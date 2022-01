La noticia del momento en Italia y en Perú es que Gianluca Lapadula, experimentado delantero nacional, pidió directamente salir del Benevento de la Serie B de Italia ante importantes y numerosas propuestas que vendría manejando. Su propio entrenador, Fabio Caserta, anunció la intención del ‘Bambino de los Andes’ en su más reciente conferencia de prensa.

“Lapadula no será convocado porque el futbolista, tras las vacaciones, me dijo que no quiere seguir jugando en el Benevento”, adelantó el DT previo al duelo contra Monza tras la paralización de la competición desde finales del año pasado.

“Le repetí la pregunta a los pocos días y me dijo que hubiera preferido no salir al campo contra el Monza”, añadió el estratega.

¿A dónde iría Gianluca Lapadula?

De acuerdo a la información de ‘Calciomercato’, el delantero de la selección peruana interesa en Bolonia y Cagliari de la Serie A. “Gianluca Lapadula puede salir del Benevento (Serie B). Tras la pista del exdelantero del AC Milan están Bolonia y Cagliari. Quien recibió una solicitud por el delantero Ceter de Cosenza, donde Liotti regresó cedido por Reggina”, indica el citado medio.

Asimismo, la ‘Gazzeta Sportiva’ publicó que la Sampdoria también está interesada en el jugador. “La idea es vender Torregrossa, ofreciéndola en permuta si no hubiera ofertas concretas de venta. Los nombres que se hacen son dos: Gianluca Lapadula de Benevento y Roberto Inglese de Parma”, explican.

Selección peruana

Gianluca Lapadula será pieza clave en el equipo de todos para las jornadas 15 y 16 de las Eliminatorias Qatar 2022 contra Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima, donde Perú se juega la posibilidad de llegar a su segundo Mundial de manera consecutiva.

VIDEO RECOMENDADO

El test de términos peruanos al que fue sometido Gianluca Lapadula. (Fuente: Gol Perú)

Conforme a los criterios de Saber más