo pensé en renunciar a la selección. La verdad que me sentí muy mal. Fue una reacción irreflexiva, propia de nosotros los seres humanos. Pero después pensé en la responsabilidad que había asumido. Estaba haciendo mi carta cuando pasaron por mi mente todas las cosas que suceden en el fútbol nacional y que tienen larga data. Entonces asumí que debía seguir mirando hacia adelante y ayudar a los que cometen errores”, cerró el tema.

En la cancha del Centenario, Uruguay venció 2-0 a Perú. Olivares y Marengo fueron titulares.

Golf Los Incas, 2007

Juerga

1. f. Jolgorio, jarana.

La mejor selección peruana de la historia. Así presentó Chemo del Solar a sus dirigidos en el inicio de su proceso hacia Sudáfrica 2010. El técnico tomó la posta de Julio César Uribe post Copa América 2007, y arrancaba las Eliminatorias sin vencer a Paraguay (0-0) y perdiendo contra Chile (2-0). La tercera fecha, contra Brasil, sería el cisma de aquellas amargas Eliminatorias. O el descalabro.

El domingo 18 noviembre, la selección peruana empató (1-1) frente al ‘Scratch’ con un zapatazo de Juan Manuel Vargas desviado por Lucio para vencer a Julio César. La algarabía del empate se trasladó al hotel de concentración peruana: El Golf Los Incas.

“Antes del partido con Brasil, que lo empatamos, ‘Chemo’ dijo que si sacábamos un buen resultado, “yo mismo armaba la fiesta”. Algo así dijo. El partido se empata y muchos lo interpretaron como un buen partido”, ha contado años después Claudio Pizarro, primer capitán de Chemo en ese proceso, a Trome.

En la madrugada del lunes 19, tres seleccionados fueron captados por las cámaras del hotel: Andrés Mendoza, Santiago Acasiete y Jefferson Farfán. No se conocería la noticia hasta semanas después cuando el programa dominical “El Francotirador” de Jaime Bayly mostró algunas imágenes. En medio sucedieron dos hechos: Perú cayó goleado 5-1 contra Ecuador en Quito, y el programa de Magaly TV mostró a Paolo Guerrero fuera de la concentración paseando con una acompañante.

Chemo del Solar, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán, entrenamiento de la selección peruana del 2007. (Foto: El Comercio)

Mientras se resolvía el caso de Paolo Guerrero, quien luego le ganó un juicio a la conductora, la Comisión Seleccionadora liderada por Juvenal Silva (Congresista y presidente de Cienciano) hizo caso a los reportes de “El Francotirador”.

La relación amical entre Chemo del Solar y Claudio Pizarro se rompió para siempre. De parte del capitán hubo un descargo desde Londres, donde jugaba para el Chelsea. El técnico, sin embargo, tiró una bomba en medio de aquellos días caóticos. “De comprobarse indisciplina, no convocaré a los jugadores implicados”.

El 12 de diciembre, en tiempo récord, la Comisión tuvo una sentencia y publicó un comunicado de prensa (124-JP-22076) en el que detallaba -en ocho ítems- la sanción de los cuatro jugadores.

“Yo, luego de cenar, le digo a ‘Piti’, el masajista, que me haga unos masajes en la habitación que compartía con Paolo [Guerrero]. Me los hizo y caí privado hasta el día siguiente”, se ha defendido Claudio Pizarro años después. El delantero nacional, como capitán del equipo, fue acusado de permitir toda la indisciplina. No se quedaría tranquilo y fue quien llevó el caso hasta las últimas instancias. En el TAS le dieron la razón sobre su responsabilidad y la FPF tuvo que indemnizarlo.

Chemo nunca más volvió a convocar a los cuatro jugadores. La selección peruana terminó por única vez de las Eliminatorias -en el formato todos contra todos- como colero con 13 puntos.

Veneto Casino, 2010

Sergio Markarián no terminaba de acomodarse en el cargo de director técnico de la selección peruana y Jefferson Farfán, quien volvía después del castigo por el escándalo Golf Los Incas, presentaba sus credenciales de desobediente. “Cuando vestimos la ropa de la selección, la conducta debe ser intachable”, fue la frase que utilizó el ‘Mago’ en su conferencia de presentación ante las repetidas preguntas de la prensa por la disciplina. No eran consultas, eran advertencias.

La era Markarián abre con un triunfo en Toronto (2-0 a Canadá), continúa con una victoria sobre Jamaica (2-1) en Fort Lauderdale y confirma el buen inicio con el 2-0 a Costa Rica en Matute. El protagonista principal era el ‘chocolate’ de los botines de Jefferson Farfán. Su cómplice: Reimond Manco. Sin embargo, entre el partido contra los costarricenses y el siguiente amistoso contra Panamá de visita, la ‘Foquita’ anota dos autogoles.

Primero, mete a su guardaespaldas a la concentración con la excusa de recibir la visita de Adriano, su hijo. En la Videna la orden era clara. Prohibido terceros, amigos o agentes de seguridad personales. Segundo, tras la victoria en Matute, Farfán recibe el permiso para concentrar en casa y aparece en la inauguración de una discoteca en Miraflores. Como la noticia la confirmó la modelo Shirley Arica en una entrevista con Trome, en la FPF deciden mirar hacia otro lado.

