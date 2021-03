Pedro Aquino ha sido nuevamente protagonista con el América. El volante peruano marcó el primer gol en la victoria de las ‘Águilas’ sobre Tijuana en condición de visitantes, un triunfo que les permite seguir arriba en la tabla de la Liga MX. Luego del partido, el jugador de la selección peruana habló con Fox Sports sobre las indicaciones que le da su entrenador, Santiago Solari y sobre su adaptación al equipo.

Luego del gol para la victoria del América, Pedro Aquino indicó lo siguiente: “Hasta que te adaptes te cuesta un poquito. Jugar en la Ciudad de México no es igual que jugar en León. Me fui adaptando bastante bien gracias a la confianza de los compañeros, cuerpo técnico y directiva, me hicieron sentir muy bien. Todo es con trabajo y dedicación por lo que te gusta hacer”, señaló el volante peruano para Fox Sports.

Las indicaciones de Solari

Además, Pedro Aquino reveló cuáles son las indicaciones que le da el entrenador Santiago Solari, exReal Madrid que hoy dirige a las Águilas: “Cubrir las espaldas de mis defensas, del central, dentro de todo es un trabajo muy táctico y ser muy inteligente a la hora de poder cubrir la posición”, finalizó el volante de la ‘Blanquirroja’ luego de la victoria del América por 0-2 ante Tijuana.

Gracias a este segundo gol de Pedro Aquino, América se ha podido llevar un nuevo triunfo en la Liga MX que le permite mantenerse a dos puntos de distancia del líder Cruz Azul de los peruanos Juan Reynoso y Yoshimar Yotún. Los peruanos brillan en la Liga MX.

