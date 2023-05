—En 2021 dijo que Ecuador no era un país que valoraba el fútbol femenino, que aún era machista. ¿Qué percibe de la realidad peruana?

Esa afirmación era sobre el sistema que manejaba el fútbol de Ecuador en ese entonces. Y en ese aspecto, hay algo que me llama mucho la atención positivamente y es que la federación tiene mucho respeto por el fútbol femenino, por mi persona y mi cuerpo técnico. Quiere trabajar para mejorar.

— ¿En qué consistirá el proyecto para mejorar a todas las selecciones de fútbol femenino?

Queremos unificar todo, pero no es tan sencillo. Vamos a intentar trabajar dentro de un mismo sistema, modelo de juego y metodología con la idea de que las jugadoras que pasen de la Sub 17 a la Sub 20 y de la Sub 20 a la mayor tengan facilidad. Ese proyecto no es nada fácil, pero buscaremos lograrlo.

— ¿Cuál es ese modelo de juego que intentará plantear en el proyecto?

A nosotras nos gusta que nuestro equipo tenga la posesión del balón y proponga. Esa es nuestra idea. Pero también tendremos un plan de urgencia porque para lograr lo primero debemos conocer la individualidad de cada jugadora, sus características, y saber si son compatibles. Por eso, por la experiencia que hemos adquirido, tenemos que tener detrás un plan de urgencia.

Emily Lima (DT) junto a Jaqueline Ucella (asistente técnica), Liliane Simões (preparadora física) y Camila de Lima (asistente de video análisis). (Foto: Joel Alonzo / GEC) / JOEL ALONZO

— En los últimos años, lo mostrado por Perú, en cuanto a idea de juego, dista mucho de lo que usted propone…

En el fútbol no hay nada cerrado, nunca hay que dar algo por sentado. Hay metodologías que muchas veces encaja en un lugar y en otro no. Y ahí es donde debemos apuntar, por eso tenemos que potenciar lo que tenemos. Eso no quiere decir que no vamos a intentar plantear lo que creemos que es bueno para un fútbol vistoso.

— En el interior del país hay muchas jugadoras que merecen tener oportunidad de ser vistas. ¿Cómo trabajará en ello?

Lo primero es que estamos mirando todos los partidos de la Liga Femenina, y vamos a viajar también. La idea es estar al tanto de la liga y hacer scouting en las provincias del Perú. La federación nos ayuda mucho con todo este tema, pero sí es un punto clave para la mejora del fútbol femenino.

— ¿Se continuará con los microciclos?

No. Estamos hablando de querer hacer profesional el fútbol femenino, por lo tanto en la selección mayor solo se trabajará en fecha FIFA. Si estamos intentando mejorar la liga, no podemos quitarle jugadoras a los equipos.

— Se habla mucho del profesionalismo en el fútbol femenino. ¿Cómo se logra? ¿Solo es trabajo de la FPF y los clubes o también incluye a lo que hagan las futbolistas?

Dependerá mucho de las jugadoras también. Tiene que partir de ellas. Yo jugué mucho tiempo en una época más difícil de la que se encuentra el Perú y me ponía en mi cabeza que era una jugadora profesional aunque no lo era, pero pensaba así. Entonces lo que haremos es trabajar la mentalidad de ellas, que se entrenen y vivan como profesionales.

— ¿Cómo se planea mejorar a la selección peruana que hace muchos años no obtiene los resultados esperados?

Haciendo jugar. El fútbol femenino es un producto, pero si ese producto está dentro de un armario, nadie lo va a mirar. Por ejemplo, la selección tiene la costumbre de jugar siempre en otros países, ser rival de otras selecciones. Nosotros tenemos que convencer a la federación que podemos jugar en casa para que la gente conozca al equipo y no solo mirar los resultados por las redes sociales. Queremos que la gente las conozca, sepa de ellas y las apoye. Y en la liga tenemos que hacer que hayan más partidos dentro de una temporada. Se ha mejorado en estos tres años, pero aún se puede mejorar más. Y entiendo que en la federación tienen planeado para 2024 cosas muy positivas.

Lima fue la primera mujer en dirigir la selección mayor de Brasil. También entrenó al combinado ecuatoriano. (Foto: Joel Alonzo / GEC) / JOEL ALONZO

—Hoy las jugadoras perciben que la liga no ha mejorado por el tema de los horarios que a veces son por las mañanas. Incluso los viajes a provincia hacen que muchas futbolistas que no son profesionales, como casi todas, pidan permiso a sus trabajos. ¿Cómo mejorar eso?

Cuando hablamos de desarrollo, va a pasar un montón de cosas. Cuando ya es profesional, todo se torna más fácil. La gente tiene que comprender que la programación, en parte, es por temas comerciales y nosotros necesitamos dinero para hacer cada año mejor la liga. Deportivamente no es positivo, pero tengo que entender que dentro de dos o tres años esto no va a pasar. Hoy, por ejemplo, tenemos cerca de 28 jugadoras, de los 14 equipos, que tienen contrato profesional. Es un número bajo, pero positivo. Dentro de un año aumentará y seguiremos creciendo.

—¿Por qué está tan segura de eso?

Porque esto que se está viviendo ahora en el Perú, yo lo viví hace 25 o 30 años en Brasil. Pasaba lo mismo. La diferencia es que hoy existe urgencia de hacer las cosas porque los otros países ya lo están haciendo, por lo que creo que tomará menos tiempo. Pero tenemos que avanzar con paciencia porque de la noche a la mañana no seremos Alemania.

— Los primeros exámenes serán en julio y lo que el hincha se pregunta es: ¿Adriana Lúcar estará en la convocatoria?

Estoy enterada de todo lo que pasó con ella. Claro que nos gustaría traerla y observarla, así como al máximo de jugadoras posibles. Pero tenemos entendido que ella no quiso venir cuando la convocaron, ahí no puedo hacer nada. Nosotros vamos a buscar hablar personalmente con ella, vamos a llamar, intentar traerla acá y comprender qué pasa. Todas son importantes para la selección, pero ellas tienen que pensar que van a representar a su país, a su gente, a su familia.

Muito trabalho, muita conversa, observação e remando para a mesma direção chegaremos aos nossos objetivos. 🧠🇵🇪



📸 Pedro Toledo/FPF pic.twitter.com/mkjfZa3qyl — Emily Lima (@emilylima_coach) May 26, 2023