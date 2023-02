Carlos Compagnucci se queda. El técnico es parte del plan hacia el Centenario del club. Traeremos nuevos jugadores. Tres frases con la que Universitario terminó la temporada 2022 y ya se proyectaba hacia el siguiente año. ¿Qué pasó? Llegaron 14 jugadores nuevos al plantel. Desde Martín Pérez Güedes, quien fue el primero en firmar, hasta Yuriel Celi, el último en sumarse a una pretemporada que llegaba a su fin. El tema con Roberto Siucho sigue en espera, sería el refuerzo número 15. Aún así, el 2023 arrancó de la peor forma posible: un triunfo y dos derrotas en el corto Torneo Apertura. Hay que agregar, ahora, que una de esas caídas tiene el inaguantable peso anímico de perder el clásico contra los íntimos.

Cuando el técnico de un equipo dirige 23 partidos y en 8 de ellos no logra remontar un marcador en contra durante los 90 minutos de juego, no se puede hablar solo de dudas sino que estamos frente a una evidencia: a Carlos Compagnucci le cuesta el replanteo desde el banco de Universitario de Deportes.

El clásico del domingo solo engrosó esta cuestionable estadística. Recién con el 0-2 momentáneo en contra decidió mover el banco y mandar a Urruti y Succar por Pérez Güedez y Rivera, respectivamente (62′). Llegó el descuento a los 68′. Ingresaron, luego, Quispe (Ancajima), Herrera (Valera) y Guivin (Calcaterra), pero el empate nunca apareció.

Desde que aterrizó en Campomar en junio del año pasado para vivir su segunda experiencia en el club estudiantil, Compagnucci ha visto en primera fila cómo la ‘U’ sufre que el rival se adelante en el marcador en nueve ocasiones. ¿Cuántas veces remontó? Solo una vez. Fue en el 2-1 en el Monumental con Ayacucho FC (adelantó Salazar, remontaron Alonso y Succar). ¿Cuántas veces empató? En dos ocasiones. Fue en el 2-2 de visita contra Alianza Atlético con tantos de Quintero y Corzo, y frente a Melgar (1-1) en casa también con presencia del panameño, hoy en Cienciano.

Cada vez que la ‘U’ recibe primero un gol Detalles Sport Huancayo 2-0 Universitario César Vallejo 1-0 Universitario Universitario 0-1 Deportivo Municipal Cienciano 1-0 Universitario Universitario 2-1 Ayacucho (Adelantó Aldair Salazar; remontó, goles Alonso y Succar) Alianza Atlético 2-2 Universitario (Adelantaron Adrián Fernández, Jemery Canela; igualaron Quintero y Corzo) Universitario 1-1 Melgar (Adelantó Martín Pérez Güedes, empató Quintero) Unión Comercio 1-0 Universitario Universitario 1-2 Alianza Lima

¿Por qué la ‘U’ perdió el clásico?

En la previa se habló de la importancia de Horacio Calcaterra en el mediocampo crema secundado por Rodrigo Ureña y protegiendo a Martín Pérez Güedes. En el banco blanquiazul supieron leer a tiempo las intenciones cremas y dieron la orden para que Ballón, Lavandeira y Concha corten todos los circuitos que ‘Calca’ intentó conectar.

Apartir de este ‘apagón’ en el medio, todo fue más complicado para Universitario. Tuvo el control del balón (alcanzó hasta el 65% de posesión, según GOLPERÚ), fue el primero en llegar al arco rival con una jugada de peligro de José Rivera, pero mientras avanzó el reloj se vio obligado a lanzar pelotazos desde la defensa a través de Piero Guzmán y Matías Di Benedetto.

Carlos Compagnucci habló sobre derrota de Universitario vs. Alianza Lima. (Foto: GEC)

Tras el 1-0 de Pablo Sabbag, con gran responsabilidad de Nelson Cabanillas por no salir hacia la marca del asistidor Gino Peruzzi y de Di Benedetto por no perseguir al colombiano en el recorrido hacia el gol, el equipo crema no encontró las vías para la reacción inmediata. En los pies de Calcaterra, quizás, pudo llegar rápido el empate, pero su disparo apurado pegó en la red lateral del arco de Franco Saravia.

Un cabezazo potente de Rivera, el disparo de Valera desde fuera del área... Podemos contar cada intención que tuvo la ‘U’ y que no terminaron en gol. Los blanquiazules, en cambio, finalizaron el partido con cuatro disparos al arco merengue y dos veces vencieron a José Carvallo. En la jugada del 0-2, Gabriel Costa dejó en evidencia la inexperiencia de Guzmán para estos partidos de alto calibre. En el banco se quedó el paraguayo Willian Riveros, señalado por la derrota contra Unión Comercio la fecha pasada.

Así se puede resumir la efectividad. Cuando la ‘U’ fichó a Emanuel Herrera, lo hizo desde la nostalgia de sus mejores años en el Rímac (70 tantos en 93 partidos). Cuando pudo convencer a Valera para que vuelva, de igual forma, miró las estadísticas de su paso por Ate (25 anotaciones en 49 duelos). Hoy ambos no son la solución de gol en el equipo. El peruano anotó en el 4-0 a Cantolao en la fecha 1, y luego falló muchas ocasiones ante Unión Comercio y en el clásico. Por su lado, en los pocos minutos que juega, Herrera es solo la sombra del goleador que fue años atrás en la Liga 1.

De los fichajes aún es apresurado analizar a profundidad. Primeras señales. Ancajima le sacó el puesto a Corzo e ilusiona cada vez que galopa cerca al área rival, y Rivera es otro entusiasta que con rodaje irá ganando mayor peso en la ofensiva. Pero de Ureña se prometió que era un ‘pitbull’ y todavía no vimos ni un ladrido, o de Pérez Güedes, quien va dejando evidencia de que no es tan trascendente como lo fue en Melgar el año pasado. Ahí podría estar la jerarquía que si mostró el compadre para llevarse los tres puntos de Ate.

La ‘U’ factura demasiado poco de todas las veces que llega al arco contrario. Era una sensación que dejó la minigira por Chile, y se terminó de confirmar ante los blanquiazules. ¿El año está perdido? No. ¿Aún hay mucho por jugar? Sí. ¿Se necesitan cambios? Con urgencia, a fondo, ahora mismo.