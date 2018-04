IPD presentó nuevo laboratorio de análisis biomecánico para deportistas

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) presentó un moderno laboratorio biomecánico con lo último de la tecnología 3D. Así, favorece el rendimiento de los deportistas, el perfeccionamiento de las técnicas en cualquiera de sus disciplinas, la prevención y el tratamiento de sus lesiones.

En el importante lanzamiento, encabezado por Óscar Fernández (presidente del IPD) y Dr. Alberto Tejada Conroy (Director de Servicios Biomédicos del IPD), estuvieron los deportistas Silvana Segura y Paola Mautino (atletismo), Hernán Viera (pesas), José Guevara (Badminton), entre otros quienes hicieron demostraciones del uso de estos equipos de última generación.

“El deporte ya no puede ser ajeno a la tecnología. Por eso con esta implementación buscamos que nuestros deportistas no tengan nada que envidiar a competidores de otras partes del mundo. Queremos que esto se traduzca en resultados y cada vez llegaremos mejor a los Panamericanos Lima 2019”, precisó el titular del IPD.

Además, Óscar Fernández hizo un paralelo con el empleo de la tecnología en la selección peruana de la mano de la FPF. “La Federación Peruana de Fútbol no dejó nada a la suerte y obtuvieron su clasificación a Rusia”, agregó.

En la conferencia de prensa, la atleta de salto triple, Silvana Segura, se encargó de hacer la presentación del laboratorio y los sensores de captura de movimientos en 3D, adheridos anatómicamente en puntos que permiten definir los grados de fuerza y velocidad que tiene cada individuo.

“Siento que me ha ayudado a corregir algunos movimientos. En mi caso, mi especialidad (salto triple) es muy técnica y creo que los pequeños detalles hacen la diferencia. Yo he venido trabajando con estos indicadores y me sugieren mejorar el ángulo de la rodilla. Esto lo llevo a cabo en los entrenamientos y siento que he mejorado”, comentó Silvana Segura.