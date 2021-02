Conforme a los criterios de Saber más

Hace una semana atrás, ‘Aladino’ estaba desempleado y deshojaba margaritas esperando la oferta de algún equipo, el ‘Chaval’ recibió un timbrazo desde -para él- la lejana Liga MX y no contestó el celular, y Beto sufría la crueldad de las redes sociales y sus memes que lo anunciaban como el nuevo jale de las cobras o los leones de “Esto es Guerra”.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Ricardo Gareca en su hora más difícil: la voz de protesta de un técnico que desde noviembre está perdiendo la paciencia

El rumbo de estos tres seleccionados no han cambiado en su totalidad, pero les alcanzó para ser los protagonistas del último tramo de mercado de pases de futbolistas nacionales. Cueva voló al Al-Fateh, club en el que debutó hace unas horas; Benavente dejó la banca del Antwerp y de inmediato saltó a la cancha como titular del Charleroi, y Da Silva ha recibido el espaldarazo de César Vallejo, que en unas semanas jugará la primera fase de la Copa Libertadores.

En orden de importancia, en la pizarra de Ricardo Gareca, Cueva es de los que siempre considera. Hasta en la peor etapa de sus huracanes entre Santos y Pachuca, el creativo estaba listo para ser convocado. Luego, vendría Benavente, quien salió de las listas, pero que con continuidad y buen estado físico siempre es una alternativa para el ‘Tigre’. Y más atrás, Da Silva está considerado en el universo de seleccionados, de los que alguna vez estuvieron y que con mucho trabajo podría regresar.

Desde su casa en Argentina, el ‘Tigre’ se sentó a responder a cada periodista que entró al zoom de la conferencia de prensa organizada por la gerencia de comunicaciones de la FPF. Esto dijo sobre las urgencias que vive Cueva y lo que desean de él antes de las Eliminatorias de finales de marzo.

“Los jugadores siempre me escuchan. Cueva es un gran jugador que le ha dado al país muchas más satisfacciones que desilusiones, como la mayoría de jugadores. Estamos pendientes de él. Lo idea es que tenga continuidad y se establezca”, apuntó el técnico de la selección peruana.

Juan Carlos Oblitas comenta fichaje de Cueva al Al-Fateh (Movistar Deportes)

Sobre Benavente y Da Silva también habló, pero no es necesario adelantar opiniones puntuales sobre jugadores que aún deben subir más peldaños para tocarle la puerta de la Blanquirroja.

Con estas referencias, es necesario analizar qué han hecho estos tres futbolistas para conducir sus carreras en los últimos años. El dato es público en la ficha de estos jugadores, quienes desde el 2018 hasta la fecha han pasado por un total de 15 clubes distintos entre los tres. La inestabilidad futbolística los une; los altos y, sobre todo, los bajos consiguieron ponerlos en el lugar donde están.

El siempre polémico Cueva

“¡Confía! Dios convierte las crisis en oportunidades, las pruebas en enseñanzas y los problemas en bendiciones. Gracias, padre”. Con estas palabras, Cueva agradecía la presentación del Al-Fateh de Arabia Saudita, la liga que, tras el Mundial Rusia 2018, le abrió las puertas a André Carrillo (Al Hilal) y Christian Ramos (Al Nassr).

Dos años y medio después, le tocó a ‘Aladino’ buscar estabilidad futbolística en una liga de alta competencia. Y lo hace, también, después de haber pasado por cinco clubes previos entre 2018 y 2021. El jueves jugó 14 minutos en la derrota (4-1) de su equipo contra el Al Ittihad y no dejó ningún acto de magia para aplaudir.

El mejor Christian Cueva fue visto en el Sao Paulo. Era el hombre orquesta del club paulista mientras a la par clasificaba a la selección peruana a una justa mundialista. Fue, justamente, en Rusia donde tras el penal fallado contra Dinamarca su carrera comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes.

“Hay un problema interno aún no superado. Si no se corrige a tiempo, puede ser buen jugador, pero siempre va chocar con esos problemas. Aguantarle ese tipo de conductas, lo perjudica”, advertía el psicólogo deportivo Julio Peche a El Comercio días atrás.

En cadena, Cueva ha tenido tres años complicados. Fue fichado por el Krasnodar en 8 millones de euros. La oportunidad europea era la consecuencia de su grato momento en el Brasileiro y la selección peruana, pero la liga rusa se volvió su Siberia y no se adaptó.

