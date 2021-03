Conforme a los criterios de Saber más

Lo apodaban “Avestruz”, pero nunca enterró la cabeza. De trancos largos, incansable mismo Forrest Gump. “Dejé el fútbol corriendo, como lo inicié, con físico”, confesó Germán Carty, el cañetano de goles importantes y celebraciones coloridas. Se forjó a punta de disciplina y “combo” casero. “Mi mamá siempre me alimentó con proteínas y carbohidratos”, reconoció el ex atacante que jugó más de tres décadas. Alcanzó la gloria con el “Papá de América” al ganar la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana, logros mayores que adornan su palmarés. “El Cusco, mis hijos, familia, amigos y gente del fútbol, me lo recuerdan. Yo solo quería jugar, ganar títulos y hacer historia”, comentó el exjugador, quien le sigue los pasos al recordado Freddy Ternero como entrenador. “Ojalá, en algún momento, dirija a Cienciano”, dice. En esta entrevista nos cuenta detalles de un peculiar suceso previo al decisivo encuentro con Boca Juniors.

-Jugaste hasta los 47 años…

Sí, y no me arrepiento de nada. Mis hijos me vieron jugar, pero llegó el momento de irme, pues la mayoría de los equipos buscaban jóvenes; sin embargo, acabé físicamente bien, corriendo. Y es que yo amo esta profesión, siempre me cuide, y lo haré hasta los últimos días de mi vida, pero fue difícil dejar el fútbol.

-Dejaste la valla alta

Mis excompañeros me decían: ‘tío, no creo que llegue otro futbolista a tu edad en actividad, corriendo’. (risas). Lo que trate de hacer fue dejar huella, que me recuerden por mi imagen de futbolista.

-¿Cuál es el mensaje a los jóvenes?

Deben tomar consciencia de sus condiciones, del talento. Si quieren llegar lejos, deben tener disciplina en su vida, ser 100% profesionales. Hay chicos que se marean por jugar en un grande, que no tienen cabeza. Por ejemplo, hay muchos excompañeros que se casaron, pero no tienen casa, que es primordial cuando tienes tus ahorros. Algunos dan pena, pues después de haberlo tenido todo como futbolistas.

-¿Quién te aconsejaba en el fútbol?

Gracias a Dios maduré rápido por las ganas que tenía por sobresalir. Con 18 años ya sabía mi futuro, y lo encaré. Lo primero que hice con mi sueldo fue construir la casa de mi mamá, luego me casé, tuve hijos y compré mi casa propia. La formación proviene de casa. Yo trabajaba con mi papá en una fábrica, pero le hablé y entendió, fui por el fútbol, mi pasión.

-¿No tienes tatuajes ni eras de perfumes caros o aretes?

Nunca me llamó la atención. Yo me dedicaba a lo que quería, el fútbol. Solo pensaba en mi familia. Tuve una línea profesional correcta. Era de los futbolistas que me quedaba a entrenar más de la cuenta. Ahora, los jóvenes, ni se estiran al terminar las prácticas. No son profesionales a carta cabal, más paran con el celular.

Germán Carty le marcó a la Universidad Católica, Santos, Atlético Nacional y River Plate en la Copa Sudamericana 2003. (Foto: Lino Chipana / Archivo El Comercio)

-Ahora que recuerdo, no te veía lesionado

(Risas). Y es que nunca tuve una operación o lesión grave. Todo era buena alimentación y cabeza. ¿Mira al chico Beto Da Silva? Se lesiona rápido. ¿Qué hará en el entrenamiento invisible? De repente mucho desarreglo. Mucho ampay, después vienen las consecuencias. En algún momento te vas a romper. Ahora, los chicos, ni caer saben. Yo tenía elasticidad.

-¿Y qué opinas de los Deza, Gómez, Ascues, Hinostroza?

Deza es impresionante como juega, pero no sé que tiene en la cabeza. Piensa que el mundo se le acaba. Para todo hay momento. ¿Qué pensará? Si quiere tomar, que lo haga en sus vacaciones. Toman a mitad de semana, luego vienen las trasnochadas, las saliditas. Yo pensaba que algunos futbolistas eran tranquilos, pero eran “bomberos”.

-Jugaste en los tres “grandes”.

Sí, pero ahora es fácil llegar a un grande. Y lo peor, que no aprovechan. Los chicos se creen, se agrandan, no hacen caso ni a los experimentados. ¿Dónde está el respeto, los códigos? Hasta para hacer bromas hay que saber a quién, dónde, cómo.

Germán Carty anotó el segundo gol peruano en el triunfo 2-1 ante Uruguay en 1997. (Foto: Archivo Histórico GEC).

LA COPA Y RECOPA

-¿En Cusco eres y serás un héroe?

En el 2016, volví para dirigir a Deportivo Garcilaso, la gente me guarda cariño. Los taxistas no me cobraban, tampoco cuando comía. Hasta ahora me piden en las calles del Cusco que haga la celebración del ‘avestruz’ o algún bailecito. Lo que hace el fútbol.

-¿Con qué gol te quedas?

Cada gol, cada partido, fue una historia especial, una final. En Cienciano éramos unos guerreros. Era un equipo con mucho corazón, temperamento, calidad. Se formó un gran grupo. Nos conocíamos como personas, como futbolistas.

-¿Al final cesaron las críticas?

