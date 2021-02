¿Cómo ver Buccaneers vs Chiefs en directo online? El Super Bowl LV se realizará este domingo 7 de febrero en el estadio Raymond James con un aforo de público permitido por el estado de Florida. ¿A qué hora juegan? ¿Qué canales TV transmitirán el juego? ¿Quiénes serán protagonistas en el halftime? ¿Cómo son las apuestas durante el Covid-19? Todos los detalles que debes saber lo conocerás aquí, en la siguiente previa.

Los Tampa Bay Buccaneers vuelven al ruedo y buscarán su segundo Campeonato de la NFL este domingo con Tom Brady en la cabeza. Tendrán como rival a un equipo que viene haciendo las cosas bien y con un talentoso Patrick Mahomes en busca de su segundo anillo.

Los Chiefs buscan los primeros campeonatos consecutivos de la NFL desde los Patriots de Brady en 2003-04. Un dato a considerar es que los Buccaneers jugarán el Super Bowl en su propio estadio, el primer equipo en hacerlo en cinco décadas y media.

Buccaneers vs Chiefs: horarios por país

El Super Bowl LV que se juega este domingo 7 de febrero será en el Raymond James Stadium de Tampa. A continuación, te damos a conocer los horarios por país para estar al tanto del partido de National Football League.

Perú: 6:40 pm

México: 5:40 pm

Chile: 8:40 pm

Colombia: 6:40 pm

Ecuador: 6:40 pm

Argentina: 8:40 pm

Bolivia: 7:40 pm

Venezuela: 7:40 pm

España: 12:40

Estados Unidos: 6:40 pm (Horario del Este)

Canales TV para ver Buccaneers vs Chiefs

Perú transmitirá el Super Bowl LV vía ESPN - FOX Sports

México transmitirá el Super Bowl LV vía ESPN - FOX Sports

Chile transmitirá el Super Bowl LV vía ESPN - FOX Sports

Colombia transmitirá el Super Bowl LV vía ESPN -FOX Sports

Ecuador transmitirá el Super Bowl LV vía ESPN - FOX Sports

Argentina transmitirá el Super Bowl LV vía ESPN - FOX Sports

Bolivia transmitirá el Super Bowl LV vía ESPN - FOX Sports

Venezuela transmitirá el Super Bowl LV vía ESPN - FOX Sports

España transmitirá el Super Bowl LV vía DAZN

Estados Unidos transmitirá el Super Bowl LV vía CBS -ESPN

¿Cómo ver Buccaneers vs Chief vía ESPN online?

ESPN tiene una aplicación disponible para ofrecer al mundo lo mejor del deporte a los millones de usuario de smartphones de Latinoamérica, ya sea Android o iOS. La descarga es totalmente gratis.

Esta app de ESPN te permite acceder a los videos del canal de la manera más sencilla. Puedes agregar equipos favoritos para la mejor experiencia personalizada en los deportes de tu interés. También puedes seguir marcadores en vivo y personalizados para mantenerte informado con goles, resultados, tabla de posiciones, calendarios, estadísticas, resúmenes, videos y más.

Disponible en:

Apple iOS

Google Play

¿Quién ha ganado más veces el Super Bowl?

New England Patriots: 6 (2002,2004,2005, 2015, 2017, 2019)

Pittsburgh Steelers: 6 (1975,1976, 1979, 1980, 2006, 2009)

Dallas Cowboys: 5 (1972, 1978, 1993, 1994, 1996)

San Francisco 49ers: 5 (1982, 1985, 1989, 1990, 1995)

Green Bay Packers: 4 (1967,1968, 1997, 2011)

New York Giants: 4 (1987, 1991, 2008, 2012)

Buccaneers vs Chiefs: ¿quiénes estarán en el half time del Super Bowl LV?

The Weeknd, el artista canadiense que será este año la estrella del medio tiempo de la Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano, puede tener a la española Rosalía como invitada según diversos medios, pero a falta de cuatro días para el evento no hay confirmación oficial.

Por ahora la Liga Nacional de Fútbol (NFL) solo ha anunciado a The Weeknd, Jazmine Sullivan y Eric Church, que cantarán el himno nacional estadounidense a dúo, y Gabriela Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R., que interpretará “America the Beautiful”, como artistas de la LV Super Bowl, que tendrá lugar en Tampa (oeste de Florida) el 7 de febrero.

Dos estrellas de la música latina, la estadounidense de origen puertorriqueño Jennifer López y la colombiana Shakira dejaron el listón muy alto en la LIV Super Bowl, que se celebró en Miami en febrero de 2020 antes de que la covid-19 lo cambiará todo.

