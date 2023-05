El fútbol que juega no terminó siendo con el esférico que soñaba en su natal Moyobamba, pero le sigue pegando al balón con esa potente derecha. Juan Velarde es ese caso de un peruano que rompe los moldes para crecer, para colocar los colores blanquirrojos en lugares donde pocos se imaginan que un nacional puede llegar.

Juan llegó a Estados Unidos con el sueño de ser un futbolista profesional. Había jugado en su natal Moyobamba, pasó pruebas con satisfacción en Alianza Lima e Inti Gas, pero su destino estaba en pegarle al ovoide. Ahora es kicker (pateador) del equipo de fútbol americano de la Universidad de Carolina del Norte.

Y lo ha hecho con éxito. La temporada pasada la NCCU Eagles logró el título de la División I de la NCCA, el campeonato más importante a nivel universitario y con ello siente que está dando buenos pasos para convertirse en jugador de la NFL, el monstruoso torneo que tiene Estados Unidos en esta disciplina que finaliza con el Super Bowl.

“El 88% de los jugadores de la NFL los han tomado de la División I de las universidades. Es requisito jugar cuatro años para ser elegible. Si juegas bien tres ya tienes la oportunidad de ir, pero en el caso de los pateadores jugamos cuatro años”, nos comenta Juan.

Los pateadores son los jugadores que tienen poca acción en los partidos, pero su patada es decisiva para resolver los encuentros. Son quienes hacen el despeje cuando su ataque no ha podido completar las diez yardas en tres intentos. En el cuarto se busca alejar lo más que se pueda el balón y Juan es el encargado de tamaña responsabilidad. “Desde que me lanzan el balón, solo tengo dos segundos para patear y son nueve personas que vienen con todo a bloquearme, a hacerme daño”, nos dice y por eso entrena cada tarde una hora más que sus compañeros.

Incluso, Juan ha tenido que dejar de jugar fútbol, su gran pasión, ya que tiene que mantener la pierna ‘acostumbrada’ a pegarle al ovoide. “En el fútbol tendemos a patear y cruzar la pierna, en el fútbol americano la pierna tiene que ir recta y hacia arriba”, nos dice.

Firmado por Juan Su recorrido en el fútbol americano 2018: TL Hanna High School (Secundaria) primer año jugando fútbol americano. Tuve de promedio 40 yardas en toda la temporada. Fue elegido en el segundo equipo de la región.

2019: TL Hanna High School (Secundaria). Último año de secundaria. Patee por 41 yardas en toda la temporada. Fue elegido en le primer equipo de la región y del estado. También fui invitado a jugar en el “All Star Game” de Sur Carolina.

2020: Firmo para jugar en la universidad y al mismo tiempo estudiar. Por el COVID se cancela esa temporada.

2021: NCCU (Universidad) primer año jugando para la universidad. En todo el año hice un promedio de 39 yardas.

2022: NCCU (Universidad) segundo año jugando. Hice de promedio 41.3 yardas por temporada. Fui elegido como mejor “Performance” atlético, académico y social de toda la zona este de Estados Unidos. Me convertí en el primer peruano de la historia en ganar un campeonato nacional de fútbol americano. Fui elegido como finalista para el “Doris Robinson Award” wue se le da al mejor jugador con desempeño deportivo, académico y de servicio comunitario.

Por la NFL

Y su sueño es claramente llegar a la NFL, pero sabe que el camino no es tan fácil, menos para su posición. “Estamos hablando de 100 jugadores en mi posición para 32 equipos. Pero siento que estoy en buen camino, consistente en las patadas y soy muy frio para los momentos difíciles”. Se necesita mucha fortaleza mental y estar preparado para cada eventualidad, porque incluso hay partidos en los que apenas hace una o dos patadas, pero otros en los que ha superado la decena.

La decisión de ser jugador de fútbol americano tuvo más de estrategia que de gusto para Juan. Incluso llegó a jugar su primera temporada sin quiera saber las reglas. El peruano llegó a Estados Unidos decidido a jugar al balompié, pero estando ya en el High School encontró que el fútbol americano le ofrecía las becas que requería para seguir estudiando sin los altos costos que la educación estadounidense requiere.

“En el fútbol americano vi mi ticket para llegar a la universidad gratis. Jugaba al fútbol y me dije: “sé patear”, así que empecé a jugar en mi penúltimo año de High School”, nos cuenta. “Tenía 16 años y no era el más rápido, ni el más alto ni el más fuerte. Me dije que si lo voy a hacer, tengo que hacerlo bien y quizás en otro deporte no hubiera llegado a una División I”.

Y luego todo fueron decisiones en busca de oportunidades. Se hizo pateador por la condición natural de tener la pierna fuerte y porque físicamente no estaba para competir en otros puestos. “Para otra posición se tiene que haber nacido. Las patadas he tenido que aprender en tres años lo que otros vienen haciendo más de 10″, comenta, pero ha sabido aprender y bien porque siempre tuvo sus metas claras y las colocó por delante del talento. La disciplina hizo que se convierta en uno de los mejores.

Y sin conocer bien el deporte, se adentró en él. “El primer año fui elegido en el equipo de la región y sin conocer las reglas. Con dos años llegué a la División I y puedo decir que soy el único peruano en ganar ese torneo”, sentencia.

Un peruano jugando al fútbol americano, una historia que solo Juan fue capaz de escribir. En unos meses quizás podemos verlo en ESPN. Su mentalidad está encaminada a eso.

