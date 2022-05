11 / 11

El amor de Carles Puyol por el Barcelona es sincero y eterno. Con el club azulgrana inició y finalizó su carrera profesional. Esto no quiere decir que en el camino no hayan surgido posibilidades de cambiar de aires. Incluso, tuvo la opción de irse al clásico rival: Real Madrid. Pero ‘Tarzán’ rechazó rotundamente jugar con los merengues. “Hasta en dos ocasiones me quisieron fichar (Real Madrid) pero yo ya estaba en el mejor club del mundo, quería ganar títulos en el Barça y por eso me quedé”, reveló el exzaguero en el 2019.