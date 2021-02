Conforme a los criterios de Saber más

La razón por la que los mariscales de campo y estrellas de la NFL Tom Brady y Patrick Mahomes se enfrentarán en el Super Bowl LV (55) no solo tiene una respuesta obvia: sus equipos, Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs, fueron los mejores en sus respectivas conferencias, por lo que ganaron el boleto al evento deportivo más importante de Estados Unidos. También hubo un giro en el mercado que permitió el encuentro del mejor quarterback de la historia con el que gobierna en el momento.

En gran medida, el motivo también es consecuencia de una decisión que Brady tomó meses antes de que se iniciara la temporada 2020-2021 del fútbol americano estadounidense. En marzo del año pasado, el jugador de 43 años, considerado el mejor quarterback de todos los tiempos, oficializó su contrato por dos años y US$50 millones con los Buccaneers cuando los Patriots le ofrecían un año de contrato y unos 13,5 millones de dólares. Así, Brady dejó a los New England Patriots, el equipo que lo seleccionó en el año 2000 y con el que hizo historia: jugó nueve Super Bowl y ganó seis veces el anillo del campeonato, algo que ningún otro jugador de la NFL ha logrado.

Si Brady no hubiera tomado esa decisión y continuaba jugando con los Patriots, no hubiese podido enfrentar a Mahomes en el gran juego de la NFL, ya que tanto New England como Kansas City son parte de la misma conferencia, la Americana (American Football Conference, AFC). En cambio, los Buccaneers juegan en la Nacional (National Football Conference, NFC), lo que a Brady le permitía que, en caso el equipo ganara todo en los playoffs de su conferencia –como sucedió durante esta temporada–, pudiera encontrarse con los Chiefs en el Super Bowl.

Mahomes tomó una decisión inversa a la de Brady, lo que afianzó su estadía en Kansas City y en la AFC. En julio del año pasado, el mariscal de campo de 25 años firmó una extensión de 10 años con los Chiefs, un contrato sin precedentes en la NFL y por el que podría cobrar más de US$500 millones. Por tanto, lo más probable es que Mahomes pase gran parte de su carrera con los Kansas City, equipo que lo seleccionó en el puesto 10 del draft del 2017 y con el que ya ganó un premio de MVP de la liga y el Super Bowl de la temporada 2019-2020.

El verdadero encuentro

El partido del domingo no será el primer encuentro entre Brady y Mahomes. Desde que Mahomes juega como titular habitual en la NFL (temporada 2018-2019) se ha enfrentado cuatro veces a Brady: tres cuando el veterano mariscal era parte de los Patriots y el último ya con los Buccaneers.

El historial entre ambos está empatado. Mahomes ganó los últimos dos partidos, el de noviembre del 2020 y el diciembre del 2019. Brady venció en los dos primeros, el de octubre del 2018 y el de enero del 2019, con el plus de que este último juego fue en los playoffs. Se trató de la final de la Conferencia Americana, la cual se definió en tiempo extra. Este triunfo permitió a Brady y a los Patriots avanzar a su noveno Super Bowl y ganar su sexto anillo.

Por eso, pese a que el juego de este domingo 7 será el quinto entre ellos, hay mucha expectativa entre los analistas deportivos de la NFL por lo que el resultado del partido pueda representar para ambos mariscales de campo. Por el lado de Brady, no solo afianzar aun más su prolongada y exitosa carrera, llena de anillos y récords (uno será el de jugador más veterano en disputar el SB), sino demostrar que puede superar todos los retos que se plantea. Ya llegó a un Super Bowl sin los Patriots. Ahora deberá demostrar que puede ganarlo y ganarle a Mahomes, presente y futuro de la NFL. Por el lado de Mahomes, además de lograr su segundo anillo consecutivo con los Chiefs, deberá demostrar que no solo es el mejor mariscal de campo de la actualidad y una estrella en ascenso, sino que puede superar en el gran juego al que se considera el más grande de todos los tiempos en su puesto, algo que solo otros dos quarterbacks han podido hacer. Este domingo sabremos si Mahomes se convierte en el tercero en lograrlo.