En 23 partidos solo marcó un gol. Demasiado caro tener un jugador de lujo que no regala espectáculo. Apareció, entonces, la opción de un préstamo a Santos, el archirrival de Sao Paulo. Sin temor de arriesgar el pasado paulista se puso la camiseta del ‘Peixe’.

Jugó lo justo (15 partidos) con el Santos el primer semestre antes de disputar la Copa América. Y luego, la otra mitad del año apenas disputó 21 minutos. La selección apareció como otro rescate con los amistosos de la fecha FIFA, pero Cueva entraba en una disputa sin cuartel con el técnico Jorge Sampaoli y el mánager Paulo Autuori.

Entrenó separado del grupo, y tras no ser inscrito para el Paulistao 2020, agarró maletas y se declaró en rebeldía antes de llegar al Pachuca. El acto entre Cueva y el club mexicano ahora les costará una indemnización millonaria a Santos (7 millones de dólares).

La Liga MX pudo ser una gran oportunidad para la tranquilidad de Christian, pero cayó la pandemia y el torneo se dio por finalizado. Tras meses entrenando por su cuenta y, luego, siendo observado en Videna, el Yeni Malatyaspor de Turquía le tiró un salvavidas.

Christian Cueva debutó oficialmente con Al Fateh. (Foto: @riyadiyatv)

Una nueva oportunidad en Europa apareció en su camino, y cuando mejor comenzaba a irle, tuvo la osadía de desafiar a su técnico en público. Hamza Hamzaoglu le dijo al Grupo El Comercio que era una “lástimas perder jugadores como él” y lo sentenció a entrenar fuera del primer equipo. Tras idas y vueltas, el peruano acordó con el club no cobrar ninguna deuda pendiente con tal de que le entreguen su pase.

Y así fue. Con su ficha en la mano, se sentó a escuchar ofertas. Que el Al-Fateh se Arabia Saudita se haya fijado en él parece sacado de una película de superación en la que el protagonista abatido por los problemas recibe una nueva oportunidad. Está, ahora, en sus manos aprovechar la comodidad de un nuevo club para recuperar la estabilidad que lo encumbró como un hombre clave para el equipo de Ricardo Gareca.

“Yo meterme en su vida privada, no. Nosotros estamos para seguirlo y apoyarlo”, tiró ayer el ‘Tigre’. Directo para entender que lo siguen de cerca, pero que hay límites en el vínculo.

Christian Cueva 2018-2021 Sao Paulo 18 partidos, 3 goles Krasnodar 23 partidos, 1 goles Santos 16 partidos, 0 goles Pachuca 3 partidos, 0 goles Yeni Matalyaspor 8 partidos, 0 goles Al-Fateh 1 partido, 0 goles

Las pruebas de un ‘Chaval’

“Me puso contento la noticia que esté en Bélgica. Creo que Charleroi es su lugar en el mundo. A lo mejor encuentra la continuidad que necesita. Siempre ha sido un jugador de nuestro gusto. Veremos cómo se va adaptando a su nuevo equipo”, Ricardo Gareca en conferencia de prensa desde Argentina.

El peruano que salió de la ‘Fábrica’ no daba las horas suficientes para seguir escalando en el Real Madrid. Cristian Benavente nos abrió los ojos ante el mundo. Anunció que fuera de nuestras fronteras podrían haber peruanos e hijos de peruanos que quisieran vestir la blanquirroja con el mismo cariño.

Pero tuvo que dejar la comodidad de Valdebebas porque no siempre iba a ser un canterano madridista. Sin poder ser clave en el Milton Keynes Dons de la Segunda División inglesa, un equipo belga confió en sus cualidades y lo fichó a inicios del 2016.

En la Pro League de Bélgica, Benavente fue de menos a más, pero supo encontrar su mejor estado físico y pudo explotar sus mejores cualidades: 102 partidos, 29 goles. Confiado en que era tiempo de emigrar a un mejor equipo, el único que puso el dinero sobre la mesa por él fue el Pyramids de Egipto.

En ese momento, inicios del 2019, Transfermarkt lo tasaba en 5.5 M de euros, y el club egipcio se hizo dueño de su pase en 6M de euros. Aquí comenzó el quiebre de su historia. El semestre en la Premier League de Egipto comenzó con el técnico Hossam Hassan en el banco y terminó con el argentino Ramón Díaz, multicampeón con River Plate en los años noventa.

