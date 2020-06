Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO ONLINE | Real Madrid vs. Mallorca juegan por la fecha 31 de LaLiga desde el estadio Alfredo Di Stéfano. El conjunto merengue, dirigido técnicamente por Zinedine Zidane, buscan recuperar el liderato del certamen frente al cuadro que tiene como figura a Takefusa Kubo. Conoce posibles alineaciones, horarios en el mundo, canales oficiales, streamings y todas las estadísticas que debes conocer para no perderte ni un detalle del partido que contará con la presencia de Eden Hazard.

Real Madrid vs. Mallorca: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Hazard, Vinicius y Benzema.

Mallorca: Reina; Pozo, Raíllo, Valjent, Sedlar, Fran Gámez; Kubo, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; “Cucho” Hernández y Budimir.

Real Madrid: un regreso con polémica a la liga española

Real Madrid vs. Mallorca: Canales oficiales

Dónde ver Movistar + o Movistar LaLiga

Lo primero que debes saber es que Movistar + o Movistar LaLigatiene ofertas de paquetes Fusión, lo que quiere decir que se puede contratar el servicio de cable con un paquete que incluye fibra óptica en tu casa y línea móviles. Cualquiera puedes elegir.

Cómo ver DirecTV Sports

El mejor contenido, más canales y la mejor tecnología con un plan mensual; la mejor programación libre de cuentas y contratos con tu Kit Prepago y las mejores series y películas por streaming con DIRECTV GO. Vive la experiencia de la TV online a tu manera.

Real Madrid vs. Mallorca: horarios

País Hora Canales Perú 15:00 DirecTV / DirecTV GO México 15:00 Sky HD Chile 16:00 DirecTV / DirecTV GO Argentina 17:00 DirecTV / DirecTV GO Colombia 15:00 DirecTV / DirecTV GO Ecuador 15:00 DirecTV / DirecTV GO España 22:00 Movistar LaLiga / Mitele Plus

Real Madrid vs Mallorca: tabla de LaLiga EN VIVO

Real Madrid vs Mallorca: últimos cinco resultados

Real Madrid vs Mallorca: últimos goles del equipo de Zidane

Real Madrid vs. Real Sociedad: VAR convalidó el 2-0 convertido por Karim Benzema | VIDEO

Sergio Ramos puso el 1-0 para el Real Madrid en San Sebastián

Real Madrid rechazó una “oferta muy buena” de club español por James, confesó el colombiano

El colombiano James Rodríguez confesó que el Real Madrid rechazó una oferta “muy buena” para traspasarlo a otro club español, así como otra propuesta del fútbol italiano que no lo “convenció” y una de China a la que dijo no porque considera que aún puede “dar mucho más” en Europa.

“Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó”, afirmó James, de 28 años, en una entrevista publicada por GolCaracol.com este martes.

El colombiano agregó que empezó la temporada con el Real Madrid "sin querer porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español".

“Sinceramente al club que quería ir no me dejaron, querían que me fuera a otro equipo”, manifestó.

James Rodríguez regresó al Real Madrid tras dos temporadas cedido en Bayern Munich. (Foto: EFE)

Real Madrid vs Mallorca: Pronósticos

El equipo blanco recuperó un liderato que había cedido a los azulgranas en la última jornada antes de la suspensión del campeonato el 12 de marzo, apenas una semana después de alzarse con él tras el clásico liguero del 1 de marzo en el Santiago Bernabéu (2-0).

“Líder... y más pimienta a LaLiga”, titula este lunes el diario deportivo Marca, mientras para su competidor AS hay “nuevo líder, nuevo lío” por las polémicas arbitrales durante el encuentro contra la Real Sociedad.

Polémicas destacadas también por la prensa catalana como el rotativo Mundo Deportivo, que titula “Made in Madrid” para luego asegurar que el Real “se coloca líder tras un triunfo asentado en tres decisiones arbitrales discutibles”.

“El VAR ha bendecido las tres victorias de los blancos desde que regresó LaLiga”, asegura el diario, al igual que hace su competidor Sport al titular “líderes del VAR” con un contundente subtítulo: “escándalo en Anoeta”.

“Al final, el empate nos deja en una posición en la cual no dependemos de nosotros mismos para ganar LaLiga”, había añadido, antes de que el Real Madrid adelantara a su equipo.

“Prefiero hablar de fútbol”, cortó Zidane el domingo, al ser preguntado por esas declaraciones en rueda de prensa.

En el campo, la lucha entre los dos gigantes no parece que vaya a debilitarse de aquí a final de la temporada.

El Real Madrid y el Barça deben afrontar un calendario similar con dos o tres partidos peligrosos para cada uno de ellos contra equipos que buscan Europa: Getafe, Bilbao y Villarreal para los madridistas; Atlético y Villarreal para los barcelonistas.

Los dos equipos podrían también haber perdido un jugador capital cada uno de ellos en esta 30ª jornada: el centrocampista holandés del Barça Frenkie de Jong no viajó a Sevilla y podría estar de baja unas dos semanas, según la prensa, después que el Barça anunciara el domingo una “lesión en el gemelo derecho”.

“Depende un poco de la evolución, pero seguro que podrá jugar algún partido o unos cuantos”, dijo este lunes el técnico azulgrana, Quique Setién.

Por el lado del Real Madrid, el capitán Sergio Ramos se retiró cojeando el domingo en el minuto 55 tras una acción con Alexander Isak, justo después de marcar de penal, y fue a sentarse en las tribunas con hielo en la rodilla izquierda.

“Ahora le duele mucho, pero es solo el golpe creo yo. Eso es la buena noticia, pero veremos”, dijo Zidane en rueda de prensa tras el partido del domingo, antes que se conozca el diagnóstico oficial de la lesión del campeón del mundo en 2010.

Aunque el Real Madrid haya retomado la punta de la clasificación, Lionel Messi sigue reinando sobre la de los goleadores de LaLiga con 21 goles, seguido por el francés del Real Madrid Karim Benzema con 17 tantos, tras marcar 3 goles en sus dos últimos partidos.

