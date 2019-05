Pizarro, feliz por su renovación con Werder Bremen: “Todavía me siento bien”

Claudio Pizarro, en un principio, había dado a entender que esta temporada era la última. Sin embargo, su desempeño goleador hizo que desistiera de esa idea inicial.

Las siete anotaciones con el Werder Bremen más sus dos asistencias hicieron que se le renovara el contrato por todo el ciclo 2019-20. El 'Bombardero de los Andes' quedó conforme con la propuesta.

El último gol de Claudio Pizarro fue ante el RB Leipzig. (Foto: AFP) (Foto: AFP)

"Siempre he dicho que mis planes futuros dependerían de lo que mi cuerpo me estaba diciendo. Todavía me siento bien", dijo Claudio Pizarro al portal oficial del Werder Bremen.

"Me alegro quedarme aquí un año más. Nos hemos desarrollado muy bien como equipo esta temporada y estoy seguro de que seguiremos mejorando. Me gustaría ser parte de eso también", añadió.

En los próximos días, el 'Bombardero de los Andes' deberá pasar por las oficinas administrativas del club para sellar su nuevo vínculo.