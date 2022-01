Gianluca Lapadula espera resolver su futuro antes de terminar enero y el mercado invernal en Europa. El futbolista manifestó a Benevento, club al que pertenece, que desea marcharse. Desde entonces, el ‘9′ ha sido vinculado con varios equipos de la Serie A y en esa línea apareció un nuevo pretendiente: Venezia.

De acuerdo con información difundida por el periodista italiano Gianluca Di Marzio, Venezia, que pelea por mantener la categoría con miras a la siguiente campaña, está interesado en hacerse con los servicios del ‘Bambino de los Andes’. Eso sí, el comunicador precisó que el jugador de la selección peruana es la segunda opción.

“Un atacante a poner a disposición de Paolo Zanetti. Este es uno de los objetivos de transferencia de Venezia antes de la fecha límite del 31 de enero. El primer nombre es el de Lucas Alario del Bayer Leverkusen: los venecianos insisten, pero ya trabajan en una alternativa y el nombre es el de Gianluca Lapadula, procedente de Benevento”, detalló Di Marzio.

El elenco de la Serie A se ha reforzado con jugadores renombre y jerarquía como el argentino Sergio ‘Chiquito’ Romero, ex Manchester United y mundialista. También arribó Nani, ganador de la Eurocopa con Portugal y otro que pasó por Old Trafford, que llegó procedente de Orlando City de la Major League Soccer.

Venezia, que llegó a la primera categoría del fútbol italiano para la vigente campaña, está en la lucha por permanecer en la división de oro. De momento, el combinado entrenado por Paolo Zanetti está situado en la zona de descenso directo: posición 17 con 18 puntos. Por lo que más incorporaciones son claves para conseguir el gran objetivo.

Sin actividad a poco de las Eliminatorias

Como fue mencionado, Lapadula ha sido relacionado con clubes como Sampdoria, Cagliari, Torino, Lazio; aunque aún no hay nada oficial sobre su futuro. Lo único cierto es que no seguirá en el Benevento, pues según el DT, el ‘Bambino’ decidió no jugar más por el club. Aunque esto fue desmentido por el abogado del futbolista, el internacional peruano fue ‘borrado’.

De los nombrados, solo Cagliari ya descartó el fichaje de Gianluca, mientras que su llegada a la Lazio depende de la venta del futbolista Vedat Muriqi.

Con eso y todo, el delantero no juega un partido oficial desde el 15 de diciembre del año pasado, cuando ingresó al partido frente a Fiorentina, por los dieciseisavos de final de la Copa Italia, donde terminaron siendo eliminados tras caer por 2-1.