El ‘Strike 3’ de Farfán llegó después de la derrota (2-0) contra Panamá. Antes de la madrugada del 13 de octubre del 2010, Sergio Markarián había advertido a los jugadores que no salieran hacia los alrededores del hotel El Panamá. A lo que se refería el ‘Mago’ era a los centros nocturnos ubicados cerca de vía Veneto, zona cercana a donde estaba concentrada la selección. “No salgan”, les repitió el uruguayo e igual salieron. Jefferson Farfán y Reimond Manco, dúo en la cancha, quería divertirse afuera. Se les unió John Galliquio. Y estuvieron 40 minutos en el Hotel Veneto. Periodistas de Depor y Trome presenciaron la escena.

Manco, Farfán y Galliquio fueron sancionados por el Caso del Casino Veneto en el 2010. (Foto: GEC)

El informe de Sergio Markarián fue muy escueto. Solo dos páginas. Pero todo fue contundente y claro. Estos tres jugadores violaron el Reglamento Interno para Jugadores Seleccionados, aprobado por la Federación Peruana de Fútbol, específicamente en el numeral 14.1 del artículo 14, que prohíbe la ausencia sin la autorización del comando técnico, más aun en horas inoportunas. Tenían que quedar fuera y así sucedió.

“Pido perdón públicamente a todo el país, al cuerpo técnico y a mis compañeros”, dijo Reimond Manco el 30 de diciembre del 2010, intentando cerrar el capítulo y buscando el indulto de Markarián. Solo conseguiría que el técnico lo llame para un amistoso ante Corea del Sur el 2013.

John Galliquio regresó antes, el 2012. Jugó seis partidos más en la era Markarián: cuatro amistosos, dos por Eliminatorias.

Jefferson Farfán, por otro lado, fue el primero que apuró su vuelta. Apenas en marzo del 2011, vio desde las gradas el empate sin goles entre Perú y Ecuador en La Haya, Holanda. Ese contacto reinició el vínculo con Sergio Markarián y la selección peruana. Luego, la ‘Foquita’ se convertiría junto a Juan Manuel Vargas, Claudio Pizarro y Paolo Guerrero en jugadores claves para el proceso que no consiguió un boleto al Mundial Brasil 2014.

Otras perlas en el corazón de la Blanquirroja

- Valeriano López, Willy Barbadillo y Juan Castillo en 1949 fueron separados de la selección que se preparaba para el Sudamericano del Brasil. Ellos se llegaron a escapar de la concentración en la base aérea en Las Palmas. Se les inhabilitó para actuar dentro del país, por lo que emigraron al entonces “fútbol pirata” de Colombia.

- Alejandro “Pelé” Guzmán en el segundo lustro de la década del 60 fue de hecho degradado en el aeropuerto internacional, cuando se presentó a viajar con la selección peruana luego de escaparse para una juerga.

- Víctor “Pitín” Zegarra fue fotografiado tomando cerveza en un restaurante por un aficionado, que vendió la placa al diario “Correo”. El jugador integraba la selección que se preparaba para las Eliminantorias al Mundial de 1970.

- Pedro “Perico” León en 1970 salió un día de la concentración del seleccionado mundialista de Huampaní acompañado de algunos compañeros de equipo hacia su casa. Entró en ella haciéndose aguardar “un momento, no más”. Al cabo de mucho rato Rubén Correa y Alberto Gallardo tocaron la puerta y la señora de León les dijo que no había estado allí. El jugador había salido por la puerta trasera a una juerga. La FPF “olvidó” sancionarlo.

- Hugo Sotil después de su primer año de éxito en el Barcelona de España, la prensa deportiva explicó su bajón futbolístico señalando la anécdota que su portentoso Ferrari rojo era habitúe de las noches catalanas. Se hicieron famosos los “charter” contratados por “El Cholo” para llevar desde El Porvenir a sus amigos para festejar sus cumpleaños en España.

- Carlos “Mágico” Gonzales fue anfitrión en su casa para un fiestón harto “regado” en los días de la eliminatoria mundialista de 1993.

- Andrés ‘Balán’ Gonzales, Pablo Zegarra, Flavio Maestri y Roberto ‘Chorri’ Palacios fueron sorprendidos en agosto del mismo 1993 en la cebichería chorrillana ‘Sonia’ libando licor. Era la época de Vladimir Popovic.

- Carlos ‘Kukín’ Flores protagonizó una pelea en su barrio horas después de jugar por la selección peruana ante Colombia por las Eliminatorias a Japón-Corea 2022. Llegó a entrenar a la Videna y adujo una desgarro. En realidad, fue golpeado en la pierna. Maturana no lo volvió a convocar.

- En esa misma fecha doble de las Eliminatorias, Perú debía visitar a Uruguay en Montevideo y Juan ‘Chiquito’ Flores peleaba el puesto ante la ausencia de Óscar Ibáñez. Sin embargo, fue detenido por la policía en su auto tras salir de una fiesta. “Fui a comprar víveres”, fue la excusa del golero. Maturana también lo dejó de lado. Sin embargo, Freddy Ternero lo convocó para el proceso hacia Alemania 2006.

- Julio César Uribe volvió a tomar el buzo de la selección peruana a inicios del 2007 tras su paso entre el 2000-2001. En su primer amistoso en Yokohama perdió 2-0 ante Japón. Sin embargo, fue visto en la discote Makumba durante la madrugada. El técnico, después de negar el acto, aceptó su responsabilidad ante la Comisión Seleccionadora a Sudáfrica 2010 y adujo que estuvo solo 45 minutos en el local y solo bebió una gaseosa.

