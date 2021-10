Conforme a los criterios de Saber más

Veinte días atrás, el 5 de octubre, Diego Elías sufrió uno de los reveses más duros de su carrera. Tras un parate obligado por lesión en julio, “El Puma peruano”, como lo conocen en el circuito, regresó a la competencia y obtuvo resultados mejores que los previstos: ganó un torneo menor y luego en el Abierto de Inglaterra, Paul Coll, número tres del mundo, jugó mejor los puntos decisivos para derrotarlo en cuartos.

Más allá del traspiés, la paridad del trámite, le confirmó a Diego que estaba en la ruta correcta. Ya en los Estados Unidos, sus sensaciones fueron estupendas, especialmente tras derrotar a Mohamed El Shorbaggy segunda raqueta en el ranking mundial. Así llegó a las semifinales del Abierto norteamericano, convencido que su rival, el joven Mostafa Asal sería una barrera difícil pero no imposible de sortear . Tras un inicio de terror para Diego, el prodigio egipcio tomó ventaja de dos sets a cero. La suerte parecía estar echada cuando el peruano apeló a toda su magia para revertir el marcador. Aplastó a Asal en las dos mangas siguientes y estuvo 8 a 2 en el quinto set. Era imposible que se le escape el triunfo, pero sucedió. El faraón aprovechó que Diego bajó el ritmo para sacar adelante una victoria inverosímil. Esa dolorosísima pero aleccionadora caída guarda un estrecho vínculo con la consagración de ayer.

“Hago todo lo posible por conocer todas las razones sutiles de la derrota y me esfuerzo por conseguir el desquite”, escribió en su biografía Anatoly Karpov ex campeón mundial de ajedrez. Algo parecido declaró Diego en la previa de la final de Qatar: “He aprendido mucho de las derrotas recientes contra Paul y Mostafa, estoy listo para la revancha”. Y que lo estaba se probó desde los primeros juegos. En esas dos rondas preliminares a falta de inspiración, Diego opuso carácter. Ya no solo recuesta sus éxitos en su talento descomunal sino también en su capacidad de lucha. Los grandes ganan aun sin estar iluminados. Diego aprendió a hacerlo. Luego, ya en semis y en la final especialmente, dictó catedra para el asombro de los cataríes y alegría nuestra.

El squashista Diego Elías se coronó como el nuevo campeón del Qatar QTerminals Classic 2021 al vencer en la final al neozelandés Paul Coll. El peruano trepará en el ranking PSA en la próxima actualización y será el #6, igualando el puesto más alto de su trayectoria, que lo alcanzó en 2020.

El primero de noviembre se publica el nuevo ranking mundial y es muy posible que Diego ya esté entre los cinco mejores del planeta . Su futuro asoma brillante si uno considera su alcance, su muñeca proverbial y su fortalecida cabeza. Además, es uno de los dos más jóvenes squashistas entre los 10 primeros. Farag ( 29) , El Shorbaggy (30). Coll ( 29), Gawad (30) y Momen (33) los líderes del circuito le llevan varios años. Diego recién cumplirá 25 dentro de un mes. El tiempo parece ser su aliado. La cima no está tan lejos.





Dentro del panorama alentador hay algunas contras. La primera es que Elías no es ligero. Su tamaño le permite llegar a bolas muy difíciles con relativa facilidad, pero para hacerlo debe tener determinado kilaje. Si no está en forma física optima, su propia osamenta puede pasarle factura. El otro contratiempo tiene nombre propio: Mostafa Asal. El egipcio como Diego, es un talento natural, pero tiene a favor su rápido despegue (ya es top ten), su velocidad y su precocidad: tiene 20 años. Él será el rival a vencer en el futuro. Ya se enfrentaron dos veces con sendas victorias en cinco sets para el egipcio. Si Diego pretende convertirse en el mejor de todos deberá encontrar la forma de vencerlo consistentemente.

La confianza juega un rol decisivo en el deporte. Y el hijo de Jose Manuel ya se convenció que si está bien física y mentalmente va a ser muy difícil detener su ascenso. Que se preocupen los demás. Diego Elías, peruano, va por todo.

Diego Elías nos representó en squash en Lima 2019 y ganó dos medallas: un oro individual y un bronce en parejas. (Foto: ElGouna Squash)