Nos tildaban de viejos, reciclados. Decían que estábamos para el retiro, pero éramos hombres, no nombres. Le demostramos a nuestros detractores, quienes éramos. ¿Ahora quién le gana a River o Boca? Nosotros jugamos contra figuras, dejamos en alto al Perú. Nuestro orgullo quedará por siempre. Hoy en día es difícil que haya un equipo que tenga esas agallas. Me da bronca cuando nos ganan o empatan en casa.

-¿Silenciaste con tu gol y celebración el Monumental?

No sabes lo que sentí. Dejamos calladitos a los argentinos. Había una tribuna de peruanos haciendo bulla, solo eso escuchamos. A estadio repleto, hacer un gol y celebrar con ese gesto (risas). Me pudieron moler la pierna o buscar los hinchas, pero me salieron las agallas, más en un momento picante. Ante el favorito en el papel, fue impresionante. Demostramos rebeldía. Casi le ganamos (3-3), fue como un triunfo para nosotros. El Monumental temblaba. No sentimos temor de enfrentar a cualquier grande en su cancha. Ahora nos golean en Lima, equipos chicos.

Oscar Ibáñez, Carlos Lugo, César Ccahuantico, Roberto Holsen, Santiago Acasiete, Giuliano Portilla, Juan Carlos Bazalar, Germán Carty, Miguel Llanos, Rodrigo Saraz y Julio García integrantes del Cienciano, Cusco 25/09/2003. (GEC Archivo)

-¿Y cuándo vuelves a ver los partidos, goles?

Uy, apenas veo la repetición, se me escarapela el cuerpo, es increíble. Se me viene a la mente muchas cosas.

-¿Qué significó Freddy Ternero en tu carrera?

Un padre para mí, un estratega. Aprendí muchas cosas de él. Ahora estoy en el camino de entrenador.

-¿En algún momento, dirigirás a Cienciano?

Sí, seguro, pero para eso tengo que sumar estudios, conocimientos. Ojalá sea pronto.

-¿Alguna anécdota con el “Papá”?

Cuando íbamos a jugar la Recopa. Estábamos por salir y no salía el bus en New Jersey. Morán llamó a sus amigos y trajeron una limosina. Con “chacota”, relajado, íbamos a enfrentar a Boca Juniors. Fue un tramo muy divertido, y campeonamos.

SELECCIÓN Y POLÍTICA

-¿Qué opinas de las críticas a Claudio Pizarro?

Dejó el nombre del Perú en alto. El esfuerzo de él ha sido grande en Alemania. Se merece respeto, por más que no le fue bien en la selección. No pudo sacarse esa mochila que cargaba. Me hubiese gustado verlo en el Mundial. Claudio fue parte de la selección, me dio mucha pena. Ricardo Gareca pudo manejar esa situación, pero optó por no llamarlo. Yo me imagino la impotencia que ha sentido.

-¿Ormeño y Lapadula son opciones para jugar en La Paz?

Características distintas. Bien efectivo Ormeño. Está en su apogeo, está anotando, sería buena alternativa. Lapadula tiene movimientos acertados y ganas de anotar, de jugar por Perú.

Germán Carty se retiró a los 47 años, aunque él dice que pudo haber jugado un largo tiempo más. (Archivo GEC).

-El Covid-19 sigue cobrando vidas

Es lamentable estar en esta situación, nadie se imaginaba esto. Es penoso escuchar muertes por el virus. Hay familiares, amigos, que han fallecido. Tenemos que cuidarnos al máximo, esto no es juego. Ahora a cuidarse el doble, pues la nueva ola está matando a los más jóvenes.

-¿Y las vacunas VIP?

Es increíble. No hay gente con valores, no respetan nada. Hay personas que exponen su vida y deberían ser vacunados, no los de altos cargos en el Congreso. Se comportan mal, como traicioneros, les falta principios. Son profesionales, hablan bonito, pero tienen otros intereses.

-¿Ya tienes tu candidato presidencial?

Todos los que han estado al mando del Gobierno han robado, no hay credibilidad. Encima tenemos que elegir al candidato. Hay candidatos con denuncias, ya no hay personas transparentes y que han tenido hoja de vida impecable. Ni sé por quién votar. Vizcarra se me cayó.

-¿Nunca pensaste en incursionar en la política?

Una vez se me acercaron, pero no quiero manchar mi imagen.

EL LEGADO CARTY

-¿Qué te dicen tus hijos al ver tus videos con Cienciano?

Cuando ven a través del internet, anotando un gol, me preguntan: ‘es increíble cómo corrías, cómo anotabas. La gente habla maravillas de ti’. Y es que nadie se imaginó que íbamos a llegar lejos, a ser campeones.

-¿También se dedican al fútbol?

Sí, los dos. Miguel, el menor, está en Cienciano. Es polifuncional, extremo, de seis, delantero. Es difícil tener dos hijos con condiciones. El mayor, Germán, estuvo dos años en Segunda con Caimanes, pero no siguió por temas económicos. Siempre le he dicho que debe darse cuenta de su técnica, fuerza y velocidad. Tiene que madurar rápido. Ellos tienen que crecer como persona, pero tienen gran actitud, temperamento. Está adquiriendo la experiencia, lo he visto que tiene muchas condiciones y no lo digo por ser su padre.

Miguel Carty, hijo de Germán, fue presentado este año en Cienciano. (Foto: Cienciano).

