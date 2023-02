Cameron Norrie, actual 12 de la ATP acabó con el sueño de 32 millones de peruanos: venció a Juan Pablo Varillas por 6-7 y 4-6 en las semifinales del Argentina Open. Pero no todo fue derrota: dejó una buena impresión gracias a sus victorias en las etapas previas ante Dominic Thiem y Lorenzo Musetti. Y paralizó al siempre futbolizado medio peruano, que normalmente grita más un gol que un ace.

Juan Pablo Varillas dio pelea durante una hora con 53 minutos ante el británico Norrie; sin embargo esta vez no le alcanzó y terminó cayendo ante el número 12 del ranking ATP.

Horas más tarde, Carlos Alcaraz le ganó en dos sets a Cameron Norrie 6-3 y 7-5, quedándose con el título en el Argentina Open.

¿Fue un gran torneo para Varillas, que hoy juega en Brasil? “Yo vi el Argentina Open en cancha, y el peruano Varillas me encantó. Vi todos sus partidos, jugó partidazos y lo vi con mucha personalidad. Arrancó de menos a más el torneo, tuvo mucho empuje y se levantó de la adversidad. Para mí fue una fiesta verlo a jugar”, dijo el periodista argentino Manuel Fanizza, de la cadena ESPN.

Damián Rico, también de ESPN, tiene una mirada parecida: “Me parece que el éxito de Varillas se puede basar en el saque, que estuvo muy fino. Prácticamente no le quebraron el saque en estos partidos y estuvo muy sólido en ese aspecto. También en los puntos claves, porque si te fijas los partidos de él no fueron tan largos. Entonces, siempre supo cómo resolver los momentos de tensión. Si no me equivoco, Juan Pablo es 100 del mundo (N. de R. El peruano es 81 del ATP) y Norrie está 12, me parece que la derrota pasó más por eso, un tema de ranking. De todas maneras me parece que hizo una semana espectacular y esperemos que sigan los éxitos para él”.

Fanizza remata, en un pronóstico que ilusiona: “Varillas es muy agresivo y está en un gran momento, ojalá lo pueda mantener, porque el Perú lo necesita, yo creo que él es bueno y necesita más apoyo económico para disputar más torneos en la región, pero tiene material para llegar al top 50″.

Iván Tricarico, del sitio Ubitennis.es, explica: “Bueno, la verdad que Juan Pablo Varillas hizo un gran torneo acá en Buenos Aires, Argentina, y fue sorpresiva la victoria frente a Dominic Thiem (6-4, 6-4), más allá de que el austriaco no viene pasando un gran momento, pues venía regresando de una larga inactividad producto de una lesión en la muñeca y no es el mismo jugador que le ha ganado a Rafa Nadal en polvo de ladrillo y también conquistó el US Open. Luego, venció en sets corridos a Lorenzo Musetti (6-4, 6-4)., quien tiene mucho futuro y está ubicado entre los 20 mejores del mundo, que si bien en polvo de ladrillo, no ha logrado sus mejores resultados, él es un jugador de cancha rápida. Al margen del resultado adverso ante Cameron Norrie, creo que es el camino que debe seguir, es un jugador con mucho futuro. Si sigue en este camino va a lograr grandes cosas”.

Varillas en el ojo del tenis sudamericano. Cuánta esperanza hay en él.

