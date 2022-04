Tyson Fury vs. Dillian Whyte vía STAR PLUS, se enfrentan este sábado 23 de abril y será una de las peleas más expectantes en el mundo del box. El evento se desarrollará en el mítico estadio de Wembley y millones de aficionados no podrán perderse esta cita que retumbará las casas de apuestas.

El campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de los pesados, el británico Tyson Fury, afirmó que se retirará tras su combate del 23 de abril contra su compatriota Dillian Whyte en Londres, en la defensa de su título, estimando que no tiene “nada más que demostrar”.

Todo el mundo soñaba, en caso de victoria contra Whyte, su aspirante oficial, con un combate de reunificación de los títulos contra el vencedor de la revancha entre su compatriota Anthony Joshua y el ucraniano Oleksander Usyk, que le había arrebatado sus cinturones AMB, FIB y OMB en septiembre pasado.

CARTELERA OFICIAL DE FURY VS. WHYTE 2022

Tyson Fury vs Dillian Whyte - Por el título mundial de peso pesado del CMB

Isaac Lowe vs Nick Ball - Por el título Silver vacante de peso pluma del CMB

Anthony Cacace vs Jonathan Romero - Por el título Internacional vacante de peso súper pluma de la OMB

David Adeleye vs Chris Healey - Peso pesado

Tommy Fury vs Daniel Bocianski - Peso semipesado

Kurt Walker vs Stefan Nicolae - Peso súper pluma

Karol Itauma vs Michal Ciach - Peso semipesado

Royston Barney-Smith vs Constantin Radoi - Peso súper pluma

Pero al margen de un evento que se desarrolló el martes en Londres para presentar su combate del 23 de abril, Fury aseguró que estará “completamente retirado” tras haberse enfrentado a Whyte.

A QUÉ HORA PELEAN TYSON FURY VS. DILLIAN WHYTE

12:00 horas de México, Colombia, Ecuador y Perú

13:00 horas de Chile, Bolivia y Venezuela

14:00 horas de Argentina, Paraguay y Uruguay

“Lo que quiero hacer tras el boxeo, es tumbarme en una playa, beber una piña colada, conducir un Ferrari y vivir en un yate, punto final. Es eso lo que haré”, insistió el boxeador de 33 años.

Interrogado por sus ambiciones de unificación de los cinturones, el “Gipsy King” (Rey de los Gitanos), el apodo que ha recibido, contestó que es “doble campeón del mundo invicto, con 150 millones (de libras) en su cuenta del banco, sin tener que demostrar nada”

“Él y yo vamos a pelear pase lo que pase, no me importan los juegos mentales. Soy un peleador, un guerrero. Estoy listo para pelear con él cuando quiera y donde quiera. No me importa nada de esto o aquello. No puede meterse en mi mente, y si lo hiciera, solo encontraría muchas perturbaciones”, declaró Whyte, en entrevista con BT Sport, como para calentar la contienda.

“No me importa lo que Tyson Fury diga, dice mucha mierda. Su boca es como un retrete, solo tira y tira la cadena. Tira de la cadena de toda la basura que sale de su boca”, añadió el retador.