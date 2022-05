Boca salió campeón de la Liga Profesional Argentina 2022, luego de golear 3-0 a Tigre con goles de Marcos Rojo, Frank Fabra y Luis Vásquez en el Estadio Mario Alberto Kempes. De esta manera, el lateral derecho de la selección peruana, Luis Advíncula, logró su segundo título con el club ‘Xeneize’.

Tras la celebración, el ‘Rayo’ dio declaraciones para Movistar Deportes y se refirió a los descensos en su carrera. “Tenía puro descenso, era el rey de los descensos, tengo como 5 descensos. He tenido que venir acá para campeonar. En un añito, dos”, aseveró.

Posteriormente, bromeó con los títulos obtenidos y Carlos Zambrano. “Yo he venido acá para que el chico salga campeón (Carlos Zambrano) otra vez. Las 2 veces que hemos campeonado el chico (Zambrano) no ha jugado, así que, estoy tranquilo. Dos veces lo he sacado campeón”.

Boca - Tigre, resumen

Boca Juniors ganó la Copa de la Liga 2022 del fútbol argentino al golear 3-0 a Tigre este domingo en la final, disputada en el estadio Mario Kempes, en la ciudad de Córdoba (centro).

El defensa Marcos Rojo abrió el marcador en el primer tiempo, y aumentaron Frank Fabra y Luis Vázquez en el complemento del partido, que se jugó con un marco espectacular de público.

Con este título, Boca consiguió su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023.