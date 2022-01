Golfista Julián Périco tuvo destacado inicio en el Latin America Amateur Championship

El Latin America Amateur Championship, reconocido campeonato de golf, arrancó este jueves y contó con la participación de varios representantes peruanos. Uno de los deportistas nacionales más destacados en el primer día de competencia ha sido Julián Périco, quien se ubica en el octavo lugar (Top 6) de la tabla general.

Durante su aparición inicial en la Casa de Campo de La Romana, ubicada en República Dominicana, el golfista que defiende los colores del Perú logró terminar su ronda con 69 golpes (-3). De acuerdo a la clasificación del evento, quedó igualado en puntaje con Mateo Fernández de Oliveira (Argentina), Bejamín Saiz-Wenz (Chile), Jerónimo Esteve (Puerto Rico) y Virgilio Paz Valdés (Venezuela).

Es preciso destacar que Julián Périco es uno de los peruanos más destacados en esta disciplina e incluso en el 2020 consiguió hacer historia: entró al cuadro de match play del U.S. Amateur de la temporada y acabó con la sequía de 60 años sin la presencia de un representante de la ‘Blanquirroja’.

Por otro lado, volviendo al LAAC 2022, el argentino Segundo Oliva Pinto y el puertorriqueño Roberto Nieves son, por ahora, los participantes con mejor performance: ambos tienen 66 golpes (-6). La distancia en la tabla de ubicaciones es mínima, por lo que podrían darse cambios hasta el domingo, cuando finaliza el torneo.

Cabe mencionar que el campeón del Latin America Amateur Championship obtendrá una invitación para estar presente en el Masters Tournament y The Open Championship, además de la exención de disputar The Amateur, el U.S. Amateur Championship u otro campeonato de USGA en el que sea elegible. En tanto, el mismo ganador y los deportistas que ocupen el segundo lugar accederán a la etapa final de clasificación del The Open y al U.S. Open.

¿Cómo se ubican otros deportistas peruanos?

Al margen de Julián Périco, hay otros tres golfistas peruanos en competencia: Eduardo Galdós se ubica en el Top 56 con 76 golpeos (+4), Alejandro Ramos en el Top 64 con 75 golpeos (+5) y Erik Plenge en el Top 69 con 75 golpeos (+6). Todos tendrán la oportunidad de escalar en la tabla este viernes, cuando se dispute la segunda ronda (11:00 a. m. de Perú).