Los 12 partidos y 3 goles no alcanzaron para que Gareca lo incluya en la lista de la Copa América Brasil 2019. Aún así, su carrera intentó dar un giro cuando partió al Nantes de Francia a préstamo. En la Ligue 1, en el mismo equipo que el peruano Percy Prado, ‘Bena’ se puso la camiseta 10 en apenas 12 partidos. Nunca pudo abrir el marcador. ¿La consecuencia? No renovaron su vínculo.

Benavente debuta con triunfo

Por ser conocido en Bélgica, el Antwerp lo pidió cedido por la actual temporada (2020-2021). Sin embargo, Benavente no pudo despegar. En liga jugó 9 veces (2 goles) y en la Europa League otras 6 sin poder anotar. En un golpe de suerte, a horas de que se cierre el mercado de invierno en Europa, el Royal Charleroi arregló una transacción con los Pyramids y lo sacó del Antwerp.

Las ‘Cebras’ lo recibieron como al hijo pródigo que ha vuelto a casa tras un largo sufrimiento. De inmediato, Cristian tuvo que vestirse de corto para jugar en la Copa de Bélgica contra el Westerlo y salió como titular. Fue victoria 1-0. “Lo pasé muy bien aquí, me sentí muy feliz de estar en el campo. Este sentimiento es aún más fuerte gracias a la victoria”, dijo tras el partido.

Los caminos de la vida lo han devuelto al club donde mejor jugó. Señal de que solo le queda mirar hacia adelante y seguir avanzando.

Cristian Benavente 2018-2021 Royal Charleroi 42 partidos, 12 goles Pyramids 12 partidos, 3 goles Nantes 13 partidos, 0 goles Antwerp 15 partidos, 2 goles Royal Charleroi 1 partido, 0 goles

El reto de Da Silva

Su última vez en la selección coincide en el mismo mes que anotó su último gol oficial. Así de crítico es el presente de Beto da Silva, ausente en la lista de Ricardo Gareca desde la fecha FIFA de marzo del 2019 y quien lleva casi dos años sin poder gritar frente a una portería. La última vez fue con camiseta de Lobos BUAP ante Pumas el 3 de marzo del 2019.

La travesía de Beto, sin embargo, comenzó mucho más atrás. Desde el 2018 pasó por Argentinos Juniors, Tigres UANL (no debutó), Lobos BUAP, Deportivo La Coruña, Alianza Lima y ahora arribó a César Vallejo. “Tengo conocimiento que Chemo del Solar recupera jugadores”, dijo con esperanza.

En Trujillo no miraron las estadísticas, observaron qué se puede hacer con el jugador revelación de los Playoffs del torneo local 2015 (Cristal vs. Melgar). Se detuvieron a analizar al delantero que no triunfó joven ni en PSV, ni en Gremio de Porto Alegre. Y solo así se convencieron de que era tiempo de darle “una gran oportunidad”, en palabras del gerente deportivo del club poeta.

Beto da Silva jugará por la Universidad César Vallejo en esta temporada. (Foto: GEC)

“Es una apuesta”, confirman. Como lo fue elegir a Chemo del Solar para buscar el ascenso a Primera División. O como lo fue darle su primera temporada completa a Patrick Zubczuk en el arco trujillano. O con Yorleys Mena, un colombiano poco conocido que venía de jugar en Segunda División en su país y que acabó anotando 19 goles en la Liga 1 el año pasado.

Apuestas son apuestas, y Beto lo sabe. Llegar a Vallejo, un club que jugará la primera fase de la Copa Libertadores 2021, es un rescate necesario para intentar borrar el descenso con Alianza Lima. Con 24 años, y varios sellos de países en el pasaporte, lo único que le queda por hacer es dejar atrás sus males “de no completar el sueño por las noches” e iniciar la tarea por cumplirlos cada mañana.

Beto da Silva 2018-2021 Argentinos Juniors 5 partidos, 0 goles Tigres UANL No debutó Lobos BUAP 14 partidos, 1 gol Deportivo La Coruña 9 partidos, 0 goles Alianza Lima Llegó a préstamo: 11 partidos, 0 goles César Vallejo Llegó a préstamo

Más en DT:

VIDEO RECOMENDADO

Liga 1: Gobierno no autorizó reanudación de actividades deportivas federadas