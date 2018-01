Julián Périco sorprendió en el LAAC 2017 con solo 17 años. Siendo el golfista más joven del torneo, el peruano terminó en el cuarto puesto de la edición pasada realizada en Panamá, quedándose fuera de la definición del título por un golpe.

En el LAAC 2018 en Chile, Julián Périco busca despejar su mente y solo enfocarse a hacer lo que más le gusta: jugar al golf. Y a partir de esa posición, abrirse camino en el certamen.

"Estoy listo para una buena semana. Quiero mantener mis expectativas bajas, no quiero entrar a redes sociales esta semana, simplemente quiero disfrutarla y estar tranquilo", le contó Périco a El Comercio a un día del inicio del LAAC 2018.

"Le he pegado relativamente bien a la bola en estos dos días, le he pegado bien al putter en el green. Creo que si sigo jugando así me podría dar una buena chance, sino no pasa nada porque es un torneo más", añadió.

Julián Périco durante las prácticas a un día del LAAC 2018. (Video: Julio Vizcarra)

Al igual que los 105 golfistas que participarán en el LAAC 2018, el sueño de Julián Périco también es el Masters Tournament.

"Nos motiva jugar mejor a todos. El premio es tan grande, el sueño de todo golfista, y uno quiere jugar de la mejor forma posible", finalizó el peruano que tendrá en su grupo de las Rondas 1 y 2 al mexicano Luis Gerardo Garza y al argentino Gastón Bertinotti.