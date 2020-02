El nombre de Luis Advíncula ha tomado demasiada importancia, en España, en las últimas horas después de que denunciara a su propio club por pagarle mediante un paraíso fiscal, en Panamá.

El Rayo Vallecano, sin embargo, desmintió al defensor peruano con un comunicado difundido mediante sus redes sociales oficiales. Uno de las dos partes miente.

- ¿Advíncula realmente denunció al Rayo Vallecano?

No. El futbolista Luis Advíncula no denunció al club de Vallecas. Los encargados de acudir a la Fiscalía Anticorrupción y LaLiga fueron personas allegadas al lateral peruano, quien inmediatamente aseguró -mediante un comunicado- que “no hay ninguna irregularidad en los pagos que me ha hecho Rayo Vallecano, ni en su tributación a la agencia española de la administración tributaria”. Asimismo se desmarcó de una persona que dice ser su agente.

- ¿Advíncula sabía del caso?

Sí. De acuerdo con un audio difundido por ‘La Cadena SER’, Luis Advíncula tuvo una conversación con el director deportivo del Rayo Vallecano, David Cobeño, acerca de unos abonos que significaban el método de pago al peruano. “Nosotros pagamos a Luis el contrato federativo que está firmado del año pasado y el incremento al agente, y el agente le paga a él”, explicó el directivo.

- ¿Cuál es la postura del Rayo Vallecano en el ‘Caso Advíncula’?

La entidad franjirroja ha dejado en claro que “ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones fiscales” en los pagos al lateral peruano Luis Advíncula. Advirtió, además, que la persona que los acusa de corrupción no está acreditada como agente del jugador y que les solicitó “peticiones ilegítimas”.

